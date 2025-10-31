Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie A Enilive DAZN ascolti 9a giornata: quasi 5 milioni. Miglior turno infrasettimanale ultime stagioni

venerdì, 31 ottobre 2025 | Ore: 15:57

La 9ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience (4.896.392), risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la 4ª giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente.

Il dato di quest’anno relativo alla 9ª giornata, inoltre, supera la media complessiva dei turni infrasettimanali dal 2022/23 (media totale delle ultime tre stagioni 4.566.438), confermando l’interesse costante del pubblico per il massimo campionato di calcio italiano, anche nei turni feriali.

  • Martedì 28/10/25 18:31 – 20:26* LECCE-NAPOLI 857.712** ESCLUSIVA DAZN
  • Martedì 28/10/25 20:46 – 22:39* ATALANTA-MILAN 1.280.125** ESCLUSIVA DAZN
  • Mercoledì 29/10/25 18:34 – 20:28* COMO-VERONA 37.516** ESCLUSIVA DAZN
  • Mercoledì 29/10/25 18:31 – 20:29* JUVENTUS-UDINESE 670.444** ESCLUSIVA DAZN
  • Mercoledì 29/10/25 18:31 – 20:24* ROMA-PARMA 224.088
  • Mercoledì 29/10/25 18:31 – 20:29* ZONA DAZN 251.857** ESCLUSIVA DAZN
  • Mercoledì 29/10/25 20:47 – 22:39* BOLOGNA-TORINO 110.941** ESCLUSIVA DAZN
  • Mercoledì 29/10/25 20:45 – 22:43* GENOA-CREMONESE 30.826** ESCLUSIVA DAZN
  • Mercoledì 29/10/25 20:46 – 22:38* INTER-FIORENTINA 677.736
  • Mercoledì 29/10/25 20:45 – 22:43* ZONA DAZN 211.564** ESCLUSIVA DAZN
  • Giovedì 30/10/25 18:30 – 20:26* CAGLIARI-SASSUOLO 200.121** ESCLUSIVA DAZN
  • Giovedì 30/10/25 20:49 – 22:40* PISA-LAZIO 343.462

* Fischio di inizio e di fine del match
** Calcolato come AMR al netto dell'intervallo tra primo e secondo tempo. Ponderazione del primo tempo (fischio inizio/fine) e del secondo tempo (fischio inizio/fine). Fruizione 'Live + Vosdal'** Comprensivo di tutte le tipologie di device

Il presente report include sia gli ascolti Dazn di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi, sia gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat (Dazn_1, Dazn_2, ecc.) distribuiti da Sky che sono di origine campionaria (SuperPanel).

