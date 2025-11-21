Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera lo stadio Nicola Ceravolo ospiterà Catanzaro-Pescara, match valido per l’apertura della 13ª giornata di Serie BKT, con fischio d’inizio alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il Catanzaro vuole consolidare la propria posizione in classifica: la squadra di Alberto Aquilani, a pari punti con la Carrarese, punta a un risultato positivo davanti ai propri tifosi. Il Pescara, invece, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione e riscattare la sconfitta contro la capolista Monza.

La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati] 

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Per seguire la Serie BKT, disponibile tutta su DAZN, basterà attivare il pacchetto Goal disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato. Sottoscrivendo il pacchetto Goal, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic e il calcio femminile con la Serie A Women.

Sarà inoltre possibile seguire la nuova stagione di Serie BKT nei locali pubblici, come bar e ristoranti, che aderiscono a “DAZN For Business”, il primo servizio di live streaming sportivo di DAZN dedicato al mondo business.

 DAZN SERIE B  DIRETTA - 13a  Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN presenta la programmazione completa della giornata odierna di campionato di Serie Bkt 2025-26.

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

GUARDA FIORENTINA - JUVENTUS GRATIS SENZA ABBONAMENTO SU DAZN

 

VENERDI 21 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 13a Giornata: Catanzaro vs Pescara (diretta)
    [visibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su dazn.com]  
    Telecronaca: Alessandro Iori
    Archiviata la sosta per le nazionali, il campionato cadetto riprende dal Ceravolo con l'anticipo della 13a giornata tra Catanzaro e Pescara. I padroni di casa sono reduci da due successi di fila davanti al proprio pubblico mentre il Delfino ha raccolto un solo punto in trasferta: come finirà?

SABATO 22 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Zona Serie BKT (diretta)
    Moderatore: Alessandro Iori
    Con Zona Serie BKT non perdi neanche un minuto del turno di campionato.
     
  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Avellino vs Empoli (diretta)
    Telecronaca: Marco Calabresi
    L'Avellino ha vinto tre delle cinque sfide casalinghe in questo campionato e dopo la sosta affronta l'Empoli capace di ottenere solo tre punti lontano da casa in cinque partite. L'ultimo confronto al Partenio risale al 2017 quando i Lupi rimontarono da 0-2 a 3-2: come finirà stavolta?
     
  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Carrarese vs Reggiana (diretta)
    Telecronaca: Giorgio Basile
    Dopo la sosta la Carrarese ospita la Reggiana in una nuova giornata di campionato alla ricerca di quella vittoria che davanti al proprio pubblico contro gli emiliani manca dal 2001. Gli ultimi tre confronti in Toscana sono terminati in parità: come finirà stavolta?
     
  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Virtus Entella vs Palermo (diretta)
    Telecronaca: Edoardo Testoni
    La Virtus Entella al Comunale di Chiavari non conosce sconfitta da oltre un anno in tutte le competizioni. Per la 13a giornata in Liguria arriva l'ambizioso Palermo di Pippo Inzaghi che nei due precedenti però si è sempre imposto: chi continuerà la propria striscia positiva?
     
  • ore 17:15 Serie B 13a Giornata: Padova vs Venezia (diretta)
    Telecronaca: Dario Mastroianni
    Il derby veneto tra Padova e Venezia è pronto ad infiammare l'entusiasmo dei tifosi in una partita che mette in palio molto più dei tre punti. L'ultimo precedente all'Euganeo in cadetteria vide i padroni di casa imporsi con gol di Luca Ravanelli: come finirà stavolta?
     
  • ore 19:30 Serie B 13a Giornata: Bari vs Frosinone (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    Il San Nicola è pronto a riempirsi per un match di alto livello tra il Bari e l'ambizioso Frosinone di Alvini. La classifica vede i gialloblù favoriti, ma storicamente contro i Galletti hanno sempre faticato in trasferta, imbattuti dal 2007: come finirà?

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Mantova vs Spezia (diretta)
    Telecronaca: Giovanni Marrucci
    La prima trasferta alla guida dello Spezia è al Martelli di Mantova per Roberto Donadoni che durante la sosta ha avuto tempo e modo di conoscere meglio la squadra. Il successo contro i virgiliani manca dal 2005: come finirà stavolta? ​
     
  • ore 15:00 Serie B 13a Giornata: Modena vs Sudtirol (diretta)
    Telecronaca: Ricky Buscaglia
    La corsa del Modena di Sottil prosegue dopo la sosta ospitando al Braglia il Sudtirol in un match che storicamente risulta equilibrato. Nella passata stagione le due formazioni hanno dato vita a un combattuto 0-0: come finirà questa volta?
     
  • ore 17:15 Serie B 13a Giornata: Monza vs Cesena (diretta)
    Telecronaca: Riccardo Mancini
    Il big match di giornata si gioca all'U-Power Stadium dove il Monza di Bianco riceve il temibilissimo Cesena in un confronto che manca a livello di campionato dal 2009. In quell'occasione, e su questo campo, si imposerò 2-0 i brianzoli: chi vincerà stavolta? ​

LUNEDI 24 NOVEMBRE 2025

  • ore 20:30 Serie B 13a Giornata: Sampdoria vs Juve Stabia (diretta)
    Telecronaca: Orazio Accomando
    La Sampdoria torna in campo al Ferraris nel Monday Night della 13a giornata di Serie BKT. Ospite di turno la Juve Stabia di Abate che dai due precedenti in trasferta contro i blucerchiati nella competizione è sempre uscita indenne: chi vincerà stavolta?

 

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨