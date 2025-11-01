Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 11a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Questi sono solo alcuni temi che introducono la 11a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel

Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un MatchDay Pass di 7,99 euro. Il Season Ticket sarà invece attivo nei restanti Paesi esteri dove One Football TV possiede i diritti per fornire l'intera giornata.

SEASON TICKET: LA PROMOZIONE SI ESTENDE - Un'altra importante novità è l'estensione della promozione del Season Ticket, pari a 69,99€, che sarà prorogata per tutto il mese di settembre. Da questo weekend l’app di OneFootball TV sarà disponibile non solo in versione mobile, ma anche sul web e nelle Smart Tv. Con OneFootball TV i tifosi potranno così seguire il campionato in diretta e rivedere gli highlights in tutto il mondo, Italia compresa, dove sono naturalmente disponibili tutte e dieci le partite di ogni giornata.

Queste novità generano un’ulteriore implementazione e opportunità di fruizione a tutti i tifosi e agli appassionati della Serie BKT, con una varietà di offerta che va ad aggiungersi a quelle di DAZN e Amazon Prime Video, garantendo diverse opzioni, tutte moderne, in mobilità, facilmente fruibili per vivere il campionato "110% Passione Italiana".

LAB CHANNEL SERIE B DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione della LEGA SERIE B è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie Bkt 2024-25 in onda su LABChannel disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e OneFootball TV

SABATO 1 NOVEMBRE 2025

ore 12:30 Serie B 11a Giornata: Avellino vs Reggiana (diretta)

Telecronaca: Federico Casna



ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Carrarese vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



ore 15:00 Serie B 11a Giornata: Padova vs Sudtirol (diretta)

Telecronaca: Alex Milone

Telecronaca: Alex Milone

Il Padova arriva da due pareggi e una vittoria nelle ultime tre giornate, mentre il Sudtirol vive un momento non positivo. I ragazzi di Andreoletti potrebbero sfornare un’ottima prova, magari anche con l’entusiasmo che potrebbe portare il possibile esordio del Papu Gomez.



ore 17:15 Serie B 11a Giornata: Virtus Entella vs Empoli (diretta)

Telecronaca: Riccardo Morelli

Telecronaca: Riccardo Morelli



ore 19:30 Serie B 11a Giornata: Palermo vs Pescara (diretta)

Telecronaca: Alessandro Rimi

Telecronaca: Alessandro Rimi

Palermo-Pescara, in programma il prossimo domani al Barbera, sarà poi il culmine della festa per i 125 anni, davanti a chi il rosa lo vive ogni giorno e a chi lo ha custodito nel tempo. Il pre–gara sarà arricchito da un ampio palinsesto: alle 18, un’emozionante cerimonia porterà sul prato del Barbera alcune indimenticate leggende rosanero in un contesto pieno di sorprese, oltre allo speciale dj set di Radio Italia che porta in consolle la speaker e dj Paoletta, una delle figure di punta della radiofonia italiana.

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025