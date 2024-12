Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 19a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Tutto pronto per la 19esima giornata di Serie BKT e che vedrà il Renzo Barbera ospitare il match Palermo-Bari, disponibile su DAZN anche in modalità gratuita.



In programma per giovedì 26 dicembre alle 18.00, il match vedrà i padroni di casa, guidati da Dionisi, cercare una vittoria dopo la sconfitta incassata durante lo scorso turno contro la capolista Sassuolo. Un successo permetterebbe ai rosanero diavvicinarsi alla zona play off. Altrettanto motivato sarà il Bari: per i ragazzi di Longo, la vittoria manca dal 7 dicembre quando, al San Nicola, finì 1-0 contro il Cesena.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 19a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



La 19ª giornata della Serie BKT apre il Boxing Day con un match davvero imperdibile: mercoledì 26 dicembre 2024, alle 12:30, si affrontano Pisa e Sassuolo, con la telecronaca affidata a Edoardo Testoni. Un incontro che mancava dal gennaio 2009, un vero e proprio duello di vertice che promette emozioni. La Cetilar Arena sarà il palcoscenico di questa sfida, con i toscani intenzionati a fare bottino pieno contro i neroverdi. La giornata prosegue alle 15:00 con Zona Serie BKT, condotta da Alessandro Iori, che permetterà agli spettatori di non perdere nemmeno un gol di questa ricca giornata.

Sempre alle 15:00, il Brescia ospita il Modena al Rigamonti, con la telecronaca di Lorenzo Del Papa. Le rondinelle sono chiamate a spezzare il digiuno di vittorie casalinghe, in una partita che si preannuncia decisiva. La sfida tra Cesena e Cremonese, con Dario Mastroianni al commento, promette scintille. I romagnoli vogliono confermare il loro ottimo stato di forma, mentre i grigiorossi cercano riscatto dopo un periodo difficile. Al San Vito-Luigi Marulla, il Cosenza affronta il Catanzaro, con Marco Calabresi a raccontare l’incontro. Il Cosenza è alla ricerca di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Catanzaro punta a rimanere in scia della zona playoff. Un’altra sfida interessante vede il Frosinone ospitare la Salernitana, con Ricky Buscaglia a raccontare l’incontro. I ciociari, reduci da un grande successo contro i granata nella scorsa stagione, cercheranno di ripetersi in questo match.

Sempre alle 15:00, la Reggiana ospita la Juve Stabia con Giorgio Basile al microfono, mentre lo Spezia affronta il Mantova con Orazio Accomando. I liguri, forti del loro eccellente rendimento casalingo, proveranno a vincere contro una formazione mantovana ancora alla ricerca del primo successo lontano da casa. A confronto anche il Südtirol e il Cittadella, con Luca Sgarbi al commento. Un match da non sbagliare, in cui entrambe le squadre cercheranno di fare punti per la salvezza. Alle 18:00, il Palermo ospita il Bari, con Riccardo Mancini a raccontare il match, in una sfida che si preannuncia vibrante. Infine, alle 20:30, la Sampdoria ospita la Carrarese al Marassi, con Alessandro Iori al commento. Un incontro che chiuderà il Boxing Day e anche il calendario del 2024, in un'annata complicata per i blucerchiati, alla ricerca di una vittoria che possa dare nuovo slancio alla squadra.

MERCOLEDI 26 DICEMBRE 2024

ore 12:30 Serie B 19a Giornata: Pisa vs Sassuolo (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Il match clou della 19a giornata apre il Boxing Day di Serie BKT. Sfida di vertice tra Pisa e Sassuolo, un confronto che mancava dal gennaio 2009. Chi avrà la meglio alla Cetilar Arena?



Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Nel Boxing Day di Serie BKT, il Brescia spera di spezzare il digiuno di vittorie al Rigamonti. Dopo 5 sfide interne consecutive senza successi, le rondinelle ospitano il Modena contro cui non vincono tra le mura amiche dal 2012. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Dario Mastroianni

A più di 6 anni dall'ultimo precedente, Cesena e Cremonese si sfidano all'Orogel Stadium nel Boxing Day di Serie BKT. I romagnoli hanno vinto gli ultimi 3 scontri diretti giocati in casa, nel più recente a decidere il match fu una rete di Francesco Renzetti. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Marco Calabresi

Al San Vito-Luigi Marulla si affrontano due squadre con obiettivi diversi, ma con la stessa voglia di fare punti. Il Cosenza, reduce da 6 partite interne senza vittoria, vuole allontanarsi dalla zona pericolosa mentre il Catanzaro vuole mantenersi a contatto della zona Playoff. Come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Dopo essersi affrontate la passata stagione nella massima serie, Frosinone e Salernitana si ritrovano di fronte nel Boxing Day di Serie BKT. Nel precedente dello scorso aprile, i ciociari si imposero per 3-0. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Giorgio Basile

Nell'ormai tradizionale Boxing Day di Serie B va in scena il match tra il Palermo di Alessio Dionisi e il Bari di Moreno Longo. La sfida al Barbera nella passata stagione fu un trionfo rosanero, con un netto 3-0: come finirà questa volta?



Telecronaca: Orazio Accomando

Lo Spezia ospita al Picco il Mantova nel Boxing Day di Serie BKT. La squadra di Luca D'Angelo ha ottenuto 7 vittorie su 8 match giocati in casa, mentre la formazione di Possanzini è ancora a secco di successi lontano dal Martelli. Come finirà?



Telecronaca: Luca Sgarbi

Südtirol e Cittadella si affrontano al Druso in un match da non sbagliare. Il bilancio degli ultimi 4 precedenti è in perfetto equilibrio, chi si prenderà lo scontro salvezza?



[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Riccardo Mancini

Nell'ormai tradizionale Boxing Day di Serie B va in scena il match tra il Palermo di Alessio Dionisi e il Bari di Moreno Longo. La sfida al Barbera nella passata stagione fu un trionfo rosanero, con un netto 3-0: come finirà questa volta?



Telecronaca: Alessandro Iori

La sfida al Marassi tra Sampdoria e Carrarese chiude il Boxing Day di Serie B e conseguentemente anche il calendario del 2024. Stagione travagliata fin qui per i padroni di casa, già alla terza guida tecnica ed in cerca di certezze. Come finirà?

