Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Grande attesa per i talenti affermati e le promesse che scenderanno in campo questa nuova stagione: da Palumbo a Tutino, passando per i giovani Vanja Vlahovic e Liberali, fino al campione del mondo Papu Gomez. Si prospetta una stagione ricca di emozioni, con Empoli, Monza e Venezia al via dopo la retrocessione dalla Serie A e le neopromosse Avellino, Padova, Pescara e Virtus Entella. E per coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati, come nella passata stagione DAZN trasmetterà una selezione di partite anche in modalità gratuita, a partire dalla sfida inaugurale tra Pescara e Cesena, in programma venerdì 22 agosto alle 20:30. Un incontro tra due piazze storiche del calcio italiano, rispettivamente alla 40esima e 37esima presenza in Serie B. Il Delfino arriva carico di entusiasmo dalla vittoria ai rigori contro la Ternana nella finale playoff della Serie C, che lo ha riportato nella seconda lega nazionale dopo 4 anni. D’altra parte, i romagnoli sono ambiziosi, specialmente dopo il settimo posto della scorsa stagione.

Seguiranno poi le partite visibili anche gratuitamente della seconda e terza giornata: Reggiana-Empoli, in programma alle 20:30 del 29 agosto, e Avellino-Monza, prevista per il 12 settembre, sempre alle 20:30.

I tifosi non ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

La Serie B riaccende i riflettori con la 1ª giornata di campionato e promette un weekend carico di emozioni, intrecci e storie tutte da vivere. L’avvio è fissato per venerdì 22 agosto alle 20:30 allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, dove il Pescara di Vivarini, neopromosso e pronto a stupire, ospita il Cesena di Mignani. La sfida inaugurale, visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com, sarà raccontata dalla voce di Ricky Buscaglia e metterà in palio i primi, pesantissimi tre punti della stagione.

Il programma prosegue sabato 23 agosto con due match in contemporanea alle 19:00. Al Castellani, Giovanni Marrucci guiderà la telecronaca di Empoli-Padova, confronto che oppone la rabbia dei toscani per la retrocessione alla spinta positiva dei biancoscudati di Andreoletti, pronti a cavalcare l’entusiasmo della promozione. A Chiavari, Lorenzo Del Papa racconterà il ritorno della Virtus Entella tra i cadetti, con Andrea Chiappella che affronta subito la Juve Stabia di Ignazio Abate, reduce da una stagione sorprendente e intenzionata a confermarsi. In serata, alle 21:00, i riflettori si spostano su due campi caldi. A Monza, Edoardo Testoni seguirà l’esordio dei biancorossi, reduci da una retrocessione dolorosa e da un cambio di proprietà, contro il Mantova di Possanzini in un derby lombardo che promette scintille. Al Barbera, Alessandro Iori darà voce al debutto del Palermo di Pippo Inzaghi, deciso a ripetere l’ennesima cavalcata vincente, contro una Reggiana che si presenta all’appuntamento dopo un precampionato convincente.

Domenica 24 agosto si apre alle 19:00 con un doppio appuntamento. Al Picco, Dario Mastroianni racconterà il derby tra Spezia e Carrarese, con i liguri di D’Angelo che puntano subito in alto dopo aver sfiorato la Serie A e i toscani di Calabro determinati a rovinare la festa. In contemporanea, al Penzo, Riccardo Mancini sarà la voce di Venezia-Bari, partita che mette di fronte una squadra in cerca di riscatto dopo la retrocessione e i pugliesi reduci dall’affascinante sfida di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. In serata, alle 21:00, due partite ad alta intensità completano il quadro. A Catanzaro, Giorgio Basile racconterà l’esordio di Alberto Aquilani, pronto a guidare i giallorossi nella sfida contro il Sudtirol di Castori, con l’obiettivo di partire subito forte. Allo Stirpe, Marco Calabresi seguirà Frosinone-Avellino: i ciociari vogliono lasciarsi alle spalle le turbolenze della passata stagione, mentre gli irpini arrivano con l’entusiasmo di una promozione che ha acceso una piazza intera.

Il sipario sulla 1ª giornata di Serie B calerà lunedì 25 agosto alle 20:30, quando la Sampdoria, affidata a un nuovo allenatore e chiamata a cancellare una stagione deludente, riceverà il Modena di Sottil. La telecronaca sarà di Orazio Accomando per una sfida che promette emozioni forti al Ferraris, dove i blucerchiati cercano subito il segnale della rinascita.

VENERDI 22 AGOSTO 2025

  • ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Pescara vs Cesena (diretta)
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]
    Telecronaca: Ricky Buscaglia
    Un nuovo avvincente campionato parte dallo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia con la sfida tra il neopromosso Pescara di Vivarini e il Cesena di Mignani. In palio i primi tre punti della stagione: chi li conquisterà?

SABATO 23 AGOSTO 2025

  • ore 19:00 Serie B 1a Giornata: Empoli vs Padova (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    L'amarezza per la retrocessione dei toscani si scontra subito con l'entusiasmo della promozione dei veneti. Pagliuca ha preso la guida dell'Empoli e affronta i biancoscudati di Andreoletti in un match da interpretare già al massimo per partire col piede giusto: chi ce la farà?
     
  • ore 19:00 Serie B 1a Giornata: Virtus Entella vs Juve Stabia (diretta)
    Telecronaca: Lorenzo Del Papa
    A Chiavari i padroni di casa guidati da Andrea Chiappella tornano ad assaporare il gusto della cadetteria dopo una stagione esaltante chiusa con la promozione. Primo avversario la Juve Stabia dell'ambizioso Ignazio Abate che vuole confermarsi dopo la grande annata passata: chi vincerà?
     
  • ore 21:00 Serie B 1a Giornata: Monza vs Mantova (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni
    La delusione per la pesante retrocessione ha lasciato spazio al cambio di proprietà e di guida tecnica. Paolo Bianco ha il compito di risollevare subito il Monza e il primo impegno è un derby lombardo contro il Mantova del confermato Possanzini: chi conquisterà i tre punti?
     
  • ore 21:00 Serie B 1a Giornata: Palermo vs Reggiana (diretta)
    Telecronaca: Alessandro Iori
    Pippo Inzaghi vuole provarci di nuovo e dopo aver centrato l'ennesima promozione, l'ultima volta con il Pisa, proverà a fare lo stesso con il Palermo. Primo impegno al Barbera per i rosanero è contro una Reggiana reduce da un ottimo precampionato: chi inizierà meglio?

DOMENICA 24 AGOSTO 2025

  • ore 19:00 Serie B 1a Giornata: Spezia vs Carrarese (diretta)
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    La promozione nel massimo campionato è sfuggita solo all'ultima curva, ma l'ambizione dello Spezia è di riprovarci subito. La formazione di D'Angelo parte subito con il "derby" contro la Carrarese di Calabro: chi vincerà?
     
  • ore 19:00 Serie B 1a Giornata: Venezia vs Bari (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    Il Penzo è subito teatro di una sfida che mette in campo passione e ambizione, dei giocatori e dei tifosi. Il Venezia dopo la retrocessione riparte da Stroppa e affronta il Bari reduca dalla sfida di San Siro in Coppa Italia contro il Milan: chi vincerà?
     
  • ore 21:00 Serie B 1a Giornata: Catanzaro vs Sudtirol (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
    Nuova avventura in panchina per Alberto Aquilani che prende per mano il Catanzaro nella prima uscita stagionale in campionato contro il Sudtirol di Castori. Iniziare con i tre punti è l'obiettivo di entrambe: chi ci riuscirà?
     
  • ore 21:00 Serie B 1a Giornata: Frosinone vs Avellino (diretta)
    Telecronaca: Marco Calabresi
    Obiettivo per i padroni di casa è lasciarsi alle spalle le difficoltà della passata stagione con una salvezza arrivata in maniera rocambolesca e fuori dal campo. Allo Stirpe arriva l'Avellino reduce da una promozione esaltante: chi inizierà al meglio?

LUNEDI 25 AGOSTO 2025

  • ore 20:30 Serie B 1a Giornata: Sampdoria vs Modena (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    Nuovo campionato, nuovo inizio e nuovo tecnico. La Sampdoria vuole dimenticare la brutta annata passata e per farlo serve cominciare con una vittoria. Al Ferraris arriva il Modena di Sottil, uno degli allenatori passati dal blucerchiato senza incidere: chi vincerà?

