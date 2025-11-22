Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieDAZN › Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su DAZN

Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

D
DAZN
sabato, 22 novembre 2025 | Ore: 15:00

La sfida del 22 novembre si apre a tutti senza abbonamento,
con Pardo, Giaccherini e Turci
a guidare un racconto totale dentro e fuori dal campo.

I viola inseguono la svolta, la Juventus la continuità,
DAZN ti porta al Franchi gratuitamente dal primo all’ultimo minuto.

Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN ,la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo. Una partita che racchiude una delle rivalità più sentite e affascinanti del calcio italiano, e che da decenni accende tifoserie e città intere.

La Fiorentina punta a invertire la tendenza per rilanciarsi in campionato: l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha portato segnali di reazione, ma la squadra viola è ancora alla ricerca della svolta decisiva. La Juventus arriva, invece, con rinnovato entusiasmo dopo le prime prestazioni realizzate insieme a Luciano Spalletti: i bianconeri cercano di ritrovare continuità e una spinta verso i piani alti della Serie A.

A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e il racconto a bordocampo di Tommaso Turci, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 17:00 con "Vamos! – Il Sabato della Serie A", programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme al “Profeta” Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con ritmo e leggerezza. Una narrazione originale e dinamica della Serie A, in cui analisi tattica, highlights, rubriche, momenti ironici, parodie virali e sketch si incrociano in un flusso costante di contenuti e sorprese.

La trasmissione, fino al 2029, di un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione,è un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti da DAZN.

Immagine di DAZN 2025/2026: guida completa ai nuovi abbonamenti mensili e annuali, con o senza vincolo - Scopri su DAZN

GUARDA FIORENTINA - JUVENTUS GRATIS SENZA ABBONAMENTO SU DAZN

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN 

  • Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone. 

Come registrarsi da desktop/mobile. 

  1. Vai su Dazn.com, clicca sull'immagine del match Fiorentina-Juventus in evidenza in home page e "Registrati Gratis"; successivamente, inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV. 

  • In avvicinamento al match, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su “Guarda Gratis”, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. 

Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

  • Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti. 

 DAZN SERIE A DIRETTA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. 

 SABATO 22 NOVEMBRE 2025

  • ore 14:45 Serie A 12a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)
    Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Udinese-Bologna e Cagliari-Genoa. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronache di Orazio Accomando e Alberto Santi
     
  • ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Udinese vs Bologna (diretta esclusiva)
     [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Ricky Buscaglia
    L'Udinese vuole confermare l'ultima vittoria casalinga contro l'Atalanta, il Bologna cerca di tenere aperta la striscia di 5 risultati utili consecutivi contro i bianconeri: come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
     
  • ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Cagliari vs Genoa (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]
    Telecronaca: Gabriele Giustiniani
    All'Unipol Domus il Cagliari cerca un nuovo successo contro il Genoa. Per i sardi i tre punti sono arrivati una sola volta nelgli ultimi dieci incontri con il 'Grifone': chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:45
     
  • ore 18:00 Serie A 12a Giornata: Fiorentina vs Juventus (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini
    Reporter: Tommaso Turci
    All'Artemio Franchi Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre, soprattutto per la situazione di classifica complicata dei padroni di casa: come andrà a finire?
    Collegamento con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Ciro Ferrara
     
  • ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Napoli vs Atalanta (diretta)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin
    Reporter: Alessio De Giuseppe
    Il Napoli cerca un successo casalingo per confermare il suo status di pretendente allo Scudetto e riprendersi dal momento negativo, l'Atalanta invece cerca il colpo grosso per dare una svolta alla propria stagione e rientrare nella lotta al piazzamento Champions: come finirà?
    Collegamento con Vamos! alle ore 20:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Ciro Ferrara

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

  • ore 12:30 Serie A 12a Giornata: Hellas Verona vs Parma (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel
    L'Hellas Verona cerca la spinta del Bentegodi per conquistare punti importanti per la salvezza, il Parma ha vinto una sola volta nelle ultime sette sfide contro i veneti e non può permettersi altri passi falsi: chi vincerà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 12:00
     
  • ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Cremonese vs Roma (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Antonio Di Gennaro
    Reporter: Giorgia Rossi
    La Cremonese vuole ripetere l'impresa compiuta nell'ultimo passaggio della Roma alla Zini, nel febbraio 2023, quando vinse 2-1. I giallorossi cercano punti importanti per continuare a coltivare il sogno Scudetto: come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 14:15
     
  • ore 18:00 Serie A 12a Giornata: Lazio vs Lecce (diretta)
    Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani
    Reporter: Giusy Meloni
    Le due vittorie con Juventus e Cagliari hanno restituito alla Lazio una doppietta casalinga che mancava da un anno. Ora all’Olimpico arriva il Lecce in una partita che a fine maggio significò salvezza per i salentini e addio all’Europa per la Lazio di Baroni, poi dimessosi. Come andrà stavolta?
    Collegamento con lo stadio alle ore 17:15
     
  • ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Inter vs Milan  (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
         Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni
    Reporter: Federica Zille
    Il derby della Madonnina accende il dodicesimo turno di Serie A. La stracittadina milanese non sarà solo una sfida piena d'orgoglio ma varrà un pezzo importante sia della corsa Scudetto che di quella per un posto tra le prime quattro: quale sarà il risultato finale?
    Collegamento con Fuoriclasse! dalle 19:30: Diletta Leotta, Christian Vieri, Massimo Ambrosini, Andrea Marinozzi

LUNEDI 24 NOVEMBRE 2025

  • ore 18:30 Serie A 12a Giornata: Torino vs Como (diretta)
    Telecronaca: Luca Farina - Commento: Christian Brocchi
    Il Torino cerca il bis della vittoria casalinga ottenuta contro il Como alla nona giornata nella scorsa stagione, mentre la squadra di Fabregas vuole continuare a tenere vivo il suo ottimo momento di forma e farsi spazio tra le big del campionato: come finirà?
    Collegamento con lo stadio alle ore 18:00 

  • ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Sassuolo vs Pisa (diretta esclusiva)
    [disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]
     Telecronaca: Orazio Accomando - Commento: Hernanes
    Sassuolo e Pisa si scontrano per la prima volta nella loro storia in Serie A. L'ultimo scontro diretto tra le due squadre è stato lo scorso anno, in Serie B, con i nero verdi che sono usciti vincitori per 3-1 al Mapei Stadium: chi vincerà?
    Collegamento con 4-3-2-1 alle ore 20:00: Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Alessandro Matri

 ________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Serie B 2025/26 - Diretta DAZN

DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva.
Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    La sfida del 22 novembre si apre a tutti senza abbonamento, con Pardo, Giaccherini e Turci a guidare un racconto totale dentro e fuori dal campo. I viola inseguono la svolta, la Juventus la continuità,DAZN ti porta al Franchi gratuitamente dal primo all’ultimo minuto. Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN ,la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza...
    D
    DAZN
    sabato, 22 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 22 Novembre alle 20:45 |  NAPOLI - ATALANTAe a seguire il film ufficiale del 4° Scudetto 'AG4IN' Domenica 23 Novembre alle 18:00 |  LAZIO - LECCE Lunedi 24 Novembre alle 18:30 | TORINO - COMOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH...
    S
    Sky Italia
    sabato, 22 novembre 2025

  • Sky e NOW omaggiano Ornella Vanoni: una serata speciale tra documentari, ricordi e musica

    'Essere Ornella' su Sky Arte e lo speciale con Gabbani su Sky Uno ricostruiscono l’energia, la fragilità e l’eredità artistica di una delle ultime grandi dive italiane. Sky propone due appuntamenti speciali nella giornata di oggi, sabato 22 novembre, per ricordare Ornella Vanoni, scomparsa nella notte a Milano. Alle 20:30 su Sky Arte e in streaming su NOW (e sempre disponibile on demand) c’è Essere Ornella, documentario...
    S
    Sky Italia
    sabato, 22 novembre 2025

  • Lo scacchiere europeo dei Diritti TV Champions tra giganti dello streaming e broadcaster storici

    UC3 ridisegna il mercato europeo con un modello ibrido che unisce broadcaster storici e piattaforme globali.In Italia Sky Sport consolida il suo primato di leaderPrime Video amplia le esclusive di Champions League.   Il panorama del calcio europeo ha appena assistito a una ridefinizione epocale, con l'assegnazione dei diritti mediatici delle competizioni UEFA per club per il ciclo quadriennale 2027-2031. Quella che è emersa è una strategia commerciale...
    S
    Sport
    venerdì, 21 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 13a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Il Monza si affida a Colpani, il giocatore con più occasioni, la Samp a Coda, suo lo zampino in cinque gol Questi sono solo alcuni temi che introducono la 13a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel La Serie BKT rafforza la propria presenza digitale attraverso OneFootball TV, che ripropone lo sconto sull'abbonamento stagionale a LaB Channel, il canale ufficiale del campionato. Il Season Pass è ora disponibile a 69,99 euro, in linea con la...
    S
    Sport
    venerdì, 21 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Stasera lo stadio Nicola Ceravolo ospiterà Catanzaro-Pescara, match valido per l’apertura della 13ª giornata di Serie BKT, con fischio d’inizio alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, il Catanzaro vuole consolidare la propria posizione in classifica: la squadra di Alberto Aquilani, a...
    D
    DAZN
    venerdì, 21 novembre 2025

  • La Serie BKT torna in chiaro: Rai Sport lancia “Serie B al 90°” con sintesi e highlights del weekend

    L’accordo biennale permette alla Rai di tornare sul campionato cadetto con un programma dedicato e la possibilità di mostrare gli highlights anche nei contenitori sportivi del weekend. Dalla 13a giornata la Serie BKT torna sulla Rai. Lo farà su Rai Sport, con un programma dedicato, il sabato sera e curato dalla redazione calcio. L’accordo consentirà al campionato di ampliare la propria visibilità e agli appassionati di avere un...
    S
    Sport
    venerdì, 21 novembre 2025

  • Sky e NOW blindano il grande rugby: in esclusiva il Six Nations 2026 e il nuovo Nations Championship

    Dal prestigioso torneo europeo alla nuova competizione internazionale che unisce test match estivi e autunnali,  la Casa dello Sport amplia l’offerta con un 2026 ricco di partite, avversari di livello mondiale e una copertura totale firmata Sky Sport. Un’altra importante novità per la Casa dello Sport, con il grande rugby ancora protagonista: Sky acquisisce infatti i diritti in esclusiva per la trasmissione del Guinness Men’s Six Nations e del...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 21 novembre 2025

  • X Factor 2025 Sky e NOW esplode nella notte degli inediti e traccia la strada verso la semifinale

    Un Live carico di tensione e colpi di scena trascina ascolti, voti e conversazioni social oltre ogni aspettativa. La magia degli inediti spinge lo show al centro della conversazione nazionale e ridisegna la corsa verso Napoli. Una serata cruciale e ad altissima tensione quella del quinto Live Show di X Factor 2025. Un vero banco di prova per i concorrenti ad un passo dalla semifinale, segnato dall’attesa presentazione degli inediti, il primo – ed emozionantissimo...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 21 novembre 2025

  • “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno” su TV8, nei due nuovi episodi la nascita dei primi veri successi

    La crescita continua e anticipa il cuore creativo di Max e Mauro, tra Milano, crisi, ritorni improvvisi e l’ispirazione che cambia tutto.Venerdi 21 Novembre alle ore 21:30 su TV8 Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 21 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (21 - 24 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Dopo la sosta per le Nazionali, ripartono anche i campionati internazionali su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 21, a lunedì 24 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 12ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Burnley-Chelsea (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 16 appuntamentocon Liverpool-Nottingham Forest (Sky Sport Uno), Bournemou...
     sabato, 22 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 22 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Sabato 22 Novembre Live Rai Sport: Sci Alpino Gurgl, Pattinaggio, Pallavolo, Rugby, HTLS Serie B

    In vista del weekend, Sabato 22 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&e...
     sabato, 22 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Flight Risk: Trappola ad alta quota, Sabato 22 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), Flight Risk: Trappola ad alta quota immerge subito nel suo clima teso, con Mel Gibson alla regia e Mark Wahlberg accanto a Michelle Dockery in un thriller che gioca con la paranoia e le identità ribaltate. Una U.S. Marshal deve scortare un informat...
     sabato, 22 novembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 21 - 27 Novembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 21 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨