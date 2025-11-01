Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 11a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

DAZN
sabato, 01 novembre 2025

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 11a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.  

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv.  Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "110% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B  DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

 Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV    

SABATO 1 NOVEMBRE 2025

  • ore 12:30 Serie B 11a Giornata: Avellino vs Reggiana (diretta)
    Telecronaca: Federico Casna
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Carrarese vs Frosinone (diretta)
    Telecronaca: Pietro Scognamiglio
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Padova vs Sudtirol (diretta)
    Telecronaca: Alex Milone
    Il Padova arriva da due pareggi e una vittoria nelle ultime tre giornate, mentre il Sudtirol vive un momento non positivo. I ragazzi di Andreoletti potrebbero sfornare un’ottima prova, magari anche con l’entusiasmo che potrebbe portare il possibile esordio del Papu Gomez.
     
  • ore 17:15 Serie B 11a Giornata: Virtus Entella vs Empoli (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Morelli
     
  • ore 19:30 Serie B 11a Giornata: Palermo vs Pescara (diretta)
    Telecronaca: Alessandro Rimi
    Palermo-Pescara, in programma il prossimo domani al Barbera, sarà poi il culmine della festa per i 125 anni, davanti a chi il rosa lo vive ogni giorno e a chi lo ha custodito nel tempo. Il pre–gara sarà arricchito da un ampio palinsesto: alle 18, un’emozionante cerimonia porterà sul prato del Barbera alcune indimenticate leggende rosanero in un contesto pieno di sorprese, oltre allo speciale dj set di Radio Italia che porta in consolle la speaker e dj Paoletta, una delle figure di punta della radiofonia italiana. 

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Bari vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo
    Per la difesa potrebbe essere un buon nome quello di Mehdi Dorval. Il terzino del Bari era stato tra i migliori nella scorsa stagione, mentre in questa ha già realizzato un gol e un assist. Al San Nicola arriva il Cesena, l’esterno biancorosso potrebbe incidere sul match.
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Catanzaro vs Venezia (diretta)
    Telecronaca: Fernando Siani
    Il giovane centrocampista del Catanzaro è tra i migliori di queste prime 10 giornate. Una fantamedia nelle ultime cinque di 19.82 FPT, e 5 gol in campionato. MVP della Serie BKT nel mese di Settembre, classe 2006, Alphadjo Cissè ormai è una certezza. 
     
  • ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Modena vs Juve Stabia (diretta)
    Telecronaca: Francesco Nigro
     
  • ore 17:15 Serie B 11a Giornata: Monza vs Spezia (diretta)
    Telecronaca: Federico Marconi
    Il Monza è tra le squadre più in forma della Serie BKT al momento e arriva dalla vittoria per 3-0 in casa del Palermo. Una prova di forza importante, per una squadra che fa della difesa uno dei punti di forza. Puntiamo quindi su Thiam contro lo Spezia. 
     
  • ore 19:30 Serie B 11a Giornata: Sampdoria vs Mantova (diretta)
    Telecronaca: Ivan Fusto
    Per questo turno puntiamo sul miglior marcatore della storia della Serie BKT, con 139 gol. Massimo Coda guiderà l’attacco di una Sampdoria che nelle ultime giornate ha dato segnali positivi. Contro il Mantova potrebbe arrivare un risultato positivo

    Questi sono solo alcuni temi che introducono la 11a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.
