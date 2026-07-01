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DAZN, non solo Mondiali: in diretta Italbasket e Tour de France 2026 (tramite Eurosport)

• 3 min lettura
Fonte: Digital-News (com.stampa) | Condividi 📲

Dopo il Mondiale di calcio, DAZN propone le qualificazioni FIBA dell'Italia
e il Tour de France 2026 con copertura completa in diretta.

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Mentre il Mondiale di calcio infiamma l’estate con le sue sfide più attese, su DAZN lo spettacolo non si ferma al rettangolo verde: tra basket e ciclismo, le prossime settimane porteranno in app le Qualificazioni europee alla FIBA Basketball World Cup 2027 e tutta l’emozione del Tour de France 2026, la corsa a tappe più iconica del panorama mondiale, giunta alla sua 113ª edizione e disponibile tramite i canali Eurosport.

Basket: la FIBA Basketball World Cup 2027 entra in una fase caldissima - Dal 2 al 5 luglio tornano le Qualificazioni europee alla FIBA Basketball World Cup 2027: alcune tra le principali nazionali del continente saranno protagoniste di una nuova finestra decisiva nel percorso verso la Coppa del Mondo. Grande attenzione per l’Italbasket, attesa da due impegni fondamentali: gli Azzurri apriranno la finestra giovedì 2 luglio sul campo dell’Islanda alle 21:45, con telecronaca affidata a Matteo Gandini e Simone Pianigiani. Il secondo appuntamento sarà domenica 5 luglio alle 20:00 contro la Lituania, ancora con la coppia Gandini-Pianigiani a raccontare la sfida. L’Italia prosegue così il proprio cammino in un girone ancora apertissimo, nel quale ogni partita può rivelarsi determinante nella corsa alla qualificazione mondiale. È big match anche tra Lituania e Gran Bretagna, con la telecronaca di Roberto Rubiu, impegnato, inoltre, nel racconto di Georgia-Spagna, una delle sfide di cartello della finestra internazionale: da una parte Tornike Shengelia, leader della nazionale georgiana ed ex Virtus Bologna, dall'altra la Spagna del CT Sergio Scariolo, in cerca di riscatto dopo la stagione al Real Madrid. Chiude il programma Gran Bretagna-Islanda, il 5 luglio, con la telecronaca di Sandro Pugliese.

Tour de France 2026 -  L’estate del grande ciclismo passa dal Tour de France. Dal 4 luglio Barcellona darà il via alla 113ª edizione della Grande Boucle, che dopo 21 tappe e tre settimane di corsa si concluderà il 26 luglio sul traguardo degli Champs-Élysées di Parigi. Un percorso che alterna frazioni in linea e due crono, una prova a squadre e una individuale, destinato a ridisegnare la classifica generale giorno dopo giorno. C’è grande attesa per il duello simbolo di quest’epoca sulle due ruote: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, protagonisti assoluti delle ultime stagioni e divisi da un bilancio che negli ultimi sei Tour vede 4 successi per lo sloveno e 2 per il danese. Alle loro spalle, Remco Evenepoel, reduce dal terzo posto al Tour 2024 e sempre più vicino ai due dominatori, e Florian Lipowitz, protagonista lo scorso anno con un piazzamento sul podio che ha confermato la sua crescita nelle grandi corse a tappe. Tra gli assenti più pesanti spicca Jonathan Milan, maglia verde dell’ultima edizione e riferimento delle volate, la cui mancanza contribuisce a rendere ancora più aperta la lotta tra i velocisti. Proprio negli sprint, il campo dei protagonisti si presenta ampio e senza un vero dominatore annunciato. Jasper Philipsen resta uno dei punti di riferimento della velocità, ma dovrà vedersela con una concorrenza folta e agguerrita: Tim Merlier, Olav Kooij, Arnaud De Lie e Biniam Girmay completano un gruppo di contendenti pronti a giocarsi le tappe dedicate alle ruote veloci.

Tutte le tappe del Tour de France saranno trasmesse in diretta su DAZN attraverso i canali Eurosport. Gli abbonati ai piani DAZN Family, Full e Sports hanno accesso ai canali Eurosport 1 e 2. Chi è abbonato a DAZN Family può seguire anche i canali Eurosport 3, 4, 5 e 6 già inclusi nell’abbonamento, mentre gli abbonati ai piani Full e Sports possono sbloccarli attivando l'opzione Eurosport Extra. Per chi ha sottoscritto pacchetti DAZN Goal e MyClub Pass, invece, può attivare Eurosport Pass, che include l'intera offerta Eurosport.

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