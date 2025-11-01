Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Sabato 1° novembre alle 12:30, lo stadio Partenio‑Lombardi ospiterà Avellino e Reggiana per l’11ª giornata di Serie BKT. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

L’Avellino, guidato dall’allenatore Raffaele Biancolino, arriva al match dopo il pareggio in trasferta contro il Pescara e cerca una vittoria tra le mura amiche. La Reggiana, allenata da Davide Dionigi, arriva con 15 punti, due in più rispetto all’Avellino, decisa a consolidare la propria posizione in classifica e sfruttare il buon momento. Vista la vicinanza in classifica, la partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

DAZN SERIE B DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



SABATO 1 NOVEMBRE 2025

ore 12:30 Serie B 11a Giornata: Avellino vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Alessandro Iori

L'undicesima giornata si apre allo Stadio Partenio. L'Avellino vuole ritrovare un successo che in casa manca da settembre. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2012, in Serie C. Come finirà?



Telecronaca: Lorenzo Del Papa

La Carrarese spera di proseguire la striscia positiva allo Stadio dei Marmi, dove ha battuto Juve Stabia e Venezia negli ultimi due impegni. Nell'ultimo precedente furono i ciociari a conquistare i 3 punti grazie a una rete di Matteo Cichella. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Giovanni Marrucci

Il Padova ha pareggiato le ultime due sfide casalinghe per 2-2, all'Euganeo nell'undicesima giornata arriva il Sudtirol. Tre degli ultimi 4 precedenti si sono conclusi senza reti, come finirà questa volta?



Telecronaca: Dario Mastroianni

La Virtus Entella sta disputando un campionato eccellente tra le mura amiche, dove non ha mai perso in stagione. L'Empoli torna a Chiavari a distanza di 5 anni, l'ultima volta i toscani si imposero con un 5-2 ispirato dal poker di Leonardo Mancuso. Come finirà questa volta?



Telecronaca: Riccardo Mancini

Il Palermo ospita al Barbera un Pescara ancora aa ricerca del primo successo in trasferta. L'ultimo precedente in Sicilia risale al 2019, vittoria per 3-0 dei rosanero. Come finirà questa volta?

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)

Moderatore: Alessandro Iori

Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno di campionato.



Telecronaca: Marco Calabresi

Dopo aver saltato il turno infrasettimanale contro la Juve Stabia, il Bari torna in campo al San Nicola ospitando il lanciatissimo Cesena di Mignani. I pugliesi cercano altri tre punti interni dopo quelli raccolti contro il Mantova, ma gli emiliani hanno il miglior rendimento esterno con cinque vittorie in sei trasferte: come finirà?



Telecronaca: Fabrizio Monari

Profumo di big match al Nicola Ceravolo dove il Catanzaro, sconfitto solo una volta davanti al proprio pubblico in questa stagione, riceve il Venezia di Stroppa ancora alla ricerca della prima gioia lontano da casa: chi la spunterà?



Telecronaca: Orazio Accomando

La capolista torna al Braglia dopo il derby infrasettimanale contro la Reggiana. Di fronte ci sono le Vespe di Ignazio Abate, riposate dalla partita rinviata contro il Bari, ma alla ricerca di continuità lontano da casa: chi vincerà?



Telecronaca: Giorgio Basile

Quello dell'U-Power Stadium è praticamente un testacoda del campionato. I brianzoli di Bianco, reduci da due vittorie di fila in casa, affrontano lo Spezia che nell'ultima trasferta ha raccolto la prima gioia stagionale: come finirà?



Telecronaca: Ricky Buscaglia

La Sampdoria torna a giocare davanti al proprio pubblico dove è imbattuta da tre partite. Ospite di giornata è il Mantova che lontano dal Martelli ha raccolto solo un punto in cinque uscite. Entrambe cercano una svolta della propria stagione: chi ce la farà?

