Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

DAZN ti porta al Franchi gratuitamente dal primo all’ultimo minuto. La sfida del 22 novembre si apre a tutti senza abbonamento,con Pardo, Giaccherini e Turcia guidare un racconto totale dentro e fuori dal campo.

Sarà il big match Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle 18:00 in esclusiva su DAZN ,la nuova sfida trasmessa anche in chiaro, gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo. Una partita che racchiude una delle rivalità più sentite e affascinanti del calcio italiano, e che da decenni accende tifoserie e città intere.

La Fiorentina punta a invertire la tendenza per rilanciarsi in campionato: l’arrivo di Paolo Vanoli in panchina ha portato segnali di reazione, ma la squadra viola è ancora alla ricerca della svolta decisiva. La Juventus arriva, invece, con rinnovato entusiasmo dopo le prime prestazioni realizzate insieme a Luciano Spalletti: i bianconeri cercano di ritrovare continuità e una spinta verso i piani alti della Serie A.

A guidare il racconto del match sarà Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini e il racconto a bordocampo di Tommaso Turci, per vivere ogni emozione dentro e fuori il terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 17:00 con "Vamos! – Il Sabato della Serie A", programma condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, assieme al “Profeta” Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, che guida gli spettatori attraverso il weekend calcistico con ritmo e leggerezza. Una narrazione originale e dinamica della Serie A, in cui analisi tattica, highlights, rubriche, momenti ironici, parodie virali e sketch si incrociano in un flusso costante di contenuti e sorprese.

La trasmissione, fino al 2029, di un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente per ogni stagione,è un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti da DAZN.

COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone.

Come registrarsi da desktop/mobile.

Vai su Dazn.com, clicca sull'immagine del match Fiorentina-Juventus in evidenza in home page e "Registrati Gratis"; successivamente, inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV.

In avvicinamento al match, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su “Guarda Gratis”, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

DAZN SERIE A DIRETTA - 12a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

SABATO 22 NOVEMBRE 2025

ore 14:45 Serie A 12a Giornata: Zona Serie A Enilive (diretta esclusiva)

Con Zona Serie A Enilive non perdi neanche un'emozione di Udinese-Bologna e Cagliari-Genoa. Segui la Serie A Enilive su DAZN! Telecronache di Orazio Accomando e Alberto Santi ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Udinese vs Bologna (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Ricky Buscaglia

L'Udinese vuole confermare l'ultima vittoria casalinga contro l'Atalanta, il Bologna cerca di tenere aperta la striscia di 5 risultati utili consecutivi contro i bianconeri: come finirà?

Telecronaca: Ricky Buscaglia L'Udinese vuole confermare l'ultima vittoria casalinga contro l'Atalanta, il Bologna cerca di tenere aperta la striscia di 5 risultati utili consecutivi contro i bianconeri: come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 14:45 ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Cagliari vs Genoa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 2 - Sky can. 215]

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

All'Unipol Domus il Cagliari cerca un nuovo successo contro il Genoa. Per i sardi i tre punti sono arrivati una sola volta nelgli ultimi dieci incontri con il 'Grifone': chi vincerà?

Telecronaca: Gabriele Giustiniani All'Unipol Domus il Cagliari cerca un nuovo successo contro il Genoa. Per i sardi i tre punti sono arrivati una sola volta nelgli ultimi dieci incontri con il 'Grifone': chi vincerà? Collegamento con lo stadio alle ore 14:45 ore 18:00 Serie A 12a Giornata: Fiorentina vs Juventus (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini

Reporter: Tommaso Turci

All'Artemio Franchi Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre, soprattutto per la situazione di classifica complicata dei padroni di casa: come andrà a finire?

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Emanuele Giaccherini Reporter: Tommaso Turci All'Artemio Franchi Fiorentina-Juventus non è una partita come le altre, soprattutto per la situazione di classifica complicata dei padroni di casa: come andrà a finire? Collegamento con Vamos! alle ore 17:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Ciro Ferrara ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Napoli vs Atalanta (diretta)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento: Dario Marcolin

Reporter: Alessio De Giuseppe

Il Napoli cerca un successo casalingo per confermare il suo status di pretendente allo Scudetto e riprendersi dal momento negativo, l'Atalanta invece cerca il colpo grosso per dare una svolta alla propria stagione e rientrare nella lotta al piazzamento Champions: come finirà?

Collegamento con Vamos! alle ore 20:00: Marco Russo, Barbara Cirillo, Hernanes, Ciro Ferrara

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

ore 12:30 Serie A 12a Giornata: Hellas Verona vs Parma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel

L'Hellas Verona cerca la spinta del Bentegodi per conquistare punti importanti per la salvezza, il Parma ha vinto una sola volta nelle ultime sette sfide contro i veneti e non può permettersi altri passi falsi: chi vincerà?

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento: Alessandro Budel L'Hellas Verona cerca la spinta del Bentegodi per conquistare punti importanti per la salvezza, il Parma ha vinto una sola volta nelle ultime sette sfide contro i veneti e non può permettersi altri passi falsi: chi vincerà? Collegamento con lo stadio alle ore 12:00 ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Cremonese vs Roma (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Antonio Di Gennaro

Reporter: Giorgia Rossi

La Cremonese vuole ripetere l'impresa compiuta nell'ultimo passaggio della Roma alla Zini, nel febbraio 2023, quando vinse 2-1. I giallorossi cercano punti importanti per continuare a coltivare il sogno Scudetto: come finirà?

Telecronaca: Dario Mastroianni - Commento: Antonio Di Gennaro Reporter: Giorgia Rossi La Cremonese vuole ripetere l'impresa compiuta nell'ultimo passaggio della Roma alla Zini, nel febbraio 2023, quando vinse 2-1. I giallorossi cercano punti importanti per continuare a coltivare il sogno Scudetto: come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 14:15 ore 18:00 Serie A 12a Giornata: Lazio vs Lecce (diretta)

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani

Reporter: Giusy Meloni

Le due vittorie con Juventus e Cagliari hanno restituito alla Lazio una doppietta casalinga che mancava da un anno. Ora all’Olimpico arriva il Lecce in una partita che a fine maggio significò salvezza per i salentini e addio all’Europa per la Lazio di Baroni, poi dimessosi. Come andrà stavolta?

Telecronaca: Alberto Santi - Commento: Fabio Bazzani Reporter: Giusy Meloni Le due vittorie con Juventus e Cagliari hanno restituito alla Lazio una doppietta casalinga che mancava da un anno. Ora all’Olimpico arriva il Lecce in una partita che a fine maggio significò salvezza per i salentini e addio all’Europa per la Lazio di Baroni, poi dimessosi. Come andrà stavolta? Collegamento con lo stadio alle ore 17:15 ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Inter vs Milan (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento: Andrea Stramaccioni

Reporter: Federica Zille

Il derby della Madonnina accende il dodicesimo turno di Serie A. La stracittadina milanese non sarà solo una sfida piena d'orgoglio ma varrà un pezzo importante sia della corsa Scudetto che di quella per un posto tra le prime quattro: quale sarà il risultato finale?

Collegamento con Fuoriclasse! dalle 19:30: Diletta Leotta, Christian Vieri, Massimo Ambrosini, Andrea Marinozzi

LUNEDI 24 NOVEMBRE 2025

ore 18:30 Serie A 12a Giornata: Torino vs Como (diretta)

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Christian Brocchi

Il Torino cerca il bis della vittoria casalinga ottenuta contro il Como alla nona giornata nella scorsa stagione, mentre la squadra di Fabregas vuole continuare a tenere vivo il suo ottimo momento di forma e farsi spazio tra le big del campionato: come finirà?

Telecronaca: Luca Farina - Commento: Christian Brocchi Il Torino cerca il bis della vittoria casalinga ottenuta contro il Como alla nona giornata nella scorsa stagione, mentre la squadra di Fabregas vuole continuare a tenere vivo il suo ottimo momento di forma e farsi spazio tra le big del campionato: come finirà? Collegamento con lo stadio alle ore 18:00 ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Sassuolo vs Pisa (diretta esclusiva)

[disponibile anche su DAZN 1 - Sky can. 214]

Telecronaca: Orazio Accomando - Commento: Hernanes

Sassuolo e Pisa si scontrano per la prima volta nella loro storia in Serie A. L'ultimo scontro diretto tra le due squadre è stato lo scorso anno, in Serie B, con i nero verdi che sono usciti vincitori per 3-1 al Mapei Stadium: chi vincerà?

Collegamento con 4-3-2-1 alle ore 20:00: Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Alessandro Matri

