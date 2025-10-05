Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

DAL 5 OTTOBRE L’ICONICO CANALE

DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY

DEBUTTA IN CHIARO AL 37 DEL DTT

DISCOVERY

Un palinsesto ricco di titoli inediti e serie factual

all’insegna della scoperta e della divulgazione

SI PARTE CON LA “SHARK NIGHT”

DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE 21:15

Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire da domenica 5 ottobre uno dei brand televisivi più riconoscibili al mondo si prepara ad un nuovo capitolo approdando per la prima volta sul digitale terrestre free, visibile gratuitamente.

Un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio. Un traguardo che rinnova la missione del canale: ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza.

DISCOVERY rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free, con una programmazione che vedrà un mix dei capisaldi del genere factual – avventura, storia, natura, mistero, docu-reality – e nuove serie: centinaia di titoli iconici e produzioni unscripted per un palinsesto ricco, stimolante e pop. Il canale rafforzerà anche la sua presenza digitale e social per dialogare con un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Il debutto in chiaro si celebra con una SHARK NIGHT senza precedenti: domenica 5 ottobre alle 21:15 tre speciali porteranno a esplorare il mondo degli squali tra scienza, mito e storia. La serata si apre con Avventure Impossibili: Squali di Guerra, in cui Josh Gates, volto amatissimo del canale, si immerge nelle profondità per rintracciare un relitto perduto della Seconda Guerra Mondiale, mescolando esplorazione subacquea e storia militare. Nelle stesse acque, un gruppo di scienziati affronta le sfide per scoprire la verità sulla possibile esistenza dello squalo preistorico in La Leggenda dello Squalo Demoniaco; mentre Riley Elliot e Andy Casagrande partono per un’epica spedizione tra correnti e abissi ne I Superpoteri dello Squalo Mako, alla scoperta dei segreti di questi predatori incontrastati.

Proseguendo l’autunno di Discovery, Gates torna mercoledì 8 ottobre alle 21:15 con un’avventura diversa e assolutamente unica, sulle tracce di un monumento misterioso. Esploratore, archeologo e conduttore, Gates è un moderno Indiana Jones che, con il suo stile ironico e avventuroso, viaggia da anni in tutto il mondo alla scoperta di leggende e tesori perduti. Nei primi due episodi di Avventure Impossibili accompagna il pubblico in una corsa contro il tempo per svelare l’affascinante mistero della tomba perduta di Alessandro Magno. Dalla costa egiziana fino alle rovine sommerse di Alessandria, Josh seguirà una scia di indizi che lo condurranno a una sorprendente ipotesi: il corpo del grande conquistatore potrebbe trovarsi nella cattedrale di San Marco, a Venezia.

Ma non finisce qui. Spazio anche al racconto della Guardia Civil spagnola e del suo corpo speciale in prima linea per la salvaguardia degli animali (Animal Security: Spagna, dal 6 ottobre in prima serata), alle nuove avventure del cercatore d’oro Tod Hoffman impegnato nel recupero di una miniera sull’orlo del fallimento (La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman, dal 10 ottobre in prima serata) e a una serata dedicata all’antico Egitto con Ramses III: La Tomba dei Misteri e Il Mistero della Valle dei Re, un viaggio tra enigmi irrisolti, scavi spettacolari e scoperte capaci di riscrivere la storia.

Discovery sarà disponibile dal 5 ottobre sul canale 37 del digitale terrestre, rafforzando anche la sua presenza digitale e social per dialogare con un pubblico sempre più ampio e trasversale.