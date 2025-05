Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sempre di mezzo i playoff anche per la gara free della 37a giornata, Sassuolo-Cremonese, che chiuderà il B Day del 4 maggio (data di inizio ore 19,30), terzultima di campionato. I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.

DAZN SERIE B DIRETTA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25.

Domenica 4 maggio 2025 è una giornata fondamentale per la Serie B, con la 37ª giornata che si gioca in contemporanea alle ore 15:00 su Zona SerieBKT, il canale che permette di seguire in diretta emozioni, gol e sviluppi di tutti i campi, con Alessandro Iori a moderare la diretta multipla.

Al San Nicola, il Bari cerca riscatto dopo la deludente sconfitta contro il Modena: affronta il Pisa di Pippo Inzaghi, ormai salvo e rilassato. La telecronaca è di Edoardo Testoni e la squadra pugliese, per restare in corsa playoff, deve tornare alla vittoria. Al Rigamonti, il Brescia ospita la sorprendente Juve Stabia in una gara che vale tanto in chiave salvezza quanto in ottica playoff. A raccontare la sfida sarà Lorenzo Del Papa, mentre i padroni di casa devono invertire il trend casalingo più deludente del campionato. A Carrara, la Carrarese ospita il Modena in un incrocio delicato per chi sogna ancora i playoff. Gli apuani arrivano da un buon momento interno, ma gli emiliani, galvanizzati dal colpo esterno a Bari, vogliono continuare la rincorsa. Telecronaca affidata a Orazio Accomando.

Allo stadio Ceravolo, il Catanzaro deve cancellare l’ultima battuta d’arresto casalinga per restare aggrappato al treno playoff. Di fronte c’è una Sampdoria in difficoltà, bisognosa di punti per evitare la retrocessione. Telecronista Dario Mastroianni. Il Manuzzi è teatro dello scontro diretto tra Cesena e Palermo, entrambi a caccia di un piazzamento per la post-season. I rosanero arrivano carichi dopo il successo a Catanzaro, mentre i romagnoli devono rompere un digiuno casalingo che dura da quattro turni. Voce del match Giovanni Marrucci. A Frosinone, i padroni di casa sfidano il Cittadella: i ciociari, in forte crescita al Benito Stirpe, puntano a confermare il trend positivo, ma devono guardarsi da un avversario che ha costruito fuori casa gran parte della propria classifica. Telecronaca di Federico Zanon.

La Reggiana, impegnata nella lotta per non retrocedere, riceve uno Spezia ambizioso, deciso a chiudere bene la stagione regolare per preparare i playoff al meglio. La partita al Mapei viene raccontata da Ricky Buscaglia. All’Arechi, la Salernitana vuole dare continuità al buon momento casalingo contro un Mantova che fuori casa ha raccolto poco nelle ultime settimane. La cronaca della sfida è nelle mani di Giorgio Basile. Il Südtirol vuole mantenere l’imbattibilità casalinga al Druso contro il Cosenza, che ha vinto solo due volte lontano dal Marulla in tutto il campionato. A narrare l'incontro sarà Andrea Calogero. Chiude la giornata alle ore 19:30 Cremonese vs Sassuolo, in diretta gratuita su dazn.com per tutti gli utenti registrati, con Gabriele Giustiniani alla telecronaca. I neroverdi già promossi fanno visita a una Cremonese che lotta per il terzo posto: l’atmosfera sarà speciale allo Zini, dove i grigiorossi vogliono festeggiare davanti al proprio pubblico.

DOMENICA 4 MAGGIO 2025

ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Zona SerieBKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata.



Moderatore: Alessandro Iori Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’emozione o un gol dell’intera giornata. ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Bari vs Pisa (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni

Dopo la sconfitta col Modena nell'ultima occasione, il Bari torna al San Nicola per ospitare il festoso Pisa di Pippo Inzaghi. Per puntare ai playoff i padroni di casa devono cercare i tre punti in una rincorsa che coinvolge almeno sei squadre: come finirà?



Telecronaca: Edoardo Testoni Dopo la sconfitta col Modena nell'ultima occasione, il Bari torna al San Nicola per ospitare il festoso Pisa di Pippo Inzaghi. Per puntare ai playoff i padroni di casa devono cercare i tre punti in una rincorsa che coinvolge almeno sei squadre: come finirà? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Brescia vs Juve Stabia (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Tra lotta salvezza e corsa alla semifinale playoff, la sfida del Rigamonti tra Brescia e Juve Stabia chiude al proprio interno diversi spunti e tutti allo stesso modo importanti. Solo il Cittadella ha un rendimento peggiore delle Rondinelle in casa in questo campionato: come finirà la sfida?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Tra lotta salvezza e corsa alla semifinale playoff, la sfida del Rigamonti tra Brescia e Juve Stabia chiude al proprio interno diversi spunti e tutti allo stesso modo importanti. Solo il Cittadella ha un rendimento peggiore delle Rondinelle in casa in questo campionato: come finirà la sfida? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Carrarese vs Modena (diretta)

Telecronaca: Orazio Accomando

Sette punti nelle ultime tre gare interne hanno tolto la Carrarese dalla zona bollente di classifica, ma il Modena nell'ultima trasferta vincendo a Bari si è candidata anche a un posto per i playoff. Chi conquisterà questi tre punti?



Telecronaca: Orazio Accomando Sette punti nelle ultime tre gare interne hanno tolto la Carrarese dalla zona bollente di classifica, ma il Modena nell'ultima trasferta vincendo a Bari si è candidata anche a un posto per i playoff. Chi conquisterà questi tre punti? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Catanzaro vs Sampdoria (diretta)

Telecronaca: Dario Mastroiann

La trasferta al Ceravolo di Catanzaro con i giallorossi in piena corsa per i playoff non è sicuramente la partita più agevole per la Sampdoria, alla disperata ricerca di punti salvezza. I padroni di casa devono dimenticare l'ultima sconfitta davanti al proprio pubblico: come finirà?



Telecronaca: Dario Mastroiann La trasferta al Ceravolo di Catanzaro con i giallorossi in piena corsa per i playoff non è sicuramente la partita più agevole per la Sampdoria, alla disperata ricerca di punti salvezza. I padroni di casa devono dimenticare l'ultima sconfitta davanti al proprio pubblico: come finirà? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Cesena vs Palermo (diretta)

Telecronaca: Giovanni Marrucci

La rincorsa a un piazzamento nei playoff da parte del Palermo passa dallo scontro diretto del Manuzzi contro il Cesena. I rosanero vogliono confermare la prova positiva nell'ultima trasferta a Catanzaro contro i romagnoli che in casa non vincono da quattro turni: come finirà?



Telecronaca: Giovanni Marrucci La rincorsa a un piazzamento nei playoff da parte del Palermo passa dallo scontro diretto del Manuzzi contro il Cesena. I rosanero vogliono confermare la prova positiva nell'ultima trasferta a Catanzaro contro i romagnoli che in casa non vincono da quattro turni: come finirà? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Frosinone vs Cittadella (diretta)

Telecronaca: Federico Zanon

Nove punti nelle ultime cinque partite casalinghe hanno contribuito alla risalita in classifica del Frosinone. I gialloblù vogliono continuare il trend positivo ospitando il Cittadella che fuori casa ha costruito la maggior parte della sua classifica: come finirà?



Telecronaca: Federico Zanon Nove punti nelle ultime cinque partite casalinghe hanno contribuito alla risalita in classifica del Frosinone. I gialloblù vogliono continuare il trend positivo ospitando il Cittadella che fuori casa ha costruito la maggior parte della sua classifica: come finirà? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Reggiana vs Spezia (diretta)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

L'obiettivo per i liguri è arrivare più in alto possibile in classifica per affrontare al meglio i playoff dopo aver accarezzato il sogno della promozione diretta. La Reggiana però è in piena bagarre per la salvezza e ogni punto può fare un enorme differenza: come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia L'obiettivo per i liguri è arrivare più in alto possibile in classifica per affrontare al meglio i playoff dopo aver accarezzato il sogno della promozione diretta. La Reggiana però è in piena bagarre per la salvezza e ogni punto può fare un enorme differenza: come finirà? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Salernitana vs Mantova (diretta)

Telecronaca: Giorgio Basile

Tre vittorie nelle ultime quattro partite casalinghe, la Salernitana sta provando a costruire la propria salvezza all'Arechi. Prossimo avversario il Mantova che nelle ultime quattro gare esterne ha trovato punti solo a Brescia: chi la spunterà in questo scontro salvezza?



Telecronaca: Giorgio Basile Tre vittorie nelle ultime quattro partite casalinghe, la Salernitana sta provando a costruire la propria salvezza all'Arechi. Prossimo avversario il Mantova che nelle ultime quattro gare esterne ha trovato punti solo a Brescia: chi la spunterà in questo scontro salvezza? ore 15:00 Serie B 37a Giornata: Sudtirol vs Cosenza (diretta)

Telecronaca: Andrea Calogero

Nel momento più delicato della stagione il Druso è diventato un fortino per il Südtirol che è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite. Prossimo avversario il Cosenza che fuori casa ha vinto solo due volte in stagione: come finirà il match?



Telecronaca: Andrea Calogero Nel momento più delicato della stagione il Druso è diventato un fortino per il Südtirol che è rimasto imbattuto nelle ultime cinque partite. Prossimo avversario il Cosenza che fuori casa ha vinto solo due volte in stagione: come finirà il match? ore 19:30 Serie B 37a Giornata: Cremonese vs Sassuolo (diretta)

[visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

La festa promozione del Sassuolo continua, questa volta sul campo della Cremonese con il rischio di essere l'ago della bilancia nella corsa al terzo posto dei grigiorossi in campionato. Allo Zini i padroni di casa hanno raccolto otto punti nelle ultime quattro giornate e non vogliono fermarsi: come finirà?

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog