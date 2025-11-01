Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su DAZN

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

D
DAZN
sabato, 01 novembre 2025 | Ore: 10:27

Sabato 1° novembre alle 12:30, lo stadio Partenio‑Lombardi ospiterà Avellino e Reggiana per l’11ª giornata di Serie BKT. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita gratuitamente, senza bisogno di registrazione.

L’Avellino, guidato dall’allenatore Raffaele Biancolino, arriva al match dopo il pareggio in trasferta contro il Pescara e cerca una vittoria tra le mura amiche. La Reggiana, allenata da Davide Dionigi, arriva con 15 punti, due in più rispetto all’Avellino, decisa a consolidare la propria posizione in classifica e sfruttare il buon momento. Vista la vicinanza in classifica, la partita si preannuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

 DAZN SERIE B  DIRETTA - 11a  Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN presenta la programmazione completa della giornata odierna di campionato di Serie Bkt 2025-26.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

SABATO 1 NOVEMBRE 2025

  • ore 12:30 Serie B 11a Giornata: Avellino vs Reggiana (diretta)
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]  
    Telecronaca: Alessandro Iori
    L'undicesima giornata si apre allo Stadio Partenio. L'Avellino vuole ritrovare un successo che in casa manca da settembre. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2012, in Serie C. Come finirà?
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Carrarese vs Frosinone (diretta)
    Telecronaca: Lorenzo Del Papa
    La Carrarese spera di proseguire la striscia positiva allo Stadio dei Marmi, dove ha battuto Juve Stabia e Venezia negli ultimi due impegni. Nell'ultimo precedente furono i ciociari a conquistare i 3 punti grazie a una rete di Matteo Cichella. Come finirà questa volta?
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Padova vs Sudtirol (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    Il Padova ha pareggiato le ultime due sfide casalinghe per 2-2, all'Euganeo nell'undicesima giornata arriva il Sudtirol. Tre degli ultimi 4 precedenti si sono conclusi senza reti, come finirà questa volta?
     
  • ore 17:15 Serie B 11a Giornata: Virtus Entella vs Empoli (diretta)
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    La Virtus Entella sta disputando un campionato eccellente tra le mura amiche, dove non ha mai perso in stagione. L'Empoli torna a Chiavari a distanza di 5 anni, l'ultima volta i toscani si imposero con un 5-2 ispirato dal poker di Leonardo Mancuso. Come finirà questa volta?
     
  • ore 19:30 Serie B 11a Giornata: Palermo vs Pescara (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    Il Palermo ospita al Barbera un Pescara ancora aa ricerca del primo successo in trasferta. L'ultimo precedente in Sicilia risale al 2019, vittoria per 3-0 dei rosanero. Come finirà questa volta?

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)
    Moderatore: Alessandro Iori
    Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno di campionato.
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Bari vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Marco Calabresi
    Dopo aver saltato il turno infrasettimanale contro la Juve Stabia, il Bari torna in campo al San Nicola ospitando il lanciatissimo Cesena di Mignani. I pugliesi cercano altri tre punti interni dopo quelli raccolti contro il Mantova, ma gli emiliani hanno il miglior rendimento esterno con cinque vittorie in sei trasferte: come finirà?
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Catanzaro vs Venezia (diretta)
    Telecronaca: Fabrizio Monari
    Profumo di big match al Nicola Ceravolo dove il Catanzaro, sconfitto solo una volta davanti al proprio pubblico in questa stagione, riceve il Venezia di Stroppa ancora alla ricerca della prima gioia lontano da casa: chi la spunterà?
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Modena vs Juve Stabia (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    La capolista torna al Braglia dopo il derby infrasettimanale contro la Reggiana. Di fronte ci sono le Vespe di Ignazio Abate, riposate dalla partita rinviata contro il Bari, ma alla ricerca di continuità lontano da casa: chi vincerà?
     
  • ore 17:15 Serie B 11a Giornata: Monza vs Spezia (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
    Quello dell'U-Power Stadium è praticamente un testacoda del campionato. I brianzoli di Bianco, reduci da due vittorie di fila in casa, affrontano lo Spezia che nell'ultima trasferta ha raccolto la prima gioia stagionale: come finirà?
     
  • ore 19:30 Serie B 11a Giornata: Sampdoria vs Mantova (diretta)
    Telecronaca: Ricky Buscaglia
    La Sampdoria torna a giocare davanti al proprio pubblico dove è imbattuta da tre partite. Ospite di giornata è il Mantova che lontano dal Martelli ha raccolto solo un punto in cinque uscite. Entrambe cercano una svolta della propria stagione: chi ce la farà?

 ____________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

Tutta la Serie A EniLive 2025/26 è solo su DAZN
7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    L’attesa è finita: la Serie A sta per tornare in chiaro su DAZN. Domenica 2 Novembre alle 20:45, il grande calcio torna protagonista con Milan–Roma, la prima partita della stagione 2025/26 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su DAZN. Una sfida ad alta intensità tra due squadre in piena corsa nei vertici della classifica, pronte a darsi battaglia in un San Siro gremito e carico di energia. DAZN racconterà ogni istante...
    D
    DAZN
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 10a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 1 Novembre alle 20:45 | CREMONESE - JUVENTUS Domenica 2 Novembre alle 18:00 | PARMA - BOLOGNA Lunedi 3 Novembre alle 20:45 |  LAZIO - CAGLIARIPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 11a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Questi sono solo alcuni temi che introducono la 11a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di...
    D
    DAZN
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 1° novembre alle 12:30, lo stadio PartenioâLombardi ospiterà Avellino e Reggiana per l’11ª giornata di Serie BKT. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita gratuitamente, senza bisogno di registrazione. L’Avellino, guidato dall’allenatore Raffaele Biancolino, arriva al match dopo il pareggio in trasferta contro il Pescara e cerca una vittoria tra le mura amiche. La Reggiana,...
    D
    DAZN
    sabato, 01 novembre 2025

  • WTA Finals Riyadh 2025: Paolini Errani tra le migliori in diretta su Sky Sport e in streaming NOW

    Le migliori tenniste del 2025 si sfidano sul cemento indoor di Riyadh nelle WTA Finals, l’evento che inaugura il gran finale di una straordinaria annata di tennise che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da sabato 1° a sabato 8 novembre. Su Sky e NOW sarà possibile seguire tutti i match del torneo di singolare e di doppio in diretta, con il racconto della squadra tennis composta da Elena Pero, Luca Boschetto,...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Sky Collection, il nuovo hub Sky e NOW dedicato alla storia della grande serialità televisiva

    Da oggi  1° novembre 2025, arriva Sky Collection, un nuovo hub tematico che si posiziona come l'archivio della serialità che ha plasmato l'immaginario collettivo. L'arrivo di questo canale, collocato strategicamente al 114, non è solo un'aggiunta al palinsesto, ma rappresenta una vera e propria ridefinizione dell'area 100 di Sky, ristrutturando la numerazione dei canali dalla 108 alla 121, con emittenti...
    S
    Sky Italia
    sabato, 01 novembre 2025

  • Serie A Enilive DAZN ascolti 9a giornata: quasi 5 milioni. Miglior turno infrasettimanale ultime stagioni

    La 9ª giornata di Serie A Enilive 2025/26, disputata in un turno infrasettimanale, ha registrato su DAZN quasi 5 milioni di audience (4.896.392), risultando la giornata infrasettimanale più seguita delle ultime stagioni e in perfetta continuità con i risultati della stagione 2022/23, quando la 4ª giornata aveva totalizzato 4.897.848 spettatori, in un contesto di sistema di co-esclusive differente. Il dato di quest’anno relativo alla 9ª...
    D
    DAZN
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Halloween su Sky e NOW: da Wicked a The Conjuring, i film e le serie da vedere per una notte di paura

    Quando si parla di notti di Halloween, il cinema diventa il compagno ideale per vivere brividi, risate e un pizzico di magia. Dai cult che hanno fatto la storia fino ai più recenti successi, ecco una selezione di film e saghe imperdibili da vedere ad Halloween su Sky e in streaming su NOW per entrare nel giusto spirito della festa più spaventosa dell’anno.  Per chi cerca un Halloween alternativo, Wicked (2025) di Jon M. Chu, prequel...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • X Factor 2025, Live Show 2 conquista Sky e NOW: share in crescita, record di voti e Arena in delirio

    #XF2025: ascolti record su Sky e NOWboom di voti e interazioni social Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand   Secondo Live Show di X Factor 2025 e il tavolo dei giudici è diventato caldissimo: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno sostenuto e difeso i propri artisti nella corsa verso la...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 31 ottobre 2025

  • Italia’s Got Talent 2025: finalissima in diretta STASERA su Disney+, finalisti, orario e come votare

    La finale della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, sarà trasmessa in diretta, per la prima volta su Disney+, il 31 ottobre alle 21:15. A contendersi la vittoria e il premio finale, sul palco del Teatro Comunale di Vicenza, si esibiranno live, in un'imperdibile serata ricca di emozioni e talento, i 10 finalisti di Italia's Got Talent: i Baby Dreamers porteranno energia e dolcezza con le loro coreografie hip hop; Alessandro...
    I
    Internet e Tv
    venerdì, 31 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 01 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Sabato 1 novembre: tutto lo sport in diretta sulla Rai: rugby, volley, pugilato e rubriche

    In vista del weekend, Sabato 1 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&eg...
     sabato, 01 novembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Novembre 2025 su Sky e NOW: film, serie e show imperdibili in arrivo questo mese

    SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | NOVEMBRE 2025 Le serie in arrivo da vedere, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Novembre 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!  A novembre le serie TV ci portano dentro palazzi reali, agenzie creative e tribunali carichi di tensione, fino alle strade di un quartiere dove ogni casa può nascondere un segreto. ...
     sabato, 01 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Il silenzio dei chiostri, Sabato 1 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie La prima serata di Sky e NOW si apre con il ritorno di Petra, l'investigatrice interpretata da Paola Cortellesi, nel primo episodio della terza stagione intitolato Il Silenzio dei Chiostri, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301). La protagonista, ora alle prese con un fragile equilibrio d...
     sabato, 01 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (31 Ottobre - 3 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    In arrivo un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW : da venerdì 31 ottobre,a lunedì 3 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. Stasera, alle 22.30 su Sky Sport Calcio e disponibile on demand, da non perdere l’appuntamento speciale con il primo episodio stagionale di Di Canio Premier Special: Centravanti – Evoluzione di una specie, dedicato ai nuovi...
     venerdì, 31 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨