Serie B 2023/24 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DAZN SERIE B DIRETTA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2023-24.

VENERDI 20 OTTOBRE 2023

ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Brescia vs Feralpisalò (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroianni

La Serie B riparte dopo la sosta dedicata alle Nazionali dallo stadio Tardini di Parma, dove a inaugurare la decima giornata di campionato arriva il Como, pronto a sfidare la capolista. Sesta in classifica, la squadra di Longo vuole provare a minare le certezze del Parma, che proprio prima della sosta ha perso la sua prima partita stagionale a Venezia. Come finirà l'anticipo del Tardini?

SABATO 21 OTTOBRE 2023

ore 14:00 Serie B 10a Giornata: Zona Serie B (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Non perderti tutti i gol e le azioni salienti delle partite della settima giornata di Serie B che si giocano in contemporanea su DAZN!



Telecronaca: Edoardo Testoni

Al San Nicola di Bari inizia l'avventura del nuovo allenatore Pasquale Marino, alla ricerca disperata di una vittoria che manca addirittura dalla seconda giornata contro la Cremonese. Il Modena, invece, è reduce da due sconfitte casalinghe contro Venezia e Palermo. L'anno scorso la squadra pugliese si impose 4-1 davanti ai suoi tifosi e l'obiettivo è quello di ripetersi per centrare il primo successo casalingo del campionato. Chi sarà decisivo?



Telecronaca: Federico Zanon

Allo stadio Liberati la squadra di Cristiano Lucarelli cerca di dare continuità ai propri risultati, dopo la vittoria contro la Reggiana e il pareggio ottenuto a Cittadella. Il Brescia arriva in Umbria da imbattuto, con 2 vittorie e 4 pareggi dall'inizio del suo campionato. L'anno scorso la sfida su questo campo terminò 0-0, questa volta andrà diversamente?



Telecronaca: Alberto Santi

Allo Zini la Cremonese ha l'obbligo di conquistare la prima vittoria in casa della stagione, ma a Cremona arriva un Südtirol in cerca di riscatto dopo la sconfitta prima della sosta contro il Catanzaro. Il tandem offensivo grigiorosso, comandato da Massimo Coda, proverà a trascinare il resto della squadra verso i tre punti ma gli uomini di Bisoli proveranno a opporsi in qualsiasi modo. Come andrà a finire?



Telecronaca: Marco Calabresi

Al Rigamonti-Ceppi di Lecco i padroni di casa necessitano di conquistare punti per muovere la classifica, magari con la prima vittoria in questo campionato. In Lombardia arriva l'Ascoli che nelle ultime due trasferte ha ottenuto due pareggi, l'ultimo a Brescia. La squadra di Viali parte favorita, guidata anche dall'esperienza e dai gol di un ritrovato Nestorovski. Quale sarà l'esito finale?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Tra le squadre che cercano il primo successo casalingo in questo campionato c'è anche il Pisa, che tra le mura dell'Arena Garibaldi ha collezionato due sconfitte e un pareggio. La squadra di Alberto Aquilani è chiamata al riscatto, ma in Toscana arriva il Cittadella, reduce dal 2-2 contro la Ternana. L'anno scorso i veneti riuscirono a vincere sia in casa che in trasferta. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Andrea Calogero

Quasi sei mesi dopo Catanzaro e Feralpisalò tornano ad affrontarsi l'una contro l'altra, ma in una categoria e competizione differente. Lo scorso aprile la squadra calabrese si impose 2-1 nel triangolare di Supercoppa di Serie C e lo zampino decisivo lo mise il solito Iemmello. Finora in campionato i verdazzurri si sono imposti solo contro un'altra neopromossa, il Lecco. Riusciranno a sbloccarsi anche al Nicola Ceravolo?

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023

ore 16:15 Serie B 10a Giornata: Sampdoria vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

La Sampdoria di Andrea Pirlo prova a risalire la china in classifica ripardendo dopo la sosta dal match di Marassi contro il Cosenza. Riusciranno i blucerchiati a risollevarsi dal momento negativo contro la formazione allenata da un altro ex centrocampista come Fabio Caserta?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la Reggiana ospita il Venezia terzo in classifica. Nella stagione 20/21 gli emiliani si imposero 2-1 contro gli arancioneroverdi, allora allenati da Paolo Zanetti, e ora arrivano da una striscia di tre pareggi consecutivi in casa. La squadra di Paolo Vanoli, in trasferta, non ha ancora perso e ha collezionato due vittorie e due pareggi. Riuscirà Nesta a ostacolare il percorso del Venezia?

LUNEDI 23 OTTOBRE 2023

ore 20:30 Serie B 10a Giornata: Palermo vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Riccardo Mancini

Sfida tra "aquile" allo stadio Renzo Barbera di Palermo, dove i rosanero di Corini ospitano lo Spezia di Alvini. Situazioni diametralmente opposte o quasi, dato il momentaneo secondo posto dei siciliani e il sedicesimo dei liguri. Saranno altri 3 punti per i rosanero, oppure lo Spezia farà il colpaccio?

