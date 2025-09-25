Inter 24/7: nuovo canale FAST gratuito porta 24 ore di passione nerazzurra su smart TV e dispositivi

FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 24/7, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro e primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia. Il palinsesto trasmetterà contenuti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su qualsiasi dispositivo.

INTER 24/7 sarà un canale lineare disponibile gratuitamente su smart TV, desktop e mobile.

Il canale sarà fruibile in italiano in Italia e in inglese nel resto del mondo, offrendo un mix unico di passato e presente. I tifosi potranno rivivere match storici e contenuti d’archivio, vedere highlights, clip di allenamento, format originali, magazine di approfondimento e differite integrali delle partite della stagione in corso, tutto senza costi aggiuntivi.

Il nuovo FAST channel nasce dalla collaborazione con Globant, partner tecnologico strategico, e utilizza la tecnologia di Amagi, leader nelle soluzioni SaaS cloud-based per il broadcast e la TV in streaming. Questa collaborazione segna una tappa importante per Globant nel settore sport e intrattenimento, confermandone il ruolo di alleato chiave nella trasformazione digitale del settore.

“INTER 24/7 rappresenta un passo ulteriore nella strategia di innovazione digitale del Club. Con questo nuovo canale FAST vogliamo portare l’esperienza nerazzurra sempre più vicino ai nostri appassionati, offrendo l’opportunità di fruirne in ogni momento e da ogni parte del mondo. È un progetto che conferma la nostra volontà di rafforzare il legame con la community globale e di valorizzare l’eccezionale patrimonio di contenuti che ci contraddistingue” – Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer.

“Siamo orgogliosi di affiancare FC Internazionale Milano come partner tecnologico nel percorso di trasformazione digitale e di creare un progetto così innovativo. Con INTER 24/7 mettiamo a frutto la tecnologia per avvicinare sempre di più gli sport alle persone ovunque esse si trovino, offrendo soluzioni capaci di trasformare l’esperienza dei tifosi in un legame ancora più stretto e diretto con il Club” – Giorgio Tacchia, Head of Sport Media Globant.

Il nuovo canale FAST arricchisce l’offerta editoriale del Club, che già propone contenuti quotidiani su Inter TV e sui profili ufficiali social, mantenendo il pubblico aggiornato e in costante contatto con la squadra. Si tratta di un ulteriore passo nella strategia di espansione commerciale del Club e nello sviluppo degli asset nerazzurri nel settore entertainment. Con INTER 24/7 nasce un nuovo punto di contatto digitale con i tifosi, un luogo sempre attivo dove vivere la passione per i colori dell’Inter.

Your Inter World. Everywhere.