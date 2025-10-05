Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieTelevisione › Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37
Immagine di Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37 - Scopri di più su Televisione

Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

T
Televisione
domenica, 05 ottobre 2025 | Ore: 12:20

DAL 5 OTTOBRE L’ICONICO CANALE

DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY

DEBUTTA IN CHIARO AL 37 DEL DTT

DISCOVERY

 Un palinsesto ricco di titoli inediti e serie factual

all’insegna della scoperta e della divulgazione

SI PARTE CON LA “SHARK NIGHT”

DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE 21:15

Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire da domenica 5 ottobre uno dei brand televisivi più riconoscibili al mondo si prepara ad un nuovo capitolo approdando per la prima volta sul digitale terrestre free, visibile gratuitamente.

Un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio. Un traguardo che rinnova la missione del canale: ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza.

DISCOVERY rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free, con una programmazione che vedrà un mix dei capisaldi del genere factual – avventura, storia, natura, mistero, docu-reality – e nuove serie: centinaia di titoli iconici e produzioni unscripted per un palinsesto ricco, stimolante e pop. Il canale rafforzerà anche la sua presenza digitale e social per dialogare con un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Il debutto in chiaro si celebra con una SHARK NIGHT senza precedenti: domenica 5 ottobre alle 21:15 tre speciali porteranno a esplorare il mondo degli squali tra scienza, mito e storia. La serata si apre con Avventure Impossibili: Squali di Guerra, in cui Josh Gates, volto amatissimo del canale, si immerge nelle profondità per rintracciare un relitto perduto della Seconda Guerra Mondiale, mescolando esplorazione subacquea e storia militare. Nelle stesse acque, un gruppo di scienziati affronta le sfide per scoprire la verità sulla possibile esistenza dello squalo preistorico in La Leggenda dello Squalo Demoniaco; mentre Riley Elliot e Andy Casagrande partono per un’epica spedizione tra correnti e abissi ne I Superpoteri dello Squalo Mako, alla scoperta dei segreti di questi predatori incontrastati.

Proseguendo l’autunno di Discovery, Gates torna mercoledì 8 ottobre alle 21:15 con un’avventura diversa e assolutamente unica, sulle tracce di un monumento misterioso. Esploratore, archeologo e conduttore, Gates è un moderno Indiana Jones che, con il suo stile ironico e avventuroso, viaggia da anni in tutto il mondo alla scoperta di leggende e tesori perduti. Nei primi due episodi di Avventure Impossibili accompagna il pubblico in una corsa contro il tempo per svelare l’affascinante mistero della tomba perduta di Alessandro Magno. Dalla costa egiziana fino alle rovine sommerse di Alessandria, Josh seguirà una scia di indizi che lo condurranno a una sorprendente ipotesi: il corpo del grande conquistatore potrebbe trovarsi nella cattedrale di San Marco, a Venezia.

Ma non finisce qui. Spazio anche al racconto della Guardia Civil spagnola e del suo corpo speciale in prima linea per la salvaguardia degli animali (Animal Security: Spagna, dal 6 ottobre in prima serata), alle nuove avventure del cercatore d’oro Tod Hoffman impegnato nel recupero di una miniera sull’orlo del fallimento (La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman, dal 10 ottobre in prima serata) e a una serata dedicata all’antico Egitto con Ramses III: La Tomba dei Misteri e Il Mistero della Valle dei Re, un viaggio tra enigmi irrisolti, scavi spettacolari e scoperte capaci di riscrivere la storia.

Discovery sarà disponibile dal 5 ottobre sul canale 37 del digitale terrestre, rafforzando anche la sua presenza digitale e social per dialogare con un pubblico sempre più ampio e trasversale.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

    DAL 5 OTTOBRE L’ICONICO CANALE DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY DEBUTTA IN CHIARO AL 37 DEL DTT DISCOVERY  Un palinsesto ricco di titoli inediti e serie factual all’insegna della scoperta e della divulgazione SI PARTE CON LA “SHARK NIGHT” DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE 21:15 Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire da domenica 5 ottobre uno dei...
    T
    Televisione
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli

    Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall’Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 15.30 e palla a due alle 16. Lunedì 6 ottobre...
    S
    Sky Italia
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Su DAZN è ora disponibile 'Christian Pulisic: The Italian Dream', l’intervista al numero 11 rossonero realizzata per “Storie di Serie A”, il format di Lega Serie A che permette ai tifosi di ascoltare i protagonisti dei club raccontarsi attraverso testimonianze intime e dirette, e che quest’anno, per alcune interviste esclusive, vede il coinvolgimento editoriale di DAZN. Per l’occasione, il...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 3 Ottobre alle 20:45 | VERONA - SASSUOLO Sabato 4 Ottobre alle 20:45 | ATALANTA - COMO  Domenica 5 Ottobre alle 18:00 |  NAPOLI - GENOAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A...
    S
    Sky Italia
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    In quattro cercano la prima vittoria: Bari, Catanzaro, Sampdoria e Spezia per i tre puntiQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 7a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di...
    S
    Sport
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

    Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

    A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha...
    D
    DAZN
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • La svolta antipirateria francese: quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco

    Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunale giudiziario di Parigi, con una decisione datata 18 settembre, ha imposto a colossi del...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky e NOW: accordo pluriennale per i diritti NBA, il grande basket USA su Sky Sport Basket

    // SKY ACQUISISCE NUOVI DIRITTI NBA IN ITALIA:  ACCORDO PLURIENNALE PER LA TRASMISSIONEDELLE PARTITE TOP DEL BASKET USA LA CASA DELLO SPORT DI SKY DIVENTALA CASA DEL BASKETCON IL MIGLIOR SPETTACOLO DEL BASKETDA TUTTO IL MONDO SUL CANALE DEDICATO SKY SPORT BASKETDA OTTOBRE, OTTO MESI DI ALTA INTENSITÀPER UNA STAGIONE SENZA PARI:  IL BASKET AMERICANO CON LA STAGIONE REGOLARE NBA, L'NBA CHRISTMAS DAY, IL MLK DAY, L'NBA ALL-STAR, I PLAYOFF,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 5 Ottobre 2025 Ciclismo Eroica e Europei Maschili, Calcio, Basket e altro

    In vista del weekend, Domenica 5 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 05 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Dumb Money, Domenica 5 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Dumb Money, il film diretto dal regista di Tonya che racconta l'incredibile storia vera della ribellione finanziaria di un gruppo di piccoli risparmiatori capace di mettere in crisi Wall Street salvando GameStop. Su Sky Cinema D...
     domenica, 05 ottobre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 4 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallanuoto, Calcio, Pallavolo e Mondiali Paralimpici

    In vista del weekend, Sabato 4 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 04 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: La rapina perfetta, Sabato 4 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda La rapina perfetta, action con Jason Statham che ricostruisce la celebre rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, intrecciando mafia, Governo e Monarchia. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora c'è...
     sabato, 04 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 7&am...
     venerdì, 03 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨