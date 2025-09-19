Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DAZN
venerdì, 19 settembre 2025 | Ore: 18:16

La sfida tra Frosinone e Südtirol, in programma venerdì 19 settembre alle ore 19:00 allo stadio Benito Stirpe, inaugurerà la 4ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. I giallazzurri hanno raccolto 7 punti nelle prime tre giornate e si presentano con una difesa ancora imbattuta, segno della solidità costruita da mister Alvini. Il Frosinone punta a sfruttare il calore del proprio pubblico per dare continuità a un avvio di stagione brillante. Il Südtirol, invece, è fermo a 4 punti e proverà a rialzarsi dopo lo stop contro il Palermo. La squadra di Castori ha dimostrato carattere nelle prime uscite e vuole tornare a fare risultato per restare agganciata al gruppo di metà classifica.

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

 DAZN SERIE B  DIRETTA - 4a  Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

La Serie B torna in campo con la 4ª giornata, pronta a offrire un fine settimana di sfide decisive per la classifica. Venerdì 19 settembre alle 19:00 al Benito Stirpe, Frosinone e Sudtirol si affrontano in diretta su DAZN per tutti gli utenti registrati, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. I ciociari, parte del quartetto di testa e con la miglior difesa del campionato a zero gol subiti, ospitano un Sudtirol reduce dal primo ko stagionale contro il Palermo, in un test cruciale per entrambe le squadre. Alle 21:00, il Palermo cerca conferme al “Barbera” contro il Bari, raccontato da Edoardo Testoni; i rosanero vogliono continuare la striscia positiva dopo due vittorie e un pareggio, mentre la squadra di Caserta punta al riscatto dopo il pesante 3-0 subito a Modena.

Il sabato si apre alle 15:00 con Zona Serie BKT in diretta, condotto da Alessandro Iori, per seguire in tempo reale ogni azione della giornata. Alla stessa ora, la Reggiana ospita il Catanzaro, con telecronaca di Giorgio Basile: gli emiliani vogliono ripetersi dopo la vittoria casalinga della prima giornata, mentre i giallorossi, ancora imbattuti ma senza successi, cercano i primi tre punti. Sempre alle 15:00, lo Spezia riceve la Juve Stabia al Picco, raccontata da Lorenzo Del Papa: i liguri inseguono il riscatto dopo due punti in tre giornate, le Vespe vogliono sbloccarsi dopo tre pareggi consecutivi. Al Penzo, Venezia e Cesena si sfidano in uno dei big match del turno, con Dario Mastroianni a raccontare il match: i lagunari cercano punti pesanti contro un Cesena che ha raccolto sette punti nelle prime tre giornate. Alle 17:15, il Monza riceve la Sampdoria al Brianteo, telecronaca di Orazio Accomando: i biancorossi cercano il riscatto dopo la contestazione dei tifosi, i blucerchiati puntano a reagire. In serata, alle 19:30, Mantova e Modena si affrontano al Braglia, raccontata da Marco Calabresi: i canarini, in testa alla classifica con una differenza reti positiva di cinque gol, sfidano un Mantova ancora a secco di punti in trasferta.

La domenica si apre alle 15:00 con Carrarese-Avellino, telecronaca di Roberto Rubiu: la Carrarese, imbattuta con una vittoria e due pareggi, ospita un Avellino pronto a dare continuità alla propria stagione. Alle 17:15, grande sfida all’Adriatico tra Pescara ed Empoli, raccontata da Ricky Buscaglia: il Delfino vuole consolidare il primo punto conquistato contro il Venezia, mentre i toscani cercano conferme dopo un avvio altalenante ma con ambizioni di vertice. Il sipario sulla giornata cala alle 19:30 con Padova-Virtus Entella, telecronaca di Riccardo Mancini: sfida tra neopromosse, con Padova a quota un punto e l’Entella reduce dalla prima vittoria contro il Mantova, in cerca di conferme.

VENERDI 19 SETTEMBRE 2025

  • ore 19:00 Serie B 4a Giornata: Frosinone vs Sudtirol (diretta)
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    La quarta giornata si apre al Benito Stirpe di Frosinone. I ciociari fanno parte del quartetto di squadre in testa alla classifica e possono vantare la migliore difesa del campionato con zero gol subiti. Il Sudtirol è reduce dal primo ko stagionale subito contro il Palermo, come finirà l'anticipo?
     
  • ore 21:00 Serie B 4a Giornata: Palermo vs Bari (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni
    Dopo due vittorie e un pareggio il Palermo cerca altri tre punti al “Barbera” contro il Bari. La squadra di Caserta è partita male e vuole riscattarsi dal 3-0 subito a Modena: chi avrà la meglio?

SABATO 20 SETTEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 4a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)
    Moderatore: Alessandro Iori
    Con Zona Serie BKT non perdi neanche un’azione di tutta la giornata di campionato.
     
  • ore 15:00 Serie B 4a Giornata: Reggiana vs Catanzaro (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
    Nella prima partita casalinga della stagione la Reggiana ha trovato tre punti importanti e la volontà degli emiliani è di ripetersi contro i giallorossi, ancora imbattuti dopo tre giornate ma anche alla ricerca della prima vittoria dopo tre pareggi: come finirà?
     
  • ore 15:00 Serie B 4a Giornata: Spezia vs Juve Stabia (diretta)
    Telecronaca: Lorenzo Del Papa
    Le ambizioni di alta classifica dello Spezia per il momento non si riflettono su una classifica che dopo tre giornate racconta solo di due punti conquistati. Al Picco arrivano le Vespe di Abate reduci da tre pareggi nei primi tre turni: chi si sbloccherà?
     
  • ore 15:00 Serie B 4a Giornata: Venezia vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    Uno dei big match della quarta giornata, classifica alla mano, va in scena al Penzo dove i lagunari ospitano il Cesena. I romagnoli hanno raccolto sette punti nelle prime tre giornate vincendo sia a Pescara che in casa della Sampdoria: come finirà?
     
  • ore 17:15 Serie B 4a Giornata: Monza vs Sampdoria (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    Quattro punti in tre giornate non sono bastati ai tifosi del Monza che dopo l'ultima sconfitta contro l'Avellino hanno già contestato la squadra. I biancorossi cercano il riscatto ma in Brianza arriva la Sampdoria di Donati ultima in classifica con zero punti: chi si rialzerà?
     
  • ore 19:30 Serie B 4a Giornata: Mantova vs Modena (diretta)
    Telecronaca: Marco Calabresi
    I tre gol rifilati al Bari hanno lanciato il Modena in testa alla classifica con una differenza reti positiva di cinque gol. Al Braglia per il quarto turno di campionato arriva il Mantova sconfitto nelle due trasferte precedenti: come finirà questa volta?

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 4a Giornata: Carrarese vs Avellino (diretta)
    Telecronaca: Roberto Rubiu
    Imbattibilità con una vittoria e due pareggi, un solo gol subito. L'inizio di campionato della Carrarese è stato positivo ma l'esame Avellino potrà dire molto sulle ambizioni di entrambe le formazioni in stagione: chi muoverà la classifica
     
  • ore 17:15 Serie B 4a Giornata: Pescara vs Empoli (diretta)
    Telecronaca: Ricky Buscaglia
    Con il pareggio in rimonta contro il Venezia il Delfino ha mosso la classifica conquistando il primo punto, ma all'Adriatico è subito tempo di un'altra grande sfida contro una potenza del campionato. L'Empoli ha iniziato col freno a mano tirato, ma le ambizioni restano di primo livello: come finirà?
     
  • ore 19:30 Serie B 4a Giornata: Padova vs Virtus Entella (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    Sfida tra neopromosse nella quarta giornata di campionato dove il Padova, un punto nelle prime tre partite, ospita la Virtus Entella reduce dalla prima vittoria nell'1-0 contro il Mantova: chi vincerà?

