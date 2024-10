Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La partita tra Bari e Catanzaro, primo match della nona giornata di campionato di Serie BKT, sarà trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. In programma venerdì 18 ottobre alle 20.30. Il match ospitato al San Nicola vedrà la squadra allenata da Moreno Longo cercare la vittoria dopo i pareggi contro Cosenza e Cremonese mentre il Catanzaro andrà alla ricerca dei tre punti per allontanarsi dalla zona playout.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su www.dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

La Serie BKT è disponibile con diversi pacchetti di abbonamenti su DAZN. Clicca QUI per saperne di più.

Con l’acquisizione dei diritti della Serie BKT, DAZN trasmetterà tutte le 390 partite del ‘Campionato degli italiani’, inclusi i playoff e playout, tenendo incollati allo schermo i tifosi fino alle ultime sfide che vedranno la propria squadra impegnata a lottare per restare in B o approdare nella massima serie.

“La Serie BKT rappresenta un diritto strategico per l’offerta di DAZN in Italia. Con il rinnovo dei diritti fino al 2027, e un investimento proposto per il nuovo triennio in crescita rispetto a quello passato, consolidiamo un percorso iniziato nel 2018 e una collaborazione con la Lega Serie B che ci porterà a inaugurare un nuovo ciclo con l’obiettivo di coinvolgere ancora più tifosi. Dalla prossima stagione andremo a commercializzare le partite della Serie BKT diversificando ulteriormente quanto proposto ad oggi, includendole all’interno del nuovo pacchetto Goal Pass dedicato al calcio, per regalare agli appassionati il grande spettacolo del calcio italiano ed internazionale”, commenta Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

“La partnership con DAZN - sottolinea il Presidente della Lega B Mauro Balata – è una buona notizia perché consentirà ai tifosi di seguire sempre la propria squadra e al nostro campionato di continuare a essere la vetrina di spettacolo e di talenti al servizio del sistema calcio italiano. L’impegno di DAZN, ancora più importante rispetto allo scorso triennio, dimostra quanto è apprezzata e seguita la Serie BKT. Ringrazio i club, gli organi statutari e la struttura della Lega per il risultato raggiunto, tutt’altro che banale in un momento in cui, senza alcuna tutela da parte degli organi che ci rappresentano, le maxi-competizioni internazionali erodono risorse ai tornei domestici anche attraverso i diritti televisivi”.

Col nuovo pacchetto Goal Pass, [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] disponibile in diverse formule – circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione); 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato; 19,99 euro con pagamento mensile -, oltre a tutte le partite della Serie BKT, i tifosi avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, tutta la LaLiga EASports, il meglio della Liga Portugal Betclic e l’UEFA Women's Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 9ª giornata della Serie BKT 2024/25 prende il via venerdì 18 ottobre con la sfida tra Bari e Catanzaro, con la telecronaca di Dario Mastroianni, un match fondamentale per i pugliesi, desiderosi di proseguire la serie positiva delle ultime settimaneSecondo i dati forniti da Opta, il Bari è imbattuto nelle ultime sei giornate, con due vittorie e quattro pareggi, e può contare su una rosa capace di andare a segno con molti giocatori diversi: le ultime sette reti dei biancorossi, infatti, portano la firma di sette calciatori differenti, tra cui Lella, Mantovani, Maita, Dorval, Favilli, Pucino e Lasagna. Il San Nicola ospiterà questa sfida tra due squadre determinate a restare in corsa per i playoff.

Sabato 19 ottobre, alle 15:00, si entra nel vivo della giornata con "Zona SerieBKT", moderato da Alessandro Iori, per vivere appieno ogni momento della giornata.

In contemporanea, si disputa la sfida tra Cittadella e Cosenza al Tombolato, raccontata dalla voce di Luca Sgarbi. Il Cittadella rischia di non trovare la vittoria nei primi quattro incontri casalinghi della stagione, un evento già accaduto solo una volta nella storia del club, nel 2008/09. Di fronte c'è un Cosenza che, nonostante l'ultimo posto, si distingue per la sua capacità offensiva: ha già tentato 142 conclusioni, il numero più alto del campionato, e ha fronteggiato ben 134 tiri. La posta in palio è alta per entrambe le squadre. Sempre alle 15:00, il Modena affronta il Palermo al Braglia in una sfida che promette spettacolo, con la telecronaca di Ricky Buscaglia. Il Palermo si conferma una delle migliori squadre in trasferta, avendo ottenuto nove dei suoi 11 punti lontano da casa. Solo Cremonese e Sampdoria hanno segnato più reti fuori casa dei rosanero, che hanno realizzato sette gol esterni. Il Modena, dal canto suo, ha perso solo una delle ultime 17 sfide in Serie BKT contro i siciliani, rendendo questa partita un appuntamento importante per entrambe le formazioni.

La giornata prosegue con la sfida tra Salernitana e Spezia, con la telecronaca di Federico Zanon. Un'attenzione particolare va a Francesco Pio Esposito, il giovane talento dello Spezia, che si sta mettendo in luce per la sua capacità realizzativa. Tra i calciatori con almeno quattro gol nei principali campionati europei e nelle seconde divisioni, solo Lamine Yamal ed Eli Kroupi sono più giovani di lui. Le due squadre si ritrovano dopo essersi sfidate in Coppa Italia, in un match che si era deciso ai rigori. Sarà la Salernitana o lo Spezia a prevalere all’Arechi? Al Druso, sempre alle 15:00, il Sudtirol affronta il Pisa con la telecronaca di Giovanni Marrucci. Il Pisa di Pippo Inzaghi sta vivendo un avvio di campionato eccezionale, con sei vittorie e un pareggio, accumulando 19 punti nelle prime otto giornate, una performance superata solo nel 1984/85. Anche il Sudtirol è partito bene, rendendo questa sfida un incontro da non perdere per gli appassionati.

Alle 17:15, il big match tra Brescia e Sassuolo si prospetta decisivo per la corsa ai playoff, con la telecronaca di Giorgio Basile. Al Rigamonti, le sfide hanno sempre regalato spettacolo, con entrambe le squadre a segno in ogni partita e un totale di 15 reti nelle quattro gare disputate in casa del Brescia in questa stagione. Sarà una sfida ad alto ritmo, ma chi riuscirà a portare a casa i 3 punti?

Domenica 20 ottobre, alle 15:00, torna "Zona SerieBKT", con una panoramica sulle emozioni della giornata.

Tra le partite in programma, spicca Carrarese-Mantova al Nicola Ceravolo, con la telecronaca di Andrea Calogero. Le due neopromosse si affrontano in Serie BKT per la prima volta dopo oltre 76 anni, con un bilancio favorevole ai lombardi nelle sfide del passato. Riuscirà la Carrarese a ribaltare il pronostico? In contemporanea, al Romeo Menti, la Juve Stabia ospita la Cremonese, raccontata da Edoardo Testoni. La Juve Stabia è la sorpresa di questo avvio di campionato, posizionata al quarto posto dopo 8 giornate, grazie anche alla qualità di Dennis Johnsen, decisivo con una media di una partecipazione al gol ogni 72 minuti. La Cremonese, a soli 3 punti di distanza, cercherà di raggiungere i campani in classifica. Chi avrà la meglio in questa sfida?

Al Mapei Stadium, alla stessa ora, si gioca Reggiana-Frosinone, con Riccardo Mancini alla telecronaca. Le due squadre attraversano un momento complicato: la Reggiana non vince da cinque giornate, mentre il Frosinone ha trovato il gol in una sola delle ultime cinque partite. Entrambe cercano una vittoria per rilanciarsi in classifica. Il weekend si chiude alle 17:15 con Cesena-Sampdoria al Dino Manuzzi, telecronaca di Marco Calabresi. Massimo Coda è pronto a fare la differenza: l'attaccante ha segnato il 40% delle reti della Sampdoria in questa stagione, confermandosi come uno degli elementi chiave per i blucerchiati. La sfida riporta alla mente l'ultimo incontro ufficiale tra le due squadre nel 2015, conclusosi con uno 0-0. Sarà ancora una volta equilibrio o una delle due compagini riuscirà a imporsi?

VENERDI 18 OTTOBRE 2024

ore 20:30 Serie B 9a Giornata: Bari vs Catanzaro (diretta esclusiva)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Dario Mastroianni

Nell'anticipo dopo la sosta scendono in campo al San Nicola il Bari di Moreno Longo e il Catanzaro. Entrambe le squadre cercano punti per non allontarsi troppo dalla zona playoff: chi otterrà i 3 punti?

SABATO 19 OTTOBRE 2024

ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Luca Sgarbi

Partenza a rilento e classifica complicata per Cittadella e Cosenza, che in questo turno dopo la sosta si affrontano al Tombolato. Chi otterrà questi importanti 3 punti?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Appuntamento al Braglia dove il Modena ospita il Palermo in una sfida che promette spettacolo. Nella passata stagione i rosanero riuscirono a vincere sia all'andata che al ritorno: come finirà questa volta?



Telecronaca: Federico Zanon

Dopo essersi affrontate questa stagione nel primo turno di Coppa Italia terminato ai rigori, Salernitana e Spezia si sfidano nuovamente all'Arechi. 5 punti separano le due squadre in classifica: chi avrà la meglio?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Al Druso si affrontano due squadre protagoniste di un'ottima partenza in campionato: il Südtirol di Federico Valente e il Pisa di Pippo Inzaghi, capace di ottenere la testa della classifica con ben 19 punti su 24 a disposizione. Difficile fare pronostici per una sfida che dovrebbe essere equilibrata: chi la spunterà?



Telecronaca: Giorgio Basile

L'inizio di campionato ha messo in mostra sia il Brescia che il Sassuolo, entrambe hanno infatti dimostrato di avere i mezzi per tornare nella massima serie. Al Rigamonti va dunque in scena un vero e proprio big match, che potrebbe essere decisivo in ottica playoff e promozione. Chi avrà la meglio?

DOMENICA 20 OTTOBRE 2024

ore 15:00 Serie B 9a Giornata: Zona SerieBKT (diretta esclusiva)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Andrea Calogero

Si riparte dopo la sosta per le nazionali con la sfida tra le neopromosse Carrarese e Mantova: chi otterrà i 3 punti?



Telecronaca: Edoardo Testoni

La Juve Stabia si è resa protagonista di una partenza sorprendente, che l'ha portata al quarto posto dopo 8 giornate. Nel nono turno di campionato al Romeo Menti arriva la Cremonese, distante solamente 3 punti dalla Juve e intenzionata ad agganciarla in classifica: come finirà?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Reggiana e Frosinone hanno entrambe bisogno di punti per scalare una classifica che potrebbe diventare complicata. Chi vincerà in questo turno al Mapei?



Telecronaca: Marco Calabresi

Cesena e Sampdoria non si incrociano in una partita ufficiale da un pareggio per 0-0 del 2015. Al Dino Manuzzi si prospetta una sfida equilibrata che potrebbe essere decisa dalla giocata del singolo: chi farà mettere il proprio nome sul tabellino del match?

