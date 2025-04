Ascolti 33a e 34a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Inter-Roma e Milan-Atalanta sopra il milione

Le giornate 33 e 34 della Serie A Enilive in onda su DAZN chiudono nell’intorno dei 4,5 milioni di spettatori medi per turno (4.496.385 e 4.498.562). I match di cartello di queste due giornate sono stati rispettivamente Milan-Atalanta che ha superato il milione di ascoltatori e Inter-Roma per la scorsa giornata che ha sorpassato 1,2 milioni di audience media. Gli ascolti delle due giornate sono stati influenzati dagli eventi di cronaca che hanno comportato lo slittamento di alcune partite, con un conseguente aumento dei match trasmessi in contemporanea.

La 35ª giornata parte venerdì 2 maggio alle 20.45 con Torino-Venezia, trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Sabato 3 maggio si apre con una doppia sfida alle 15.00: il Cagliari ospita l'Udinese e il Parma riceve il Como, entrambe in esclusiva su DAZN. Alle 18.00 tocca a Lecce-Napoli, sempre su DAZN, mentre alle 20.45 l' Inter affronta l' Hellas Verona in co-esclusiva DAZN e Sky. Domenica 4 maggio si riparte come da tradizione all’ora di pranzo, con Empoli-Lazio alle 12.30 su DAZN. Alle 15.00 il Monza ospita l' Atalanta in esclusiva su DAZN, mentre alle 18.00 all’ Olimpico va in scena Roma-Fiorentina, una sfida chiave per l’ Europa, trasmessa sia su DAZN che su Sky. Alle 20.45 il Bologna ospita la Juventus per una partita di grande peso nella lotta Champions, visibile su DAZN. Il turno si chiude lunedì 5 maggio alle 20.45 con il posticipo Genoa-Milan in esclusiva su DAZN.

33A GIORNATA:

Sabato 19/04/25 15:03 – 17:01 LECCE – COMO 311.259** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 19/04/25 18:00 – 19:50 MONZA – NAPOLI 719.624** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 19/04/25 20:45 – 22:36 ROMA – VERONA 330.967**

Domenica 20/04/25 15:02 – 16:54 EMPOLI – VENEZIA 234.921** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 20/04/25 18:00 – 19:55 BOLOGNA – INTER 833.781**

Domenica 20/04/25 20:47 – 22:41 MILAN- – ATALANTA 1.058.203** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 23/04/25 18:33 – 20:27 TORINO – UDINESE 21.433**

Mercoledi 23/04/25 18:32 – 20:26 CAGLIARI – FIORENTINA 103.698** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 23/04/25 18:32 – 20:31 GENOA – LAZIO 101.479** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 23/04/25 18:32 – 20:28 PARMA – JUVENTUS 567.864** ESCLUSIVA DAZN

Mercoledi 23/04/25 18:32 – 20:31 ZONA DAZN 213.245** ESCLUSIVA DAZN

34A GIORNATA:

Domenica 27/04/25 12:32– 14:27 VENEZIA – MILAN 486.611** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/04/25 12:32 – 14:26 COMO – GENOA 88.101** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/04/25 12:32 – 14:27 ZONA DAZN 169.651** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/04/25 15:01 – 16:57 INTER – ROMA 1.256.714** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/04/25 15:02 – 17:01 FIORENTINA – EMPOLI 78.809** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/04/25 15:01 – 17:01 ZONA DAZN 89.596** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/04/25 18:02 – 19:56 JUVENTUS – MONZA 541.922**

Domenica 27/04/25 20:49 – 22:45 NAPOLI – TORINO 750.508** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/04/25 20:49 – 22:44 ATALANTA – LECCE 180.335** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 27/04/25 20:49 – 22:45 ZONA DAZN 163.263** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 28/04/25 18:31 – 20:24 UDINESE – BOLOGNA 288.256** ESCLUSIVA DAZN

Lunedì 28/04/25 20:48 – 22:41 LAZIO – PARMA 225.867**

Lunedì 28/04/25 20:46 – 22:41 VERONA – CAGLIARI 61.980**

Lunedì 28/04/25 20:46 – 22:41 ZONA DAZN 116.949** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

** Calcolato come AMR al netto dell’intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione ‘Live + Vosdal’

** Comprensivo di tutte le tipologie di device