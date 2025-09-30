Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su Sky Italia

Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
martedì, 30 settembre 2025 | Ore: 13:00

Champions 2025/26

Martedi 30 Settembre e Mercoledi 1 Ottobre 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
LA SECONDA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”

SU SKY E IN STREAMING SU NOW
17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA
CON DIRETTA GOL

Martedì alle 18:45 ATALANTA - CLUB BRUGGE
alle 21 INTER - SLAVIA PRAGA
Mercoledì alle 21 è il turno di NAPOLI - SPORTING LISBONA

Studi pre e postpartita affidati a
CHAMPIONS LEAGUE SHOW
con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

VILLARREAL - JUVENTUS
in esclusiva su Prime video: mercoledì alle 21
i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto
attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass 

 TV8 Champions Night
Leo Di Bello e Sarah Castellana conducono lo studio pre e post-partita di un big match
tra club stranieri della massima competizione europea per club.
In studio Fabio Quagliarella, Stefano De Grandis, Marco Borriello, Enrico Bertolino
mercoledi 1 Ottobre dalle 20.20 su TV8  

Immagine di Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League,tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre, la seconda giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 18.45 sarà l’Atalanta la prima italiana a scendere in campo in casa contro il Club Brugge (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Alle 21 toccherà all’Inter, che ospiterà a San Siro lo Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì alle 21, appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona con la sfida tra Napoli e Sporting Lisbona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4Ke in streaming su NOW). Alle 21 anche Villareal-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio; mercoledì ancora Capello e Costacurta con Zvonimir Boban e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

SKY SPORT ULTRA LIVE -  Con la nuova edizione della Champions League, Sky ha lanciato per i propri clienti i canali "Ultra Live" a bassissima latenza, un passo avanti significativo per sconfiggere il temuto "gol-spoiler" che mira a ridurre drasticamente il ritardo tra l'evento reale e la sua visione in streaming Sky ha deciso di affrontare il problema con "Ultra Live": due canali, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, saranno trasmessi anche in questa versione a bassissima latenza, arrivando a pochissimi secondi di ritardo rispetto all'emissione via satellite. Questo è un risultato notevole, considerando che lo streaming tradizionale può avere un ritardo ben maggiore.  I nuovi canali Ultra Live saranno posizionati su una numerazione dedicata: i canali 215 e 216 ospiteranno le versioni a bassa latenza, mentre le trasmissioni "tradizionali" rimarranno sui canali 201 e 202. Questa innovazione non sarà però disponibile per tutti. I canali Sky Sport Ultra Live saranno fruibili esclusivamente su Sky Glass (il TV di Sky) o sul box Sky Stream

LA CHAMPIONS LEAGUE IN CHIARO – Le coppe europee tornano nel loro tradizionale calendario con la Uefa Champions League di scena il martedì e mercoledì, e l’Europa e Conference League di turno il giovedì. E TV8 e Cielo propongono tre partite, le migliori del turno tra squadre straniere, in grado di calamitare per tre giorni consecutivi l’attenzione degli appassionati. Si comincia con Kairat Almaty-Real Madrid, in differita su Cielo martedì 30 settembre, alle ore 21.30. La squadra kazaka ha perso all’esordio 4-1 contro lo Sporting Lisbona, mentre i “Blancos” hanno sconfitto 2-1, in rimonta, il Marsiglia.

Il giorno dopo, invece, a tenere banco è la supersfida Barcellona-Paris Saint-Germain, uno dei match di maggior appeal del calcio internazionale, in diretta su TV8 mercoledì 1° ottobre, alle ore 21.00. Di fronte la squadra spagnola, semifinalista lo scorso anno, e i campioni in carica del PSG, nelle cui fila gioca Ousmane Dembélé, fresco Pallone d’Oro.

Pre-partita, dalle ore 20.20, con TV8 Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. In studio, Enrico Bertolino, Marco Borriello, Fabio Quagliarella e Stefano De Grandis. Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, in simulcast per l’occasione anche su Cielo. In scaletta, gli highlights di Atalanta-Bruges, Inter-Slavia Praga, Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting Lisbona.

La serata di TV8 e Cielo prosegue poi a mezzanotte con la prima puntata stagionale di TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Nel cast esordisce Ubaldo Pantani, alle prese con l’imitazione di Simone Inzaghi.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

SKY CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 DIRETTA - 2a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025

  • dalle 18.00 alle 18:35 e dalle 20:55 alle 21:25: Studio - “Champions League Show
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Sara Benci e Alessandro Costacurta
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go   
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Atalanta vs Club Brugge: Dario Massara
    - Kairat Almaty vs Real Madrid: Federico Botti 
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata:  ATALANTA vs CLUB BRUGGE
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Riccardo Gentile, commento Riccardo Montolivo
    inviati Massimiliano Nebuloni e Filippo Benincampi
    Bergamaschi reduci dal ko esterno contro il PSG (0-4). Brugge dal 4-1 in casa sul Monaco. I belgi hanno vinto entrambi i precedenti della scorsa stagione.
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: KAIRAT ALMATY vs REAL MADRID
    [in differita alle 21:15 su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Kazachi reduci dalla sconfitta esterna contro lo Sporting (4-1). Real Madrid dal 2-1 in casa sul Marsiglia. Nessun precedente tra le due formazioni.
     
  • dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio:  con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Goran Pandev, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta (dalle 23)
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
    a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Atletico Madrid vs Eintracht Francoforte: Manuel Favia
    - Chelsea vs Benfica: Luca Mastrorilli
    - Inter vs Slavia Praga: Federico Zancan
    - Bodoe Glimt vs Tottenham: Federico Zanon
    - Galatarasay vs Liverpool: Paolo Ciarravano
    - Olympique Marsiglia vs Ajax: Daniele Barone
    - Pafos vs Bayern Monaco: Giovanni Poggi
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: INTER vs SLAVIA PRAGA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Massimo Marianella, commento Aldo Serena
    inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi
     Nerazzurri reduci dalla vittoria sul campo dell'Ajax (0-2). Cechi dal pari in casa contro il Bodoe Glimt. Inter in vantaggio 2 a 1 nei 4 precedenti, un pari.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: GALATASARAY vs LIVERPOOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Paolo Redi
    Turchi reduci dalla sconfitta esterna contro l'Eintracht (5-1). Liverpool dal 3-2 in casa sull'Atletico Madrid. Una vittoria a testa e 2 pareggi nei 4 precedenti.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: CHELSEA vs BENFICA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Nicola Roggero
    inviata Valentina Mariani
    Entrambe reduci da una sconfitta. Chelsea sul campo del Bayern Monaco (3-1). Benfica in casa contro il Qarabag (2-3). Blues sempre vittoriosi nei 4 precedenti.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: PAFOS vs BAYERN MONACO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: ATLETICO MADRID vs EINTRACHT FRANCOFORTE
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: OLYMPIQUE MARSIGLIA vs AJAX
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Andrea Menon
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata:  BODOE GLIMT vs TOTTENHAM
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 258
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Christian Giordano
     

MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 2025

  • dalle 18.00 alle 18:35: Studio - “Champions League Show
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Sara Benci e Paolo Condò
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Qarabag vs Copenaghen: Christian Giordano
    - Union S. G. vs Newcastle: Paolo Ciarravano
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: UNION SG vs NEWCASTLE
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Belgi reduci dalla vittoria sul campo del PSV (1-3). Newcastle dalla sconfitta in casa contro il Barcellona (1-2). Nessun precedente tra le due formazioni.
     
  • ore 18:45 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: QARABAG vs COPENAGHEN
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Riccardo Morelli
    Azeri reduci dalla vittoria sul campo del Benfica (2-3). Copenhagen dal 2-2 in casa contro il Bayer Leverkusen. Danesi in vantaggio 3 a 1 nei 4 precedenti.
     
  • dalle 20.00 alle 20.50 e dalle 23 alle 00:30: Studio - “Champions League Show
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 24 200, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    In studio: Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Faouzi Ghoulam
    Le immagini dei match di Champions League, le interviste ai protagonisti e i commenti della giornata.
    a seguire dalle ore 01:00 Goleador Europe con Martina Quaranta
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Max 206, Sky Sport 251
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol 'live' di questa Champions League edizione n.71 nel formato a 36 squadre a girone unico con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky.

    - Arsenal vs Olympiakos: Nicolò Ramella
    - Monaco vs Manchester City: Luca Mastrorilli
    - Bayer Leverkusen vs PSV: Filippo Benincampi
    - Borussia Dortmund vs Athletic Bilbao: Dario Massara
    - Barcellona vs PSG: Antonio Nucera
    - Napoli vs Sporting Lisbona: Riccardo Gentile
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: NAPOLI vs SPORTING CP
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Luca Marchegiani
    inviati Massimo Ugolini, Francesco Modugno, Gianluigi Bagnulo
     Azzurri reduci dal ko di Manchester (2-0). Sporting dal 4-1 in casa contro il Kairat. Nelle 2 sfide del 1989, un successo del Napoli ai rigori e un pari.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata:  LIVERPOOL vs ATLETICO MADRID
    [in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Beppe Bergomi
    inviato Gianluca Di Marzio
    Entrambe reduci da un successo. Barcellona sul campo del Newcastle (1-2). PSG in casa contro l'Atalanta (4-0). Blaugrana in vantaggio 6 a 5 in 15 sfide, 4 pari.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: MONACO vs MANCHESTER CITY
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Nicola Roggero
    Francesi reduci dal ko sul campo del Brugge (4-1). Manchester City dal 2-0 in casa sul Napoli. Una vittoria a testa nei 2 precedenti agli ottavi del 2017.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: ARSENAL vs OLYMPIAKOS
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Massimo Marianella
    Gunners reduci dalla vittoria sul campo dell'Athletic Bilbao (0-2). Olympiacos dallo 0-0 in casa contro il Pafos. Sei vittorie a testa nei 12 precedenti.
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: BORUSSIA DORTMUND vs ATHELTIC BILBAO
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi
     
  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: BAYER LEVERKUSEN vs PSV
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 257
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Daniele Barone

  • ore 21:00 Uefa Champions League 2025/26 2a Giornata: VILLARREAL vs JUVENTUS
    Streaming: diretta su Amazon Prime Video (App Sky Q per abbonati Amazon Prime)
    Satellite: diretta su Amazon PrimeVideo Sports Bar (217 solo utenze commerciali)
    Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini 
    La partita sarà visibile in esclusiva su Prime Video per tutti i clienti Sky Q, Sky Stream, Sky Glass e abbonati ad Amazon Prime senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon per tutti coloro che possiedono il decoder Sky Q e sono abbonati al servizio Amazon Prime. Disponibile sui canali Sky Sport anche in differita/sintesi con la Telecronaca: di Stefano Borgi Inviato ad Villarreal: Giovanni Guardalà

  Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog  

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Petra 3 su Sky e NOW: Paola Cortellesi torna con nuove indagini tra Genova e Palermo

    Presentata la terza stagione della serie SkyPetra Delicato, ruvida e ironica con indagini a Genovae in una "pericolosa trasferta professionale" a Palermo. Al fianco di Paola Cortellesi ritroviamo il viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi)  Petra cerca di gestire la convivenza con il compagno Marco (Francesco Colella) e i suoi figli.   Il grande ritorno di Paola Cortellesi sullo schermo dopo lo straordinario successo del suo debutto alla...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Martedi 30 Settembre e Mercoledi 1 Ottobre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA SECONDA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLMartedì alle 18:45 ATALANTA - CLUB BRUGGE alle 21 INTER - SLAVIA PRAGAMercoledì alle 21 è il turno di NAPOLI - SPORTING LISBONAStudi pre e postpartita affidati aCHAMPIONS LEAGUE SHOWcon i giornalisti e i top talent di...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

     Questi sono solo alcuni temi che introducono la 6a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un...
    S
    Sport
    martedì, 30 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La sfida tra Carrarese e Modena, in programma mercoledi 1 Ottobre alle ore 20:30 allo stadio dei Marmi di Carrara, valida per la 6ª giornata di Serie BKT sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi...
    D
    DAZN
    martedì, 30 settembre 2025

  • EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste

    Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con le stelle della...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Serie A Unipol 2025/26: al via con LBATV e il ritorno su Sky Sport per rilanciare basket italiano

    È stata presentata oggi a Bologna, presso la Torre Unipol, la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest'anno targato Unipol, che prenderà ufficialmente il via sabato 4 ottobre 2025 con l'anticipo Pallacanestro Trieste – Trapani Shark. La conferenza è stata aperta da Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image di Unipol: "Siamo molto contenti di essere ancora al fianco di Lega Basket Serie A...
    S
    Sport
    lunedì, 29 settembre 2025

  • Sky Cinema e NOW - Le Assaggiatrici in prima TV dramma intenso nella Germania 1943

    Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV “LE ASSAGGIATRICI”, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, LE ASSAGGIATRICI racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 29 settembre 2025

  • Le conferme di TV8 GialappaShow, Foodish con Joe Bastianich e Celebrity Chef con Alessandro Borghese

    Su TV8 riparte la stagione dei MOTORI e torna il GRANDE CALCIO EUROPEOTornano GIALAPPASHOW, FOODISH, CELEBRITY CHEFe da novembre la novità LOVE BUGSSu CIELO SKY SPORT 24 NIGHT Riparte la stagione televisiva di TV8, basata sull'intrattenimento di qualità e per tutta la famiglia, e il grande sport. In autunno, per la prima volta in chiaro, i big show di Sky come X Factor e Pechino Express, in onda in queste settimane, e una delle serie Sky Original di...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Le novità 2025-2026 sui canali Factual Sky - Arte, Documentaries, Nature, Crime, Classica, Adventure

    La nuova stagione dei canali factual di Sky è un viaggio sorprendente tra arte, musica e crime: BILLY JOEL; MY MOM JAYNE; VITTORIO DE SICA. IERI, OGGI E DOMANI, IL DELITTO DI VIA POMA e LUCIO FONTANA – THE FINAL CUT L'offerta factual di Sky: un universo di storie vere, emozioni forti e grandi protagonisti. La nuova stagione si apre con una proposta ricca e variegata: documentari d'autore, crime appassionanti e ritratti indimenticabili. Su Sky Arte,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Novità Sky Cinema e NOW 2025-26: Petra 3, BarLume 13, Wicked, Mission Impossible 8 e i film più attesi

     Su Sky Cinema i blockbuster più attesi, il miglior cinema internazionale e italiano e tanti titoli in esclusiva: le avventure di MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING, UN FILM MINECRAFT, JURASSIC WORLD: LA RINASCITA e MICKEY 17, l’autenticità di FUORI e le nuove storie Sky Original di PETRA con Paola Cortellesi, I DELITTI DEL BARLUME e PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI Sky Cinema si conferma, stagione dopo stagione, come...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Sherlock Holmes, Martedi 30 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Sherlock Holmes, la spettacolare rilettura firmata Guy Ritchie del leggendario detective, con Robert Downey Jr. e Jude Law impegnati in un'indagine tra magia nera e misteriosi delitti che minacciano Londra. Sempre alle 21:15,...
     martedì, 30 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 28 Settembre - 4 Ottobre: X Factor Bootcamp, Ocean’s, Suits LA

    GUIDA TV SKY / NOW | 28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimanai apre domenica 28 settembre c...
     lunedì, 29 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15/canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Drama HD (ore 21.45/canale 308) arriva Le assaggiatrici, il dramma di Silvio Soldini con Elisa Schlott, che racconta la vicenda di Rosa, una giovane tedesca del 1943 costretta a diventare assaggiatrice dei...
     lunedì, 29 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 28 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo FINALE, Ciclismo, Calcio Under 20

    In vista del weekend, Domenica 28 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è ...
     domenica, 28 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Domenica 28 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) esplode l’azione con The Beekeeper, il nuovo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Jason Statham è un ex agente segreto che, dopo la tragica morte della sua vicina vittima di una truffa, scatena una...
     domenica, 28 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨