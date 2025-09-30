Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Martedi 30 Settembre e Mercoledi 1 Ottobre



UEFA CHAMPIONS LEAGUE

LA SECONDA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”



SU SKY E IN STREAMING SU NOW

17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA

CON DIRETTA GOL



Martedì alle 18:45 ATALANTA - CLUB BRUGGE

alle 21 INTER - SLAVIA PRAGA

Mercoledì alle 21 è il turno di NAPOLI - SPORTING LISBONA



Studi pre e postpartita affidati a

CHAMPIONS LEAGUE SHOW

con i giornalisti e i top talent di Sky Sport



VILLARREAL - JUVENTUS

in esclusiva su Prime video: mercoledì alle 21

i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto

attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

TV8 Champions Night

Leo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di un big match

tra club stranieri della massima competizione europea per club.

In studio Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis, Marco Borriello, Enrico Bertolino

mercoledi 1 Ottobre dalle 20.20 su TV8

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre, la seconda giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 18.45 sarà l’Atalanta la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Club Brugge (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Alle 21 toccherà all’Inter, che ospiterà a San Siro lo Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì alle 21, appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli e Sporting Lisbona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4Ke in streaming su NOW). Alle 21 anche Villareal-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio; mercoledì ancora Capello e Costacurta con Zvonimir Boban e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

SKY SPORT ULTRA LIVE - Con la nuova edizione della Champions League, Sky ha lanciato per i propri clienti i canali "Ultra Live" a bassissima latenza, un passo avanti significativo per sconfiggere il temuto "gol-spoiler" che mira a ridurre drasticamente il ritardo tra l'evento reale e la sua visione in streaming. Sky ha deciso di affrontare il problema con "Ultra Live": due canali, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, saranno trasmessi anche in questa versione a bassissima latenza, arrivando a pochissimi secondi di ritardo rispetto all'emissione via satellite. Questo è un risultato notevole, considerando che lo streaming tradizionale può avere un ritardo ben maggiore. I nuovi canali Ultra Live saranno posizionati su una numerazione dedicata: i canali 215 e 216 ospiteranno le versioni a bassa latenza, mentre le trasmissioni "tradizionali" rimarranno sui canali 201 e 202. Questa innovazione non sarà però disponibile per tutti. I canali Sky Sport Ultra Live saranno fruibili esclusivamente su Sky Glass (il TV di Sky) o sul box Sky Stream.

LA CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO – Le coppe europee tornano nel loro tradizionale calendario con la Uefa Champions League di scena il martedì e mercoledì, e l’Europa e Conference League di turno il giovedì. E TV8 e Cielo propongono tre partite, le migliori del turno tra squadre straniere, in grado di calamitare per tre giorni consecutivi l’attenzione degli appassionati. Si comincia con Kairat Almaty-Real Madrid, in differita su Cielo martedì 30 settembre, alle ore 21.30. La squadra kazaka ha perso all’esordio 4-1 contro lo Sporting Lisbona, mentre i “Blancos” hanno sconfitto 2-1, in rimonta, il Marsiglia.

Il giorno dopo, invece, a tenere banco è la supersfida Barcellona-Paris Saint-Germain, uno dei match di maggior appeal del calcio internazionale, in diretta su TV8 mercoledì 1° ottobre, alle ore 21.00. Di fronte la squadra spagnola, semifinalista lo scorso anno, e i campioni in carica del PSG, nelle cui fila gioca Ousmane Dembélé, fresco Pallone d’Oro.

Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Enrico Bertolino, Marco Borriello, Fabio Quagliarella e Stefano De Grandis. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, in simulcast per l’occasione anche su Cielo. In scaletta, gli highlights di Atalanta-Bruges, Inter-Slavia Praga, Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting Lisbona.

La serata di TV8 e Cielo prosegue poi a mezzanotte con la prima puntata stagionale di TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Nel cast esordisce Ubaldo Pantani, alle prese con l’imitazione di Simone Inzaghi.

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025

dalle 18.00 alle 18:35 e dalle 20:55 alle 21:25: Studio - “ Champions League Show ”

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci e Alessandro Costacurta

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.



Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: Sara Benci e Alessandro Costacurta Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata. ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Atalanta vs Club Brugge : Dario Massara

- Kairat Almaty vs Real Madrid: Federico Botti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky. - : Dario Massara - Federico Botti ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: ATALANTA vs CLUB BRUGGE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo

inviati Massimiliano Nebuloni e Filippo Benincampi

Bergamaschi reduci dal ko esterno contro il PSG (0-4). Brugge dal 4-1 in casa sul Monaco. I belgi hanno vinto entrambi i precedenti della scorsa stagione.



ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: KAIRAT ALMATY vs REAL MADRID

[in differita alle 21:15 su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera

Kazachi reduci dalla sconfitta esterna contro lo Sporting (4-1). Real Madrid dal 2-1 in casa sul Marsiglia. Nessun precedente tra le due formazioni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Antonio Nucera Kazachi reduci dalla sconfitta esterna contro lo Sporting (4-1). Real Madrid dal 2-1 in casa sul Marsiglia. Nessun precedente tra le due formazioni. dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “ Champions League Show ”

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Goran Pandev, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta (dalle 23)

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Goran Pandev, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta (dalle 23) Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata. a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Atletico Madrid vs Eintracht Francoforte: Manuel Favia

- Chelsea vs Benfica: Luca Mastrorilli

- Inter vs Slavia Praga : Federico Zancan

- Bodoe Glimt vs Tottenham : Federico Zanon

- Galatarasay vs Liverpool: Paolo Ciarravano

- Olympique Marsiglia vs Ajax : Daniele Barone

- Pafos vs Bayern Monaco : Giovanni Poggi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky. - Manuel Favia - Luca Mastrorilli - : Federico Zancan - : Federico Zanon - Paolo Ciarravano - : Daniele Barone - : Giovanni Poggi ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: INTER vs SLAVIA PRAGA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena

inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

Nerazzurri reduci dalla vittoria sul campo dell'Ajax (0-2). Cechi dal pari in casa contro il Bodoe Glimt. Inter in vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti, un pari.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: GALATASARAY vs LIVERPOOL

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Redi

Turchi reduci dalla sconfitta esterna contro l'Eintracht (5-1). Liverpool dal 3-2 in casa sull'Atletico Madrid. Una vittoria a testa e 2 pareggi nei 4 precedenti.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Paolo Redi Turchi reduci dalla sconfitta esterna contro l'Eintracht (5-1). Liverpool dal 3-2 in casa sull'Atletico Madrid. Una vittoria a testa e 2 pareggi nei 4 precedenti. ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: CHELSEA vs BENFICA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Nicola Roggero

inviata Valentina Mariani

Entrambe reduci da una sconfitta. Chelsea sul campo del Bayern Monaco (3-1). Benfica in casa contro il Qarabag (2-3). Blues sempre vittoriosi nei 4 precedenti.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca Nicola Roggero inviata Valentina Mariani Entrambe reduci da una sconfitta. Chelsea sul campo del Bayern Monaco (3-1). Benfica in casa contro il Qarabag (2-3). Blues sempre vittoriosi nei 4 precedenti. ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: PAFOS vs BAYERN MONACO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Pietro Nicolodi ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: ATLETICO MADRID vs EINTRACHT FRANCOFORTE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Alessandro Sugoni ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: OLYMPIQUE MARSIGLIA vs AJAX

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Menon



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Menon ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: BODOE GLIMT vs TOTTENHAM

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 258

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano



MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2025

dalle 18.00 alle 18:35: Studio - “ Champions League Show ”

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Sara Benci e Paolo Condò

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.



Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: Sara Benci e Paolo Condò Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata. ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Qarabag vs Copenaghen : Christian Giordano

- Union S. G. vs Newcastle : Paolo Ciarravano



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky. - : Christian Giordano - : Paolo Ciarravano ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: UNION SG vs NEWCASTLE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Belgi reduci dalla vittoria sul campo del PSV (1-3). Newcastle dalla sconfitta in casa contro il Barcellona (1-2). Nessun precedente tra le due formazioni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Alessandro Sugoni Belgi reduci dalla vittoria sul campo del PSV (1-3). Newcastle dalla sconfitta in casa contro il Barcellona (1-2). Nessun precedente tra le due formazioni. ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: QARABAG vs COPENAGHEN

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Morelli

Azeri reduci dalla vittoria sul campo del Benfica (2-3). Copenhagen dal 2-2 in casa contro il Bayer Leverkusen. Danesi in vantaggio 3 a 1 nei 4 precedenti.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 254 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Riccardo Morelli Azeri reduci dalla vittoria sul campo del Benfica (2-3). Copenhagen dal 2-2 in casa contro il Bayer Leverkusen. Danesi in vantaggio 3 a 1 nei 4 precedenti. dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “ Champions League Show ”

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Faouzi Ghoulam

Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.

a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Faouzi Ghoulam Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata. a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.



- Arsenal vs Olympiakos : Nicolò Ramella

- Monaco vs Manchester City : Luca Mastrorilli

- Bayer Leverkusen vs PSV: Filippo Benincampi

- Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao : Dario Massara

- Barcellona vs PSG: Antonio Nucera

- Napoli vs Sporting Lisbona: Riccardo Gentile



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky. - : Nicolò Ramella - : Luca Mastrorilli - Filippo Benincampi - : Dario Massara - Antonio Nucera - Riccardo Gentile ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: NAPOLI vs SPORTING CP

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani

inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno, Gianluigi Bagnulo

Azzurri reduci dal ko di Manchester (2-0). Sporting dal 4-1 in casa contro il Kairat. Nelle 2 sfide del 1989, un successo del Napoli ai rigori e un pari.



ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: LIVERPOOL vs ATLETICO MADRID

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi

inviato Gianluca Di Marzio

Entrambe reduci da un successo. Barcellona sul campo del Newcastle (1-2). PSG in casa contro l'Atalanta (4-0). Blaugrana in vantaggio 6 a 5 in 15 sfide, 4 pari.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi inviato Gianluca Di Marzio Entrambe reduci da un successo. Barcellona sul campo del Newcastle (1-2). PSG in casa contro l'Atalanta (4-0). Blaugrana in vantaggio 6 a 5 in 15 sfide, 4 pari. ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: MONACO vs MANCHESTER CITY

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Francesi reduci dal ko sul campo del Brugge (4-1). Manchester City dal 2-0 in casa sul Napoli. Una vittoria a testa nei 2 precedenti agli ottavi del 2017.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Nicola Roggero Francesi reduci dal ko sul campo del Brugge (4-1). Manchester City dal 2-0 in casa sul Napoli. Una vittoria a testa nei 2 precedenti agli ottavi del 2017. ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: ARSENAL vs OLYMPIAKOS

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella

Gunners reduci dalla vittoria sul campo dell'Athletic Bilbao (0-2). Olympiacos dallo 0-0 in casa contro il Pafos. Sei vittorie a testa nei 12 precedenti.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Massimo Marianella Gunners reduci dalla vittoria sul campo dell'Athletic Bilbao (0-2). Olympiacos dallo 0-0 in casa contro il Pafos. Sei vittorie a testa nei 12 precedenti. ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: BORUSSIA DORTMUND vs ATHELTIC BILBAO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Pietro Nicolodi ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: BAYER LEVERKUSEN vs PSV

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Daniele Barone ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: VILLARREAL vs JUVENTUS

Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)

Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la Telecronaca: di Stefano Borgi Inviato ad Villarreal: Giovanni Guardalà



