Luglio 2022 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - LUGLIO 2022



SKY ATLANTIC



WESTWORLD – ST. 4

Da lunedì 4 luglio alle 21:15 in ESCLUSIVA su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Proseguono le avventure distopiche di Westworld, l’acclamato sci-fi drama firmato Jonathan Nolan e targato HBO. Questa quarta, attesissima stagione, che vede il ritorno di Evan Rachel Wood non più nei panni dell’androide Dolores ma in quelli di un nuovo, intrigante personaggio, continua l’indagine sulla natura umana, in un'oscura odissea sul destino della vita senziente sulla terra.

THE RISING

Da venerdì 15 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Neve Kelly (Clara Rugaard, I Am Mother) è morta. Comprensibilmente, è destabilizzata da questo nuovo stato, ma la confusione si trasforma presto in rabbia quando realizza di essere stata uccisa. Determinata a trovare il suo assassino e ottenere giustizia, sfrutta le sue nuove doti soprannaturali per oltrepassare i limiti della polizia e investigare sulla sua stessa morte. Così facendo, scopre segreti profondamente sepolti ed è costretta a riesaminare la sua intera vita e quella delle persone che ama. The Rising, nuova serie Sky Original britannica, è una storia su quanto vale ricercare la verità in un mondo che lotta per tenerla nascosta.

DAS BOOT – ST. 3

Da martedì 19 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nuove appassionanti storie si intrecciano nella claustrofobica e adrenalinica spirale di guerra e spionaggio di Das Boot, l’acclamato dramma storico tedesco Sky Original ambientato durante il secondo conflitto mondiale. In questa terza stagione Forster viene inviato a Lisbona, in Portogallo, per indagare sull'esistenza di una talpa tedesca. Nel frattempo, Ehrenberg viene nuovamente spedito in mare con un equipaggio inesperto e una missione che potrebbe cambiare le sorti della guerra. Alla fine, i loro destini si scontreranno in una resa dei conti lungo la costa portoghese.

SKY SERIES

NURSES

Da lunedì 4 luglio alle 21.15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Approda in Italia Nurses, medical drama corale ambientato nell'unità di emergenza del St. Mary's Hospital di Londra e dedicato a cinque neo-infermieri che devono affrontare il loro nuovo lavoro, una vera e propria montagna russa tra la vita e la morte, lottando per separare la sfera professionale dalle loro avventure private. I cinque giovani hanno tutta la vita davanti: crescono, si scontrano, si snervano e si emozionano mentre imparano a prendersi cura dei loro pazienti e, soprattutto, di loro stessi. Presto si rendono conto che l’unico modo per cavarsela è fare affidamento l’uno sull’altro.

SANDITON – ST. 2

Da mercoledì 20 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Riprendono gli intrighi degli abitanti di Sanditon, cittadina britannica sfondo del period drama targato BBC e ispirato all’omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Qualche mese dopo la sua prima, sorprendente permanenza in città, Charlotte Heywood (Rose Williams) torna a Sanditon, trovando una nuova, inaspettata compagnia: un gruppo di ufficiali dell'esercito, che sono scesi in città portando con sé opportunità sia romantiche che d’affari.

SKY INVESTIGATION

SIGNORA VOLPE

Da venerdì 1º luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Per l'osservatore casuale, non c'è niente di straordinario in Sylvia Fox: è una donna intelligente, sulla quarantina, che se interpellata sul suo lavoro accenna a una modesta carriera nel servizio civile, tralasciando il piccolo dettaglio di essere stata anche una spia britannica di alto rango. All’interno di questo detective drama incorniciato dalle bellezze paesaggistiche italiane, Sylvia arriva nella penisola per il matrimonio della nipote, in cerca di una tranquilla vacanza. Ma quando lo sposo scompare, ricomparendo da cadavere nel laghetto in fondo al suo giardino, Sylvia non può che darsi da fare per risolvere il mistero e salvare sua nipote dal disastro.

PAGAN PEAK – ST. 2

Da giovedì 7 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L'ufficiale tedesco Stocker e l’ispettore austriaco Winter, nella prima stagione di questa oscura Sky original tedesca, sono riusciti a dare un volto all’inquietante Krampus, uno spietato serial killer travestito da leggendaria creatura demoniaca delle Alpi, intento a punire la disobbedienza dei bambini per redimere la società dai suoi peccati. Ma i criminali non dormono mai: la morte di uno dei detective costringe il collega ad affrontare da solo nuovi, minacciosi pericoli.

THE BLACKLIST – ST. 9

Da domenica 17 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Arriva la seconda parte della nona stagione di The Blacklist, il poliziesco più seguito degli ultimi dieci anni, incentrato sulle indagini dell’FBI e già rinnovato per la decima stagione. Il tema cardine di questa stagione è la perdita: con la morte di Liz e la scomparsa di Red, la task force si è sciolta. In questi nuovi episodi però, Red non si rassegna: vuole a tutti i costi individuare un colpevole.

SKY UNO

UN SOGNO IN AFFITTO – ST. 3

Da domenica 3 luglio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Tornano le vacanze da sogno di Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, alla scoperta di alcune delle case più chic nelle zone più belle d’Italia. Riparte con 4 stupende destinazioni Un sogno in affitto, un viaggio grazie al quale si potrà immaginare una vera vacanza da favola, un’esperienza che sia la realizzazione di un sogno. Tra ville settecentesche e tipici casali, tra attici con terrazzo e vista mozzafiato sul mare e splendidi appartamenti nel cuore delle città, in ogni episodio di Un sogno in affitto Paola entrerà in tre dimore della stessa località, raccontandone la storia – anche dal punto di vista architettonico – e visitandone i meravigliosi ambienti. Per ogni tappa, Paola - che per lavoro e per passione ha viaggiato in tutto il mondo e conosce molte tradizioni - visiterà saloni elegantissimi e camere da letto maestose, sale da bagno hollywoodiane e incredibili giardini, raccontando i dettagli più incredibili di queste case da sogno ma anche le bellezze del territorio. Le destinazioni sono alcuni dei luoghi più amati del nostro Paese dai turisti di tutto il mondo: Porto Cervo, Sanremo, Costa Smeralda, Firenze. Nel programma, realizzato da Milano Produzioni, Paola Marella in ogni puntata sarà accompagnata da un ospite dal mondo dello spettacolo: con lei ci saranno Francesco Facchinetti, Fabio Troiano, Fabio Canino, Cristina Parodi. In ogni episodio, prima della scelta della dimora preferita, Paola e il suo ospite andranno in giro nella località alla ricerca dei posti più incantevoli per scoprire e riscoprire l’Italia gustandola appieno sotto tutti i punti di vista e per regalare l’emozione di una vera vacanza da sogno.

X FACTOR – IL MEGLIO DELLE AUDIZIONI

Da giovedì 28 luglio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ripercorriamo alcune delle Audition più entusiasmanti, sorprendenti, indimenticabili di X Factor dal 2011 al 2021. Un viaggio in cui ritroveremo i concorrenti più amati, i talenti che hanno lasciato un segno nella storia del programma, ma anche le esibizioni più surreali e divertenti o quelle più emozionanti che hanno conquistato il palco dello show, che torna con la nuova edizione a partire da settembre.

SKY CINEMA

LE PRIME TV DEL MESE:

Dom 3 LUG - CINEMA DUE : LA NOTTE PIU' LUNGA DELL'ANNO [Vision, 2022] - 1aTv Drammatico

[Vision, 2022] - Drammatico Lun 4 LUG - CINEMA UNO : CORRO DA TE [Vision, 2022] - 1aTv Commedia/Romantico

[Vision, 2022] - Commedia/Romantico Mer 6 LUG - CINEMA UNO : BLACK BOX - LA SCATOLA NERA [2021] - 1aTv Thriller

[2021] - Thriller Gio 7 LUG - CINEMA DUE : ULTIMA NOTTE A SOHO [Universal, 2021] - 1aTv Horror/Thriller

[Universal, 2021] - Horror/Thriller Dom 10 LUG - FAMILY : CLIFFORD - IL GRANDE CANE ROSSO [Paramount, 2021] - 1aTv Commedia/Fantastico

[Paramount, 2021] - Commedia/Fantastico Lun 11 LUG - CINEMA UNO : MOONFALL [01, 2022] - 1aTv Azione/Fantascienza

[01, 2022] - Azione/Fantascienza Mar 12 LUG - CINEMA DUE : ALINE - LA VOCE DELL'AMORE [Lucky Red, 2020] - 1aTv Biografico/Musicale

[Lucky Red, 2020] - Biografico/Musicale Gio 14 LUG - CINEMA DUE : PARLA PIU' FORTE [Bim, 2021] - 1aTv Commedia/Romantico

[Bim, 2021] - Commedia/Romantico Ven 15 LUG - CINEMA UNO : SPIDER-MAN: NO WAY HOME [Sony, 2021] - 1aTv Avventura/Fantascienza

[Sony, 2021] - Avventura/Fantascienza Dom 17 LUG - CINEMA UNO : THE MATCH - LA GRANDE PARTITA [Eagle, 2020] - 1aTv Drammatico/Storico

[Eagle, 2020] - Drammatico/Storico Lun 18 LUG - CINEMA UNO : C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE [01, 2022] - 1aTv Commedia/Crimine

[01, 2022] - Commedia/Crimine Mar 19 LUG - CINEMA DUE : CARO EVAN HANSEN [Universal, 2021] - 1aTv Drammatico/Musicale

[Universal, 2021] - Drammatico/Musicale Gio 21 LUG - CINEMA DUE : LA SCUOLA CATTOLICA [Warner, 2021] - 1aTv Drammatico

[Warner, 2021] - Drammatico Dom 24 LUG - CINEMA UNO : THE RISING HAWK - L'ASCESA DEL FALCO [Eagle, 2019] - 1aTv Azione/Storico

[Eagle, 2019] - Azione/Storico Lun 25 LUG - CINEMA UNO : BLACKLIGHT [Notorious, 2022] - 1aTv Azione/Thriller

[Notorious, 2022] - Azione/Thriller Mar 26 LUG - CINEMA DUE : VOLAMI VIA [I Wonder, 2021] - 1aTv Commedia/Drammatico

[I Wonder, 2021] - Commedia/Drammatico Mer 27 LUG - CINEMA UNO : DISASTRO A CLOUDY MOUNTAIN [Eagle, 2021] - 1aTv Azione/Avventura

[Eagle, 2021] - Azione/Avventura Gio 28 LUG - CINEMA DUE : SCOMPARTIMENTO N.6 [Bim, 2021] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Bim, 2021] - Drammatico/Romantico Dom 31 LUG - CINEMA DUE : LA CROCIATA [Movies Inspired, 2021] - 1aTv Commedia

SKY CINEMA COLLECTION – KEVIN COSTNER MANIA

Da lunedì 4 a venerdì 8 luglio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da lunedì 4 a venerdì 8 luglio Sky Cinema Collection dedica interamente la programmazione all’attore e regista premio Oscar® Kevin Costner. Tra i titoli previsti, sono da non perdere: il western vincitore di 7 Oscar® (tra cui miglior regia e miglior film) BALLA COI LUPI; l’avventuroso ROBIN HOOD PRINCIPE DEI LADRI con l’indimenticato Alan Rickman, Morgan Freeman e Mary Elizabeth Mastrantonio; il cult romantico degli anni 90 GUARDIA DEL CORPO, che segnò l’esordio cinematografico della compianta Whitney Houston; il road movie diretto e interpretato da Clint Eastwood UN MONDO PERFETTO; il kolossal distopico ambientato in un mondo sommerso dallo scioglimento dei ghiacciai, WATERWORLD; la nostra star si maschera da cattivo in CRIMINAL, il thriller con Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot e Ryan Reynolds; l’action scritto da Luc Besson 3 DAYS TO KILL con Amber Heard, in cui Costner si trova tra la vita e la morte; e il dramma dai risvolti thrilling UNO DI NOI con Diane Lane.

SKY CINEMA COLLECTION - SPIDER-MAN

Da sabato 9 a domenica 24 luglio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da sabato 9 a domenica 24 luglio è prevista una programmazione dedicata alle incredibili avventure dell’Uomo Ragno, in occasione dell’attesa prima visione SPIDER-MAN: NO WAY HOME (venerdì 15 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), in cui Tom Holland veste ancora una volta la tuta rossa e blu in una superproduzione dagli incassi record con quasi 25 milioni in Italia, diventando il miglior incasso della stagione, e oltre 1 miliardo e 800 milioni nel mondo. Nel cast accanto a Holland troviamo Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Defoe. Questi gli altri titoli previsti: SPIDER - MAN: HOMECOMING e SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, i primi due film “stand-alone” con Tom Holland nei panni del supereroe; la trilogia diretta da Sam Raimi, che vede Tobey Maguire vestire la tutina attillata dell’Uomo Ragno e Kirsten Dunst in quelli dell’amata Mary Jane: SPIDER-MAN, SPIDER-MAN 2 e SPIDER-MAN 3; i due film diretti da Marc Webb THE AMAZING SPIDER-MAN e THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - IL POTERE DI ELECTRO, con Andrew Garfield pronto a indossare la tuta rossa e blu, mentre il personaggio di Gwen Stacy è affidato a Emma Stone; l’animazione premiata con l’Oscar® SPIDER-MAN - UN NUOVO UNIVERSO; e i due film dedicati all'acerrimo nemico di Spider-Man VENOM e VENOM: LA FURIA DI CARNAGE con Tom Hardy.

SKY CINEMA COLLECTION – LIAM NEESON MANIA

Da lunedì 25 a domenica 31 luglio su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da lunedì 25 a domenica 31 luglio, in occasione della prima visione targata Sky Original BLACKLIGHT (lunedì 25 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection) con Liam Neeson protagonista, Sky Cinema Collection propone una settimana in compagnia dell’attore britannico. Tra i 16 film previsti in programmazione segnaliamo: l’adrenalinico HONEST THIEF, targato Sky Original, dove Neeson è un rapinatore di banche vuole costituirsi e cambiare vita; il kolossal di Steven Spielberg SCHINDLER’S LIST, che ha ottenuto 7 Oscar® e per cui Neeson era stato nominato; l’action al confine tra Messico e Stati Uniti UN UOMO SOPRA LA LEGGE; la pellicola su pericolosi intrighi coniugali CHLOE – TRA SEDUZIONE E INGANNO con Julianne Moore e Amanda Seyfried; l’avvincente thriller LA PREDA PERFETTA con Dan Stevens; il film che mescola suspense e azione L’UOMO SUL TRENO - THE COMMUTER con Vera Farmiga; e il western che trasuda vendetta CACCIA SPIETATA con Pierce Brosnan.

SKY ARTE

I BUONGUSTAI DELL’ARTE

Da lunedì 4 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il critico d’arte inglese Andrew Graham-Dixon e lo chef italiano Giorgio Locatelli esplorano le regioni d’Italia. Condividendo le proprie conoscenze sulla cultura e la cucina italiane, viaggiano alla scoperta delle tradizioni, delle ricette, dell’arte e dei paesaggi che caratterizzano il Bel Paese. Nelle prime due puntate scopriamo i gioielli artistici e le tradizioni culinarie della capitale, Roma. Ci spostiamo poi a Matera e risaliamo la penisola attraversando le Marche e l’Umbria, per arrivare in Veneto. Nelle ultime puntate visiteremo invece la Sicilia.

STATUA DELLA LIBERTÁ – MADRE DEGLI ESULI

Martedì 5 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il documentario inquadra in una nuova luce la Statua della Libertà, uno dei simboli più famosi d’America, rivelandone l’inedita e complicata storia. Diretto e prodotto dai vincitori di Emmy, Fenton Bailey e Randy Barbato, il film segue la stilista Diane Von Furstenberg mentre ricostruisce lo straordinario lavoro dello scultore Frédéric Auguste Bartholdi, attraverso i suoi diari e gli incontri con i discendenti di due suoi stretti collaboratori, Gustave Eiffel e Édouard de Laboulaye. La Statua della Libertà è da sempre un faro di speranza per milioni di immigrati e la sua storia è strettamente legata a quella degli Stati Uniti. Cosa Lady Liberty ha significato e significhi ancora oggi per molte persone in tutto il mondo diventa chiaro nelle testimonianze raccolte dalla stilista nel suo viaggio tra Europa ed America.

SEARCHING FOR INGMAR BERGMAN

Domenica 10 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

In Searching for Ingmar Bergman la regista Margarethe von Trotta ripercorre da vicino la vita e il lavoro di Bergman ed esplora la sua eredità nella filmografia internazionale insieme ai suoi collaboratori più stretti, ma anche a una nuova generazione di registi. Il documentario ricorda le scene chiave e i temi ricorrenti delle sue pellicole, e viaggia attraverso i luoghi che sono stati centrali nella sua vita e per il suo successo creativo, come l’Accademia Teatrale di Stoccolma e le location e i paesaggi simbolo dei suoi capolavori.

DAMON ALBARN – UNA STORIA POP

Mercoledì 13 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Ripercorriamo più di 30 anni di storia della Gran Bretagna attraverso la carriera dell’icona pop Damon Albarn. È stato il carismatico frontman dei Blur, poi il cervello dietro il successo dei Gorillaz, e ancora il produttore di artisti africani e un compositore di opera Post Moderna. Con circa 35 milioni di dischi venduti e ben 24 album con sei diverse line-up, il successo di questo musicista all’avanguardia è innegabile. Ma nel Regno Unito, Damon Albarn è più di una star, è un’icona pubblica. E la sua vertiginosa carriera racconta una relazione intima e intensa con il suo Paese d’origine. Da popstar ad anonimo cartone animato, passa senza fatica da un genere musicale all’altro, ma il suo stile rimane sempre fedele alle sue origini britanniche.

A PLACE CALLED VIVA!

Venerdì 15 luglio alle 20:40 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il documentario racconta le prime cinque edizioni del VIVA! Festival, manifestazione nata nel 2017 con l’idea di creare un palcoscenico per la musica internazionale all’interno di un contesto architettonico peculiare come quello della Valle d’Itria. Qui antico e moderno, avanguardia e tradizione, si intrecciano creando un’esperienza unica che è cifra stilistica che da sempre contraddistingue il festival pugliese. La costruzione di una community, il forte legame con le radici del territorio e una identità artistica ben definita sono le chiavi di lettura del successo di VIVA!. L’evento nel corso degli anni ha ospitato alcuni fra gli artisti più significativi della scena elettronica e alternativa internazionale, fra i quali Erykah Badu, Jon Hopkins, Apparat, incantando il pubblico e diventando uno dei festival più interessanti e attesi della Penisola, proprio per la sua atmosfera unica. Attraverso i racconti dei protagonisti e la voce narrante dell’attrice Angela Curri, scopriamo la storia di VIVA! e prepariamoci alla prossima edizione che andrà in scena dal 4 al 7 Agosto 2022.

AMERICAN PSYCHO – TRADIMENTI, OMICIDI E FOLLIA

Sabato 23 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Con oltre un milione di copie vendute negli Stati Uniti, il racconto di Bret Easton Ellis è un viaggio in profondità nella mente malata di un serial killer. Nel 1991 la sua pubblicazione fu un caso mediatico. La violenza e la crudezza della descrizione degli omicidi scioccò i lettori. Per non parlare dell’invettiva razzista, omofoba e misogina, per l’odio verso i poveri e i bambini che l’autore costringe il pubblico a subire senza porre un limite agli sproloqui del suo personaggio. Il libro suscitò un grande scandalo e fu messo alla gogna fin dalla sua pubblicazione. L’autore subì minacce di morte, boicottaggi e pessime recensioni dalla critica. Solo più tardi, quando gli animi si furono calmati, il mondo poté finalmente vedere le qualità del romanzo e capire quanto l’autore fosse attuale. Politica, soldi, lussuria, frenesia capitalista, consumismo: il libro era un ritratto dell’America contemporanea sullo sfondo del declino dell’Occidente. Il destino di questo libro, odiato e denigrato all’inizio, poi diventato un cult della letteratura, adattato due volte al cinema e anche come musical per Broadway, può fornire materiale a sufficienza per un altro romanzo.

BUILDING ARNOLD SCHWARZENEGGER

Sabato 30 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nel giorno del suo 75esimo compleanno ripercorriamo la vita dell’attore Arnold Schwarzenegger con un documentario che pone una nuova luce sulla sua carriera, mostrando come ogni suo passo sia stato parte di un ambizioso piano per arrivare al successo. La sua è la storia di un ragazzo austriaco con grandi ambizioni, che è diventato prima il numero uno dei bodybuilder, poi il numero uno di Hollywood, e infine governatore della California. Ma Schwarzenegger non è solo un’icona americana, è soprattutto l’incarnazione del sogno americano: un ‘’self-made man’’ che ha saputo lavorare sodo e con costanza per realizzare i suoi sogni d’infanzia. La storia di Arnold Schwarzenegger è però anche la nostra storia: quella di un’era governata dall’apparenza, dove il bodybuilding è diventata una pratica diffusa e si parla sempre più spesso di intelligenza artificiale, proprio come in uno dei suoi film più celebri, Terminator. In Building Arnold Schwarzenegger scopriamo come sia stata costruita questa leggenda americana.

SKY INVESTIGATION

NEL MIO NOME

Venerdì 1º luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Questo documentario prodotto da Elliot Page racconta di Nic, Leo, Andrea e Raff, un gruppo di amici molto unito. Vengono da tutta Italia e si sono trovati e conosciuti a Bologna. Hanno intrapreso in momenti diversi la transizione di genere da identità femminile a maschile. Giorno dopo giorno affrontano con coraggio le tante difficoltà che un mondo rigidamente binario frappone al loro bisogno e diritto di essere ciò che sono. Quattro amici, ognuno con la propria solitaria passione salvifica: Nic esplora luoghi urbani in transizione, dove si sente al sicuro; Leo lavora a un podcast sulla relazione e il rapporto di ognuno tra identità adolescente e identità matura; Andrea scrive racconti; Raff costruisce la sua bicicletta. Condividono un piccolo grande sogno: fare una vacanza insieme, anche se solo per qualche giorno. Un’idea che rinvigorisce la loro complicità e che finalmente diventa realtà.

U.F.O.

Da sabato 2 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Una docu-serie in quattro parti prodotta da JJ Abrams che esplora il nostro fascino per gli oggetti volanti non identificati e l'influenza che il governo americano, le grandi corporation industriali e l'esercito possono avere nel nascondere la verità dietro i fenomeni extraterrestri.

ITALIA VS BRASILE 3-2 – LA PARTITA

Domenica 3 luglio tutti gli episodi dalle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibili on demand dalla mattina

É il 5 luglio del 1982 quando l’Italia gioca contro il Brasile e una partita di calcio rappresenta un popolo intero. Tale partita, considerata da alcuni come uno dei più grandi incontri di calcio di tutti i tempi, comportò l'eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione e venne definita dalla stampa verdeoro Tragedia del Sarriá. Al centro una favola di riconoscenza e di riscatto, quella del commissario tecnico Enzo Bearzot e della sua fiducia cieca in un giocatore che tutti reputavano finito: Paolo Rossi. Così come finito, oltre che vecchio, era giudicato il quarantenne portiere Dino Zoff, che al novantesimo sulla sua mano si trovò ad avere la palla fatidica capace di cambiare le sorti di una Nazione. Quell’estate del 1982 e quella vittoria dell’Italia di Bearzot che diventa campione del mondo è uno snodo cruciale perla ridefinizione dell’identità italiana.

JANET JACKSON

Da giovedì 7 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Uno sguardo intimo e senza filtri della storia non raccontata di Janet Jackson, registrata nell'arco di tre anni con filmati d'archivio, home video mai visti e interviste piene di star. Nell’ultimo episodio Janet Jackson mostra in anteprima una clip di una nuova canzone, "Luv I Luv", durante i titoli di coda.

SONNY LISTON – LA VERA STORIA

Domenica 10 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Superando le difficoltà apparentemente insormontabili che la vita gli propinava, Liston è diventato il campione mondiale dei pesi massimi quando ha sconfitto Floyd Pattersonnel 1962. Solo otto anni dopo, sua moglie lo trova morto nella loro casa di Las Vegas per una presunta overdose di eroina. Il sospetto sulla causa della morte ha messo in discussione coloro che lo conoscevano.

16 SHOTS - #BLACKLIVESMATTER - Anniversario del Black Lives Matter

Mercoledì 13 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il 20 ottobre 2014, McDonald, un giovane afroamericano di 17 anni, è stato assassinato dall'agente di polizia di Chicago Jason Van Dyke. Il dipartimento di polizia inizialmente ha stabilito che la sparatoria era giustificata autodifesa. Più di un anno dopo, i video della dashcam degli agenti sono stati rilasciati al pubblico, mostrando che McDonald si stava allontanando da loro quando gli hanno sparato 16 volte.

I AM NOT YOUR NEGRO - Anniversario del Black Lives Matter

Mercoledì 13 luglio alle 22:55 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Raccontato interamente con le parole di James Baldwin, attraverso il testo del suo ultimo progetto letterario rimasto incompiuto, I AM NOT YOUR NEGRO tocca le vite e gli assassinii di Malcom X, Martin Luther King Jr. e Medgar Evers per fare chiarezza su come l’immagine dei Neri in America venga oggi costruita e rafforzata. Il documentario è narrato da Samuel L. Jackson.

WIG – International Drag Day

Sabato 16 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Neil Patrick Harris è il maestro di cerimonie in questo documentario che racconta il glorioso ritorno di Wigstock, l’iconico festival drag queen newyorkese. Fondato nel 1984, si era fermato nel 2002 per poi tornare nel 2018: Wig ripercorre il passato e il presente della cultura drag attraverso materiali d’archivio e interviste ai protagonisti del festival,tra cui la famosa drag queen Lady Bunny.

CITY OF QUEENS - International Drag Day

Sabato 16 luglio alle 22:50 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Mettendo in contrasto il glamour, il divertimento e l'umorismo tagliente con storie di abusi, attacchi, traumi passati affrontati attraverso una resilienza implacabile, questo film va oltre il trucco per raccontare la cruda verità umana senza filtri delle vite delle drag queen.

TONY HAWK: UNTIL THE WHEELS FALL OFF

Domenica 17 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Uno sguardo ampio e definitivo sulla vita e sulla carriera iconica di Tony Hawk e sul suo rapporto con lo sport. Hawk, nato a San Diego, in California, è uno degli skateboarder più influenti di tutti i tempi. Il documentario presenta un accesso senza precedenti a filmati inediti e interviste con Hawk e personaggi di spicco dello sport tra cui Stacy Peralta, Rodney Mullen, Mike McGill, Lance Mountain, Steve Caballero, Neil Blender, Andy MacDonald, Duane Peters, Sean Mortimer e Christian Hosoi.

PLATOON – LA VERA STORIA

Mercoledì 20 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Charlie Sheen racconta un documentario sulla realizzazione di Platoon, il pluripremiato film a basso budget con attori giovani e ai tempi sconosciuti come Willem Dafoe e Johnny Deep. Un racconto sullo stile di regia unico di Oliver Stone e sulle condizioni brutali delle riprese.

THE DISSIDENT

Domenica 24 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Film che mostra i meccanismi del potere ai più alti livelli, denunciando il labirinto di falsità dietro cui si cela l’assassinio del giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi all’interno dell’ambasciata saudita di Istanbul. Offrendo un impressionante numero di filmati inediti e le testimonianze esclusive portate dalle persone più coinvolte nella vicenda, compresa Hatice Cengiz, la fidanzata di Khashoggi, le forze dell’ordine, i pubblici ministeri turchi e il giovane dissidente saudita con cui Khashoggi stava lavorando, The Dissident racconta una storia di denaro, tirannia e tecnologia fuori controllo.

I SARNO – UNA VITA NEL PORNO

Lunedì 25 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

La rocambolesca carriera di Joe Sarno, misconosciuto regista pioniere dei film "soft core" che, prima dell'avvento del porno, negli anni ‘60 riempivano i cinemini newyorkesi sulla 42esima strada. Un regista che usava il sesso per indagare le complicate relazioni tra uomini e donne, in compagnia della moglie e collaboratrice Peggy.

WIRECARD: A BILLION EURO LIE

Sabato 30 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nel 2020 Wirecard, una start-up tedesca diventata un gigante dei pagamenti online, è crollata a seguito di rivelazioni di frode su una scala senza precedenti. Migliaia di persone persero il lavoro e i soldi. Il documentario Sky Original Wirecard: A Billion Euro Lie svela l'ascesa alla fama dell'azienda e i protagonisti che hanno rischiato la vita per sconfiggerla. È una storia di bugie e realtà alternative che ha permesso a Wirecard di scalare le vette della finanza fino allo scoppio della bolla.

QUEEN OF SPEED

Domenica 31 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Un documentario Sky Original che racconta la battaglia del pilota di rally francese Michele Mouton per raggiungere la vetta del mondo dei rally dominato dagli uomini negli anni ’70 e ’80.

SKY NATURE

SALVIAMO LA NATURA: MALAWI ST. 2

Da martedì 5 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Torniamo in Malawi nel Centro direcupero di animali selvatici di Lilongwe per seguire il lavoro della dottoressa Amanda Salb e del suo instancabile team. Nell’unico centro veterinario dello Stato, animali in difficoltà e abbandonati vengono curati e, attraverso un percorso di riabilitazione, possono tornare a casa nella natura .

GREAT BARRIER REEF: THE NEXT GENERATION

Domenica 10 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Great Barrier Reef: The Next Generation segue un gruppo di giovani esploratori marini in un viaggio immersivo nella vita frenetica della barriera corallina, proprio durante il suo periodo di rigenerazione. Attraverso riprese mozzafiato di deposizioni di uova di corallo e di uccelli e tartarughe che tornano sulle isole per nidificare, il documentario mostra uno degli spettacoli più incredibili che la natura ci offre. Ma come può l’intervento umano aiutare i coralli a riformarsi e impedire la loro estinzione?

SHARK WITH STEVE BACKSHALL

Da lunedì 11 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

In questo domentario Sky Original, l’esploratore britannico Steve Backshall ci porta nell’Oceano Atlantico, nell’Oceano Indiano , e nell’Oceano Pacifico alla scoperta degli squali che li popolano. Creature straordinarie ma anche spaventose e che da sempre terrorizzano l’uomo, ma la cui sopravvivenza è oggi minacciata proprio dall’essere umano.

CINQUANTA SFUMATURE DI SQUALO - Giornata Mondiale degli Squali

Giovedì 14 luglio alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Ci hanno insegnato che gli squali sono violenti predatori assetati di sangue e ad avere paura di loro. Questo documentario però vuole superare i pregiudizi che riguardano questi animali che si rivelano invece delicati, intelligenti, spesso innocui ma soprattutto essenziali per il nostro ecosistema. Ogni tanto sbadati, gli squali stessi si ritrovano a volte a doversi difendere dagli attacchi di altri predatori. Sopravvivere nell’oceano non è affatto facile come si potrebbe pensare, anche per uno squalo! Grazie a filmati in alta definizione mai visti prima, il film racconta alcuni comportamenti degli squali che ci faranno rivalutare quello che abbiamo sempre pensato di loro.