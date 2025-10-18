Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Da ora disponibile in app su DAZN l’intervista esclusiva all’attaccante della squadra granata: Giovanni Simeone. Tra l’emozione di rincontrare i vecchi compagni e la determinazione di vincere con la nuova maglia, il “Cholito” si prepara a scendere in campo per Torino-Napoli, il match in programma sabato 18 ottobre alle 18:00, trasmesso in esclusiva su DAZN.

Per l’occasione, il numero 18 del Toro si apre col pubblico di “Storie di Serie A”, il format di Lega Serie A che dà voce ai protagonisti del grande calcio italiano e che quest’anno, per alcune interviste esclusive, vede il coinvolgimento editoriale di DAZN. L’attaccante ripercorre i ricordi indelebili legati proprio alla squadra che dovrà affrontare questo weekend: l’arrivo al Napoli e la vittoria di due Scudetti, culminati nella decisione di lasciare il club partenopeo. Simeone racconta l'emozione di indossare una nuova maglia, quella granata, le toccanti visite a Superga e il rapporto col tecnico Marco Baroni. Non mancano aneddoti sorprendenti su Antonio Conte, oltre alle aspettative per la paternità in arrivo.

La telecronaca della sfida, in esclusiva su Dazn, sarà affidata alle voci di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani, mentre a bordo campo sarà presente Alessio De Giuseppe per accompagnare i tifosi prima, durante e dopo la partita. A partire dalle 17:00 si accenderà “VAMOS! – Il Sabato della Serie A”, con Marco Russo e Barbara Cirillo in conduzione, insieme al “Profeta” Hernanes, Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara, e al nuovo ingresso Andrea Marinozzi. Marinozzi è uno dei volti più riconoscibili e stimati delle telecronache calcistiche italiane, che in oltre sedici anni di carriera, ha raccontato momenti iconici del calcio europeo e azzurro, su tutti il trionfo dell'Atalanta nella finale di Europa League di Dublino. Una voce iconica, pacata e raffinata, con una capacità rara: quella di unire competenza e passione in un racconto che arriva dritto al cuore di chi ascolta. Da sempre Marinozzi intreccia il ritmo dell’azione con la profondità dell’analisi, trasformando ogni dettaglio – una linea di passaggio, un pressing ben orchestrato, il movimento di un terzino – in parte di un disegno più grande.

Il portiere belga della Roma si racconta ai microfoni di DAZN alla vigilia di una delle partite più attese di questo campionato. Nell’intervista disponibile in app, il numero 99 della Roma si sofferma sul legame con la piazza romanista, prima di lanciare un messaggio deciso all’avversaria e ai tifosi che sosterranno la squadra allo stadio e in tv: "Non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti.

E’ disponibile in esclusiva su DAZN “Vi racconto Mkhi”, l’intervista a Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno che ha trovato nell’Inter la sua nuova casa calcistica.

Un appuntamento speciale che riporta Mkhitaryan tra l’eco dei tifosi di uno stadio che lo ha visto diverse volte protagonista in passato: l’Olimpico di Roma. Nel corso dell’intervista, Mkhitaryan sfoglia il suo “libro” dei ricordi, offrendo un’occasione unica per viaggiare tra le pagine della sua vita sportiva e privata. Un viaggio che tocca le sue esperienze con José Mourinho e la sorprendente impronta di Chivu, la sua vita calcistica italiana tra Roma e Milano, la stima per un giovane talento come Pio Esposito e l’idolo d’infanzia Djorkaeff, fino ad arrivare a trionfi, rimpianti e un futuro ancora da scrivere.

Ad accompagnare gli appassionati verso il triplice fischio di Roma-Inter saranno le voci di Pierluigi Pardo, Andrea Stramaccioni,accompagnati da Federica Zille a bordocampo. Una serata che si preannuncia ricca di emozioni e che troverà ulteriore profondità grazie alle analisi coinvolgenti di Vamos! – Il Sabato della Serie A, lo show del sabato pomeriggio condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, insieme al Profeta “Hernanes”, Emanuele Giaccherini e ManuAle del Calcio.

DAZN SERIE A DIRETTA - 7a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 18 ottobre 2025 la Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali con una settima giornata ricca di sfide decisive e di emozioni. L'appuntamento si apre alle 14:45 con "Zona Serie A Enilive", per non perdere neanche un'azione del weekend, con le voci di Gabriele Giustiniani e Orazio Accomando a guidare i collegamenti da tutti i campi. Alle 15:00 doppio fischio d'inizio: al Via del Mare il Lecce ospita il Sassuolo, match dal sapore speciale per Eusebio Di Francesco che ritrova il suo passato. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Dario Marcolin e collegamento dallo stadio alle 14:45. In contemporanea all'Arena Garibaldi il Pisa riceve l'Hellas Verona in una sfida che mancava da otto anni: telecronaca di Alberto Santi con il commento di Alessandro Budel e collegamento alle 14:45.

Alle 18:00 spazio a Torino-Inter, con la voce di Ricky Buscaglia e il commento di Fabio Bazzani, mentre dal campo interverrà Alessio De Giuseppe. I granata cercano di invertire un trend negativo che li vede vincenti una sola volta nelle ultime venti sfide contro i nerazzurri, determinati a centrare un altro successo nella corsa Scudetto. Dalle 17:00 studio "Vamos!" con Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini e Andrea Marinozzi. La serata si accende poi alle 20:45 con Roma-Inter, big match dell'Olimpico raccontato da Pierluigi Pardo con il commento di Andrea Stramaccioni e la reporter Federica Zille. Il confronto tra le squadre di Gasperini e Chivu promette scintille, con i nerazzurri imbattuti in casa giallorossa dal 2016. Dalle 20:00 nuovo appuntamento con "Vamos!" condotto da Marco Russo insieme a Barbara Cirillo, Hernanes, Giaccherini e Marinozzi.

Domenica 19 ottobre si parte alle 12:30 dal Sinigaglia, dove il Como di Fabregas ospita la Juventus. Telecronaca di Dario Mastroianni con Dario Marcolin al commento tecnico e collegamento dallo stadio alle 11:45 con Giorgia Rossi. I lariani cercano un successo che manca addirittura dal 1952, mentre la squadra di Tudor vuole consolidare la sua posizione nelle zone alte. Alle 14:45 torna "Zona Serie A Enilive" con Orazio Accomando e Alberto Santi per seguire in diretta tutti i match del pomeriggio.

Alle 15:00 doppia sfida: all'Unipol Domus il Cagliari affronta il Bologna con la telecronaca di Luca Farina e il commento di Emanuele Giaccherini, collegamento alle 14:45. I sardi cercano il riscatto dopo il ko contro l'Inter, mentre i rossoblù vogliono confermare la doppia vittoria della scorsa stagione. Allo stesso orario a Marassi si gioca Genoa-Parma, raccontata da Gabriele Giustiniani con il commento di Hernanes e collegamento alle 14:45. Vieira cerca risposte in un avvio complicato, mentre Cuesta punta a confermare il buon momento del Parma.

Alle 18:00 il Gewiss Stadium ospita Atalanta-Lazio, gara raccontata da Edoardo Testoni con il commento tecnico di Christian Brocchi e collegamento alle 17:15 con Tommaso Turci. Entrambe le squadre vogliono ripartire con slancio dopo la pausa, in una sfida aperta a ogni risultato. Chiusura di giornata alle 20:45 con Milan-Fiorentina, in diretta esclusiva su DAZN e Sky canale 214, con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento di Massimo Ambrosini. I rossoneri cercano un nuovo successo a San Siro, mentre Stefano Pioli torna da ex, deciso a sorprendere la sua vecchia squadra. Lo studio "Fuoriclasse!" dalle 19:45 sarà condotto da Diletta Leotta con Andrea Stramaccioni, Luca Toni e Davide Bernardi.

Lunedì 20 ottobre il Monday Night chiude la giornata con Cremonese-Udinese alle 20:45, raccontata da Alessandro Iori con il commento di Alessandro Budel. La squadra di Davide Nicola vuole confermare l'ottimo avvio stagionale, mentre i friulani cercano continuità dopo il passo falso contro il Sassuolo. Studio "4-3-2-1" dalle 20:00 con Riccardo Mancini, Ricky Buscaglia, Dario Mastroianni e Alessandro Matri per analizzare i temi caldi del turno di campionato.

SABATO 18 OTTOBRE 2025

ore 14:45 Serie A 7a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronache a cura di Gabriele Giustiniani e Orazio Accomando



ore 15:00 Serie A 7a Giornata: Lecce vs Sassuolo (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Dario Marcolin

La giornata post sosta per le nazionali riparte dal Via del Mare. Eusebio Di Francesco torna a sfidare il Sassuolo, suo passato, con l’obiettivo di regalare ai suoi tifosi la prima gioia in casa: ci riuscirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45



ore 15:00 Serie A 7a Giornata: Pisa vs Hellas Verona (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Alessandro Budel

Pisa e Hellas Verona tornano a sfidarsi a distanza di 8 anni dall'ultima occasione. Entrambe le squadre cercano punti preziosi per la corsa alla salvezza e questo scontro diretto assume un'importanza fondamentale per la rincorsa all'obiettivo: come finirà all'Arena Garibaldi?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45



ore 18:00 Serie A 7a Giornata: Torino vs Inter (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani

Reporter: Alessio De Giuseppe

All’Olimpico Grande Torino i granata hanno vinto una sola delle ultime 20 sfide contro gli azzurri e cercano di invertire il trend negativo sia negli scontri diretti che in questo inizio di stagione. Per Conte l'obiettivo sono i tre punti per la corsa Scudetto: chi vincerà?

Studio con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini, Andrea Marinozzi



ore 20:45 Serie A 7a Giornata: Roma vs Inter (diretta)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Reporter: Federica Zille

Il big match della giornata si gioca all’Olimpico, dove la sfida tra Roma e Inter testa le ambizioni di vertice delle squadre di Gasperini e Chivu. Il bilancio è a favore dei nerazzurri che non perdono qui dall’ottobre 2016: come andrà stavolta?

Studio con Vamos! alle ore 20:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Emanuele Giaccherini, Andrea Marinozzi

DOMENICA 19 OTTOBRE 2025

ore 12:30 Serie A 7a Giornata: Como vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Dario Marcolin

Il Como di Fabregas cerca una vittoria contro la Juventus che manca dal lontano 1952, quando i bianco-azzurri vinsero 2-0 in casa contro i bianconeri. La squadra di Tudor non vuole perdere punti importanti nella corsa alle posizioni Champions e cercherà di bissare la vittoria della scorsa stagione allo stadio Sinigaglia: come finirà?

Collegamento con lo stadio alle ore 11:45: Giorgia Rossi



ore 14:45 Serie A 7a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un’azione della giornata di campionato. Segui tutta la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Orazio Accomando e Alberto Santi



ore 15:00 Serie A 7a Giornata: Cagliari vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Emanuele Giaccherini

Il Cagliari, con l'aiuto del pubblico dell'Unipol Domus, vuole tornare alla vittoria dopo lo 0-2 subito contro l'Inter nell'ultima sfida casalinga. Il Bologna nell'ultima stagione ha vinto entrambi gli scontri contro la squadra sarda e vuole tenere aperta la striscia di vittorie: quale sarà il risultato?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45:



ore 15:00 Serie A 7a Giornata: Genoa vs Parma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Hernanes

Dopo una salvezza tranquilla Patrick Vieira sta incontrando difficoltà nel trovare gol e punti in questo inizio di stagione. Meglio sta andando la prima esperienza del giovane Cuesta al Parma: chi riuscirà ad ottenere punti pesanti a Marassi?

Collegamento con lo stadio alle ore 14:45



ore 18:00 Serie A 7a Giornata: Atalanta vs Lazio (diretta)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Christian Brocchi

Messo alle spalle un avvio con qualche difficoltà Ivan Jurić e Maurizio Sarri stanno provando a plasmare le proprie squadre. A Bergamo va ora in scena una sfida aperta a qualsiasi risultato: chi riuscirà a ripartire con il piede giusto dopo la sosta?

Collegamento con lo stadio alle ore 17:15: Tommaso Turci



ore 20:45 Serie A 7a Giornata: Milan vs Fiorentina (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Massimo Ambrosini

Il Milan cerca un altro successo casalingo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Stefano Pioli torna da ex a San Siro dopo lo Scudetto ottenuto con i rossoneri nel 2022 ma non potrà lasciare spazio alle emozioni perché i viola cercano ancora il primo successo esterno di questo campionato: come finirà?

Studio con Fuoriclasse! alle ore 19:45: Diletta Leotta, Andrea Stramaccioni, Luca Toni, Davide Bernardi

LUNEDI 20 OTTOBRE 2025

ore 20:45 Serie A 7a Giornata: Cremonese vs Udinese (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel

La Cremonese di Davide Nicola è partita forte, provando a gettare le basi per costruire il percorso verso la salvezza. Allo Zini nel Monday Night arriva oggi l’Udinese, che ha perso con il Sassuolo la prima trasferta dopo due successi a San Siro e Pisa: come finirà?

Studio con 4-3-2-1 dalle ore 20.00: Riccardo Mancini, Ricky Buscaglia, Dario Mastroianni, Alessandro Matri

