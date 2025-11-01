Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

DAZN
sabato, 01 novembre 2025 | Ore: 13:30

L’attesa è finita: la Serie A sta per tornare in chiaro su DAZN. Domenica 2 Novembre alle 20:45, il grande calcio torna protagonista con Milan–Roma, la prima partita della stagione 2025/26 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su DAZN. Una sfida ad alta intensità tra due squadre in piena corsa nei vertici della classifica, pronte a darsi battaglia in un San Siro gremito e carico di energia. DAZN racconterà ogni istante del big match, accompagnato dalla voce di Pierluigi Pardo e dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Ma l’atmosfera si accenderà già alle 19:30 con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Andrea Marinozzi, ultimissimo innesto nella squadra di DAZN, e Federica Zille e continuerà fino al post con analisi e approfondimenti. In collegamento da San Siro anche un momento speciale con tre star dell’UFC (Ultimate Fighting Championship), per un incontro inedito tra il mondo del calcio e quello degli sport da combattimento: Alex Pereira, campione mondiale dei pesi massimi leggeri e icona delle arti marziali miste; Diego Lopes, astro nascente della divisione featherweight e Nina Drama, content creator e volto di riferimento per la community internazionale del fighting.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN -  Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone. 

  • Come registrarsi da desktop/mobile.  |  Vai su Dazn.com, clicca sull'immagine del match Milan – Roma in evidenza in home page e "Registrati Gratis"; successivamente, inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

  • Come registrarsi da Smart TV. !  In avvicinamento al match, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su “Guarda Gratis”, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. 

Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

 DAZN SERIE A DIRETTA - 10a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. 

Sabato 1 novembre 2025 si apre la 10ª giornata di Serie A con un sabato ricco di emozioni. Alle 15:00 riflettori accesi alla "Bluenergy Arena" per Udinese-Atalanta, in diretta esclusiva su DAZN e disponibile anche su DAZN 1 (Sky canale 214). La telecronaca è affidata a Orazio Accomando, con Alessandro Budel al commento tecnico. Dalle 14:30 collegamento in diretta con lo stadio per introdurre una sfida che promette intensità: l'Udinese di Juric va a caccia di una vittoria che contro l'Atalanta manca dal 2017, mentre la squadra di Gasperini punta a confermarsi tra le pretendenti per l'Europa.

Alle 18:00 il "Diego Armando Maradona" diventa teatro di Napoli-Como, diretta esclusiva DAZN (anche su DAZN 1 - Sky canale 214). Edoardo Testoni è la voce della partita, affiancato da Andrea Stramaccioni al commento e da Alessio De Giuseppe come inviato a bordocampo. Dalle 17:00 il prepartita è affidato a Vamos! con Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes e Ciro Ferrara. Il Napoli di Conte cerca conferme per restare agganciato al treno Scudetto, mentre il Como di Fabregas sogna un nuovo colpo dopo la vittoria in casa dello scorso marzo. Alle 20:45 si chiude la giornata con Cremonese-Juventus, diretta su DAZN. Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Fabio Bazzani, con Federica Zille a bordo campo. Il collegamento con lo stadio inizierà alle 20:00, sempre con il team di Vamos! composto da Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes e Ciro Ferrara. La Cremonese sogna un'impresa storica: non batte la Juventus dal lontano 1923. I bianconeri, invece, vogliono restare incollati alle altre big.

Domenica 2 novembre 2025 parte alle 12:30 con Hellas Verona-Inter, in diretta esclusiva DAZN (anche su DAZN 1 - Sky canale 214). La gara del "Bentegodi" è raccontata da Riccardo Mancini con Dario Marcolin al commento tecnico e collegamento con lo stadio alle 11:45 condotto da Giorgia Rossi. L'Hellas insegue una vittoria che manca contro l'Inter dal 1992, mentre i nerazzurri vogliono continuare la corsa Scudetto.

Alle 14:45 spazio a Zona Serie A Enilive, con Gabriele Giustiniani e Ricky Buscaglia per non perdere neanche un'emozione di Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa. Entrambe le gare iniziano alle 15:00: al "Franchi" la voce è quella di Dario Mastroianni, con collegamento alle 14:45 per una sfida salvezza ad alta tensione; al "Grande Torino" telecronaca di Luca Farina, con collegamento alla stessa ora. Il Torino di Baroni cerca conferme dopo un avvio altalenante, mentre il Pisa di Aquilani prova a dare una scossa al suo campionato. Alle 18:00 tocca a Parma-Bologna, derby dell'Emilia trasmesso in diretta DAZN. Alberto Santi alla telecronaca, Christian Brocchi al commento tecnico, collegamento con il "Tardini" alle 17:30. La rivalità torna ad accendersi dopo la promozione dei gialloblù, con Chivu e Thiago Motta pronti a giocarsi tre punti pesantissimi.

Gran chiusura di domenica alle 20:45 con il big match Milan-Roma, in diretta esclusiva DAZN (anche su DAZN 1 - Sky canale 214) e visibile gratuitamente su dazn.com per tutti gli utenti registrati. Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Emanuele Giaccherini, con Tommaso Turci a bordocampo. Dalle 19:30, su Fuoriclasse!, Diletta Leotta conduce il prepartita con Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille. Il Milan di Allegri cerca il sorpasso in vetta, mentre la Roma di De Rossi tenta di espugnare San Siro per la prima volta dal 2017.

Lunedì 3 novembre 2025 si chiude la 10ª giornata. Alle 18:30 il "Mapei Stadium" ospita Sassuolo-Genoa, in esclusiva su DAZN (anche su DAZN 1 - Sky canale 214). Telecronaca di Alessandro Iori con Alessandro Budel al commento e collegamento alle 18:00. Pinamonti affronta il suo passato in una sfida dal sapore speciale, con punti preziosi per entrambe. Infine, alle 20:45, il "Olimpico" di Roma accoglie Lazio-Cagliari, diretta DAZN con Gabriele Giustiniani alla telecronaca e Hernanes al commento tecnico. Il collegamento alle 20:00 è curato dal programma 4-3-2-1, con Riccardo Mancini, Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni e Alessandro Matri in studio per analizzare la sfida che chiude il turno. La Lazio di Sarri, tra infortuni e mercato complicato, cerca ossigeno davanti ai propri tifosi, mentre il Cagliari di Ranieri lotta con determinazione per uscire dalla zona calda.

 SABATO 1 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie A 10a Giornata: Udinese vs Atalanta (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Orazio Accomando - Commento: Alessandro Budel
    L'Udinese cerca una vittoria contro l'Atalanta che manca dal 2017, la squadra di Juric vuole restare aggrappata al gruppone delle squadra in lotta per un piazzamento europeo: come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:30
     
  • ore 18:00 Serie A 10a Giornata: Napoli vs Como (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Andrea Stramaccioni
    Reporter: Alessio De Giuseppe
    Il Napoli di Conte cerca punti e continuità per non perdere il treno Scudetto, il Como di Fabregas vuole continuare a stupire e bissare la vittoria in casa a marzo durante l'ultima stagione: chi vincerà?
    Collegamento alle ore 17:00 con Vamos!: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Ciro Ferrara
     
  • ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Cremonese vs Juventus (diretta)
    Telecronaca: Ricky Buscaglia - Commento: Fabio Bazzani
    Reporter: Federica Zille
    La Cremonese cerca una storica vittoria, l'ultima contro la Juventus è arrivata nel 1923. I bianconeri vogliono sfruttare la partita dello Zini per restare con le altre big del campionato: chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 20:00 con Vamos!: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Ciro Ferrara

DOMENICA 2 NOVEMBRE 2025

  • ore 12:30 Serie A 10a Giornata: Hellas Verona vs Inter (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin
    L'Hellas Verona va a caccia di una vittoria con l'Inter che manca dal lontano 1992, i nerazzurri non vogliono commettere passi falsi nella loro rincorsa allo Scudetto: come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 11:45: Giorgia Rossi
     
  • ore 14:45 Serie A 10a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Fiorentina-Lecce e Torino-Pisa. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronaca di Gabriele Giustiniani e Ricky Buscaglia.
     
  • ore 15:00 Serie A 10a Giornata: Fiorentina vs Lecce (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    La Fiorentina è alla disperata ricerca di punti per rialzare la testa e uscire da una pericolosa zona di classifica. Stessa sorte per il Lecce, che non vince a Firenza dal 2019. Chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
     
  • ore 15:00 Serie A 10a Giornata: Torino vs Pisa (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
    Telecronaca: Luca Farina
    Marco Baroni ha avuto un inizio altalenante tra voci di esonero, ma anche grandi colpi come le vittorie a Roma e in casa contro il Napoli campione d’Italia. L’impatto con la Serie A non è stato facile per il Pisa, alla ricerca di un sussulto in trasferta per risalire la classifica: ci riuscirà
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
     
  • ore 18:00 Serie A 10a Giornata: Parma vs Bologna (diretta)
    Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Christian Brocchi
    Al “Tardini” è il giorno del derby dell’Emilia tra Parma e Bologna, tornato nella scorsa stagione dopo la promozione dei gialloblù. A febbraio Bonny e Sohm, prima di salutare in estate i crociati, regalarono tre punti pesantissimi a Chivu per la salvezza: come finirà stavolta?
    Collegamento con lo stadio alle ore 17:30
     
  • ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Milan vs Roma (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]
    Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini
    Reporter: Tommaso Turci
    Luci su San Siro per il big match di giornata. La Roma, che in trasferta ha ottenuto fin qui i risultati migliori ma che a San Siro non vince in campionato dal 2017, testa le proprie ambizioni e quelle del Milan di Allegri. Come andrà la sfida d’alta classifica?
    Collegamento alle ore 19:30 con Fuoriclasse!: Diletta Leotta, Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Federica Zille

LUNEDI 3 NOVEMBRE 2025

  • ore 18:30 Serie A 10a Giornata: Sassuolo vs Genoa (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
         Telecronaca: Alessandro Iori - Commento: Alessandro Budel
    I gol di Pinamonti, grande ex di giornata, stanno mancando al Genoa in questa stagione. Ora, al Mapei Stadium, l’attaccante del Sassuolo si prepara ad affrontare insieme ai propri compagni il suo passato in una sfida che mette in palio punti importanti per la classifica: come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:00
     
  • ore 20:45 Serie A 10a Giornata: Lazio vs Cagliari (diretta)
    Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento: Hernanes
    Prima il mercato bloccato, poi una lunga serie di infortuni hanno reso complicatissimo l’inizio di stagione per Maurizio Sarri. Ora l’allenatore della Lazio cerca una vittoria all’Olimpico contro il Cagliari, pronto a dare battaglia alla ricerca di punti salvezza: come finirà?
    Collegamento alle ore 20:00 con 4-3-2-1: Riccardo Mancini, Ricky Buscaglia, Edoardo Testoni, Alessandro Matri

