Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

DAZN
venerdì, 17 ottobre 2025 | Ore: 16:31

Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 15:00 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida che sarà visibile in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi.

Sarà una partita ad alta tensione tra due squadre ai vertici della classifica: il Modena di mister Andrea Sottil guida il campionato con 17 punti, mentre il Palermo di Filippo Inzaghi, secondo con 15 punti, punta al sorpasso davanti al pubblico di casa. Entrambe le squadre arrivano alla sfida determinate a consolidare la propria posizione, rendendo il match ancora più decisivo per la corsa alla vetta.

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

 DAZN SERIE B DIRETTA - 8a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

L’ottava giornata di Serie B prende il via venerdì 17 ottobre 2025 con un derby ligure inedito che promette scintille. Alle 20:30, in diretta su DAZN, la Virtus Entella ospita la Sampdoria con telecronaca di Dario Mastroianni. Entrambe le squadre cercano ancora una precisa identità di gioco: i blucerchiati arrivano da un buon momento con cinque punti raccolti nelle ultime tre giornate, mentre l’Entella, trascinata dal proprio pubblico, punta a dare una svolta alla stagione in una sfida dal sapore particolare per tutto il calcio ligure.

Sabato 18 ottobre 2025 il pomeriggio di Serie B si apre alle 15:00 con Zona Serie BKT, condotta da Alessandro Iori, che garantirà aggiornamenti e collegamenti in diretta su tutti i campi per non perdere nemmeno un gol dell’ottava giornata. In contemporanea partono diverse sfide decisive. Al Benito Stirpe, il Frosinone affronta il Monza con Riccardo Mancini alla telecronaca: i ciociari, reduci dalla pesante sconfitta contro il Venezia, devono ritrovare ritmo e fiducia contro un avversario costruito per tornare subito protagonista. Al Martelli di Mantova, Giorgio Basile racconta la sfida tra i padroni di casa e il Sudtirol: i virgiliani, rinfrancati dal pareggio di Avellino, inseguono la prima vittoria stagionale contro una formazione altoatesina sempre ostica e organizzata. All’Adriatico, Lorenzo Del Papa commenta Pescara-Carrarese, gara che oppone una squadra in cerca di riscatto dopo tre gare deludenti ai toscani che continuano a stupire per solidità e brillantezza. Al Mapei Stadium, Reggiana e Bari si sfidano sotto la voce di Edoardo Testoni: entrambe reduci da tre punti prima della sosta, le due formazioni cercano continuità per risalire la classifica e dare segnali concreti alle dirette rivali.

Alle 17:15 il clima si fa rovente a Castellammare di Stabia, dove la Juve Stabia ospita l’Avellino in un derby campano tutto da vivere, con la telecronaca di Giovanni Marrucci. La squadra di Ignazio Abate, solida e aggressiva, affronta un Avellino in piena corsa d’alta classifica, reduce da 11 punti nelle ultime cinque giornate: la sfida promette intensità e spettacolo. In serata, alle 19:30, lo Spezia cerca di invertire la rotta al Picco contro il Cesena, con Orazio Accomando alla telecronaca. Dopo sette giornate senza vittorie, i liguri vogliono voltare pagina, mentre i romagnoli, sempre temibili in trasferta, puntano a consolidare la zona playoff in un match che può cambiare le gerarchie della parte bassa della classifica.

Domenica 19 ottobre 2025 si apre con il big match delle 15:00 tra Palermo e Modena, trasmesso in diretta su DAZN e visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com, con Ricky Buscaglia alla telecronaca. Al Renzo Barbera si affrontano due squadre imbattute e in piena fiducia: i rosanero di Pippo Inzaghi vogliono misurare le proprie ambizioni contro la capolista, mentre il Modena cerca una conferma definitiva del proprio valore. Alle 17:15, al Castellani, Empoli e Venezia si ritrovano un anno dopo la Serie A per una sfida che profuma di rivincita. Giovanni Marrucci racconta un match che mette di fronte due squadre in crescita: i lagunari più costanti, i toscani reduci da un successo prezioso prima della sosta. Il weekend si chiude alle 19:30 al Ceravolo, dove il Catanzaro ospita il Padova con Luca Farina alla telecronaca. I giallorossi, ancora a secco di vittorie, puntano a sfruttare il fattore campo per sorpassare in classifica i veneti, galvanizzati dall’ottimo inizio di stagione. Un finale di giornata che promette emozioni fino all’ultimo minuto.

VENERDI 17 OTTOBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 8a Giornata: Virtus Entella vs Sampdoria (diretta)
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    L'ottava giornata di campionato si apre con il derby ligure inedito tra Entella e Sampdoria, due formazioni in cerca di un'identità consolidata. I bluerchiati hanno raccolto cinque punti nelle ultime tre giornate: come finirà?

SABATO 18 OTTOBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)
    Moderatore: Alessandro Iori
    Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno infrasettimanale di campionato.
     
  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Frosinone vs Monza (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    La netta sconfitta contro il Venezia ha rallentato la corsa al vertice del Frosinone che allo Stirpe affronta il Monza in uno scontro importante in chiave almeno playoff. L'ultima volta qui si imposero i brianzoli, ma era Serie A: come finirà stavolta?
     
  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Mantova vs Sudtirol (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
    Il punto raccolto ad Avellino nell'ultimo turno ha dato respiro al Mantova, ma contro il Sudtirol i virgiliani cercano quel successo che manca da inizio stagione. L'anno passato al Martelli i padroni di casa si imposero con un netto 2-0: come finirà stavolta?
     
  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Pescara vs Carrarese (diretta)
    Telecronaca: Lorenzo Del Papa
    Dopo il netto ko contro la Sampdoria nell'ultimo turno e un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, il Pescara è chiamato al riscatto. All'Adriatico arriva la Carrarese con tutta l'intenzione di continuare a stupire nelle zone alte di classifica: come finirà?
     
  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Reggiana vs Bari (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni
    Identico risultato, identico punteggio. Reggiana e Bari si affrontano al Mapei Stadium arrivando dai tre punti conquistati prima della sosta che hanno dato respiro alla classifica, più per gli emiliani che per i pugliesi. Questa sfida darà buone indicazioni: chi vincerà?
     
  • ore 17:15 Serie B 8a Giornata: Juve Stabia vs Avellino (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    Dopo la sosta è tempo di derby campano a Castellammare di Stabia dove i padroni di casa, allenati da Ignazio Abate, affrontano l'ambizioso Avellino reduce da 11 punti nelle ultime cinque giornate. Uno scontro d'alta classifica: chi la spunterà?
     
  • ore 19:30 Serie B 8a Giornata: Spezia vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    Nessuna vittoria nelle prime sette giornate e la cavalcata fino alla finale playoff della passata stagione sembra ormai lontana anni luce. Lo Spezia chiude la classifica ma durante la sosta i liguri hanno lavorato molto per cambiare la situazione. Il Cesena è il primo test: come finirà?

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 8a Giornata: Palermo vs Modena (diretta)
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]
    Telecronaca: Ricky Buscaglia
    Il big match dell'ottava giornata di campionato va in scenza al Renzo Barbera dove i rosanero di Pippo Inzaghi affrontano il Modena capolista. Due squadre ancora imbattute dopo le prime sette partite: come finirà?
     
  • ore 17:15 Serie B 8a Giornata: Empoli vs Venezia (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    Nella passata stagione si affrontavano in Serie A, ora Empoli e Venezia devono lottare per ritagliarsi un posto da protagonista in cadetteria. Meglio i lagunari in questo inizio di campionato, ma il successo prima della sosta dei toscani ha confermato la crescita: come finirà?
     
  • ore 19:30 Serie B 8a Giornata: Catanzaro vs Padova (diretta)
    Telecronaca: Luca Farina
    L'ottava giornata di campionato si chiude in casa del Catanzaro con i giallorossi che ospitano il neopromosso Padova per cercare la prima vittoria stagionale che vorrebbe dire sorpasso in classifica: come finirà?

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨