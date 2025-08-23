Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 1a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Tra conferme e nuovi inizi, la stagione 25/26 di Serie A Enilive è pronta a sorprendere su DAZN. Dopo un’estate di calcio internazionale con il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN è pronta a riaccendere i riflettori sul massimo campionato con una stagione carica di novità.  

Manca pochissimo al calcio d’inizio su DAZN della nuova stagione di Serie A Enilive e la nuova offerta editoriale scalda i motori: spettacolo, intrattenimento e approfondimento si fondono in un racconto sportivo moderno, che mette i tifosi al centro dell’esperienza. Nuovi programmi live, una squadra di talent ampliata con nuovi opinionisti e contenuti esclusivi accompagneranno gli appassionati dal prepartita fino al post, rendendo ogni giornata di campionato un evento da vivere fino in fondo. 

UNA SQUADRA STELLARE:
TORNA LA DAZN SQUAD, SI AGGIUNGONO NUOVE LEGEND 

DAZN si prepara a scendere in campo con tante novità: volti nuovi e nomi iconici si uniscono alla squadra storica per accompagnare i tifosi in un racconto del campionato sempre più profondo, emozionante e vicino al pubblico.  

Confermati i protagonisti del grande calcio su DAZN, che accompagneranno i tifosi in campo e studio, come Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Giusy Meloni, Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Dario Marcolin, Fabio Bazzani, Emanuele Giaccherini, Alessandro Budel e il talent arbitrale Luca Marelli.  Al loro fianco, anche i volti più apprezzati della nuova scena sportiva - Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille, Barbara Cirillo – pronti a scendere sui campi di Serie A, insieme alle voci tecniche. 

Ma la vera novità è l’ingresso in rosa di grandi Legend che hanno fatto la storia del calcio italiano e che debuttano ufficialmente nel team di DAZN come nuovi opinionisti: oltre a Bobo Vieri anche David Trezeguete il “Profeta” Hernanes. Ex fuoriclasse, appassionati e autorevoli, pronti a coinvolgere i tifosi con retroscena inediti e analisi di chi il campo lo ha vissuto davvero. 

Nel corso della stagione, inoltre, alcune delle Legend più importanti della Serie A arricchiranno il racconto e le analisi ai microfoni di DAZN, in studio e a bordocampo.  

IL WEEKEND DIVENTA UN GRANDE SHOW
CON I NUOVI PROGRAMMI DELLA DOMENICA E DEL SABATO. 

LA GRANDE NOVITÀ DELLA DOMENICA: “FUORICLASSE – SERIE A SHOW”

Grande novità della stagione è “Fuoriclasse – Serie A Show”, il nuovo show live della domenica sera firmato DAZN in partenza dalla quarta giornata. Un appuntamento fisso che si accende nel post-partita del match clou della giornata calcistica trasmesso in esclusiva e che segna un importante debutto: Diletta Leotta sarà per la prima volta alla guida del programma serale di punta dedicato alla Serie A Enilive. Tra la carrellata dei gol della giornata in esclusiva, analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento senza filtri, lo show rinnovato trasformerà - in un clima familiare e professionale allo stesso tempo - il post-partita in un evento spettacolare. 

Al suo fianco, volti esperti e Legend del calcio che si alterneranno in studio: Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara e un team di ex campioni come Bobo Vieri, David Trezeguet,ProfetaHernanes.  

Dalla tattica, alle statistiche e ai retroscena, tutto sarà raccontato con un linguaggio moderno che unisce gli appassionati storici alla nuova generazione di tifosi digitali che potranno interagire con lo studio durante la diretta condividendo commenti a caldo attraverso la funzionalità Fan Zone. 

 IL SABATO SI FA SPETTACOLO CON “VAMOS! – IL SABATO DELLA SERIE A”

Ma il grande weekend calcistico di DAZN non si ferma qui. La nuova stagione porta novità anche al sabato con “VAMOS! – Il Sabato della Serie A” in onda dalle 17:00 a mezzanotte. Dopo il debutto mattutino durante il Mondiale per Club, il programma entra in pianta stabile nella fascia serale per raccontare il campionato con tono brillante e ritmato.  Un flusso continuo di contenuti, highlights e sorprese, per vivere tutto il sabato calcistico senza pause. 

Il programma che unisce l’ironia di un intrattenimento brillante alla competenza dell’analisi tattica sarà condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes. Insieme a lui anche Emanuele Giaccherini, l’ex azzurro che porta leggerezza e aneddoti da dentro il campo, e la comicità irriverente di ManuAle del Calcio, digital creator cult del pallone che interverranno con sketch, rubriche e parodie virali direttamente in studio.  

VIVI IL POSTICIPO INSIEME AI TELECRONISTI DI DAZN: “4,3,2,1” È IL NUOVO SHOW DEL LUNEDÌ 

La settimana su DAZN inizia con le analisi approfondite e il commento tecnico dei telecronisti. Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni ed Edoardo Testoni saranno in diretta, ogni lunedì sera, per dare vita a un confronto autentico e diretto nato dalle telecronache delle partite vissute in prima linea durante il weekend. Le voci di DAZN condivideranno la propria lettura dei match di Serie A, arricchita da contributi video, anche esclusivi, analisi tattiche, dati, curiosità e il racconto diretto delle emozioni provate. Freschezza di racconto combinata a profondità delle analisi per raccontare il calcio da dentro, con lo sguardo di chi lo vive e lo racconta. 

I “GRANDI CLASSICI” ON DEMAND PER PORTARE IL TIFOSO OLTRE AL CALCIO CHE CONOSCE. 

  • OPEN VAR - Riconfermati anche i format di successo che hanno saputo distinguersi per autorevolezza e approfondimento: torna su DAZN una nuova stagione di OPEN VAR, lo spazio formativo e informativo dedicato al mondo arbitrale, ideato con FIGC, AIA e la collaborazione della Lega Serie A. Anche in questa stagione, si partirà dagli audio esclusivi dei colloqui tra arbitri e Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, per analizzare i principali episodi della giornata di campionato. A condurre l’approfondimento sarà la squadra di giornalisti di DAZN, affiancata da Gianluca Rocchi, che si alternerà con i componenti della Commissione Arbitri Nazionali (CAN).

  • BORDOCAM - Il format originale DAZN che si distingue per qualità narrativa e capacità di coinvolgimento emotivo, torna a catturare l’attenzione degli appassionati di calcio, svelando il lato nascosto della nuova stagione di Serie A Enilive. Grazie a una prospettiva soggettiva unica e immersiva, le telecamere e i microfoni di BORDOCAM “chiamano” i tifosi direttamente in campo, rivelando retroscena mai visti e sentiti: le voci dallo spogliatoio e tensioni pre-gara, dialoghi intimi, sfoghi, sorrisi e silenzi dei protagonisti, offrendo un’esperienza immersiva e autentica, il vero lato nascosto del calcio. 

  • MY SKILLS  - Torna l’amato format di DAZN realizzato in collaborazione con EA Sports FC 25, che mette al centro le abilità tecniche e tattiche dei protagonisti della Serie A. In ogni episodio, i calciatori si raccontano attraverso interviste e sessioni pratiche, analizzando le proprie caratteristiche distintive e mostrando le loro qualità sia in contesti tattici sia attraverso esercizi sul campo. Un viaggio dentro i segreti del loro talento, tra tecnica, visione di gioco e allenamento.

Con un’offerta editoriale ancora più ricca, DAZN si conferma il punto di riferimento per il grande calcio italiano. La Serie A Enilive, quest’anno, non sarà solo da guardare: sarà da vivere, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione.

 DAZN SERIE A DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 23 AGOSTO 2025

  • ore 18:30 Serie A 1a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della prima giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Alberto Santi e Orazio Accomando.
     
  • ore 18:30 Serie A 1a Giornata: Sassuolo vs Napoli (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni
    Prima giornata in trasferta a Reggio Emilia per il Napoli campione d'Italia: gli uomini di Conte affrontano il Sassuolo di mister Fabio Grosso, tornato in Serie A dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie BKT. A chi andranno i primi tre punti della stagione?
    Collegamento con lo stadio alle ore 17:45
     
  • ore 18:30 Serie A 1a Giornata: Genoa vs Lecce (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    Il sipario sulla Serie A Enilive si apre a Genova, dove i rossoblu inaugurano il nuovo campionato esordendo allo stadio Ferraris contro il Lecce. Partire col piuede giusto è fondamentale, chi avrà la meglio?
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:15       
     
  • ore 20:45 Serie A 1a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della prima giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Alberto Santi e Orazio Accomando.
     
  • ore 20:45 Serie A 1a Giornata: Milan vs Cremonese (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Massimo Ambrosini
    Via all'Allegri-bis in campionato: il Milan parte da San Siro, ospite la neopromossa Cremonese, che per la panchina ha scelto Davide Nicola.
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:00
     
  • ore 20:45 Serie A 1a Giornata: Roma vs Bologna (diretta)
         Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Emanuele Giaccherini
    Per l'inizio della nuova stagione il Bologna torna all'Olimpico, dove solo qualche mese fa ha vinto la sua terza storica Coppa Italia. Di fronte trova la "nuova" Roma di Gian Piero Gasperini, che non vuole sfigurare di fronte ai suoi tifosi. Chi si porterà a casa i tre punti?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:00

DOMENICA 24 AGOSTO 2025

  • ore 18:30 Serie A 1a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della prima giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Luca Farina e Orazio Accomando.
     
  • ore 18:30 Serie A 1a Giornata: Cagliari vs Fiorentina (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Alessandro Budel
    Appuntamento alla Unipol Domus per Cagliari e Fiorentina, pronte a iniziare la nuova stagione: chi vincerà all'esordio?
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:15
     
  • ore 18:30 Serie A 1a Giornata: Como vs Lazio (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Fabio Bazzani
    La seconda avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio inizia da Como. È già un test complicato contro la squadra di Cesc Fàbregas, che dopo la sorprendente scorsa stagione ha l'obiettivo di confermarsi e l'ambizione di fare un passo in avanti. Come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:15
     
  • ore 20:45 Serie A 1a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della prima giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Luca Farina e Orazio Accomando.
     
  • ore 20:45 Serie A 1a Giornata: Juventus vs Parma (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Alessandro Budel
    La Juve riparte dall'Allianz Stadium, sotto il segno della continuità con Tudor dopo il Mondiale per Club. Esordio assoluto per il Parma di Cuesta, il più giovane allenatore di sempre in Serie A.
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:00
     
  • ore 20:45 Serie A 1a Giornata: Atalanta vs Pisa (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
    Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Hernanes
    La prima in casa di Ivan Juric a Bergamo, ma anche l'esordio di Alberto Gilardino sulla panchina del neopromosso Pisa: sarà una partita tutta da scoprire.
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:30

LUNEDI 25 AGOSTO 2025

  • ore 18:30 Serie A 1a Giornata: Udinese vs Hellas Verona (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Luca Farina
    Runjaic e Zanetti, confermati dopo la salvezza raggiunta nell'ultima stagione, ripartono da Udinese e Hellas Verona: entrambi vogliono iniziare la nuova annata al meglio.
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:00
     
  • ore 20;45 Serie A 1a Giornata: Inter vs Torino (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Emanuele Giaccherini
    Appuntamento a San Siro per Cristian Chivu e la sua prima Inter in campionato: ospite di giornata il Torino, guidato da Marco Baroni, all'esordio in granata.
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:00
     

