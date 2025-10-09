Fiction Rai in 4K su tivùsat: da Blanca 3 a Sandokan, le grandi serie italiane come non le avete mai viste
Il grande spettacolo della fiction italiana torna con la magia del 4K su Rai 4K al canale 210 di tivùsat. Fino a dicembre tanti nuovi appuntamenti con le fiction più attese dell’anno da non perdere. Storie, emozioni e immagini che sembrano uscire dallo schermo: dalle atmosfere noir della terza stagione di Blanca ai nuovi volti di Noi del Rione Sanità, dalla terza stagione del Il Commissario Ricciardi fino ai paesaggi esotici di Sandokan.
Tutte le grandi serie Rai arrivano in 4K su Rai 4K, SOLO su tivùsat al canale 210, per un’esperienza di visione immersiva, nitida e sorprendentemente reale. Andiamo a scoprire l’offerta che Rai propone sino a dicembre.
- Blanca 3: dal 29 settembre al 3 novembre – 6 puntate
Dopo il successo delle prime due stagioni, torna la serie campione d’ascolti con Maria Chiara Giannetta nei panni della brillante consulente della Polizia di Genova non vedente. In questa nuova stagione, Blanca deve affrontare sfide sempre più complesse — personali e professionali — che la porteranno a mettere in discussione le proprie certezze. Girata con un linguaggio visivo moderno e curato nei minimi dettagli, la serie sfrutta al massimo la resa del 4K: dalle vedute del porto di Genova agli interni urbani, ogni scena acquista una profondità cromatica e una luminosità straordinaria. Un viaggio sensoriale che, in altissima definizione, diventa ancora più potente e coinvolgente.
- Noi del Rione Sanità: dal 23 ottobre al 6 novembre – 3 puntate
Tre serate per raccontare un microcosmo umano fatto di solidarietà, coraggio e contraddizioni. Noi del Rione Sanità è una fiction che nasce dal cuore di Napoli e parla di comunità, di famiglie allargate e di sogni da difendere. Con un cast corale e una regia che privilegia i volti, le voci e i colori della città, la serie restituisce un ritratto intenso e autentico del capoluogo partenopeo. Il 4K esalta la luce del quartiere e la suggestione dei suoi luoghi trasformando la visione in un’esperienza quasi tattile. È la Napoli della vita vera, che vibra e respira attraverso lo schermo.
- Il Commissario Ricciardi 3: dal 10 novembre al 24 novembre – 4 puntate
Lino Guanciale torna nei panni del celebre investigatore capace di “vedere” le ultime parole delle vittime di omicidio. Liberamente tratto dai romanzi di Maurizio de Giovanni, Il Commissario Ricciardi conferma la sua identità visiva raffinata e malinconica: una fotografia che, grazie al 4K, amplifica la magia di un’epoca perduta. Dai vicoli al Teatro San Carlo, dai costumi d’epoca alle luci dorate del lungomare, ogni inquadratura è curata come un quadro. Un noir elegante, dove la qualità dell’immagine si sposa con la profondità emotiva del racconto.
- Sandokan: dal 1° dicembre al 22 dicembre – 4 puntate
L’eroe che ha segnato un’epoca torna in TV in una versione completamente rinnovata. Sandokan, interpretato da Can Yaman, riporta in vita l’epica avventura nata dalla penna di Emilio Salgari, con un respiro internazionale e una produzione imponente. Ambientata tra giungle lussureggianti, battaglie navali e intrighi coloniali, la serie è stata girata con tecniche cinematografiche di ultima generazione, pensate proprio per l’ultra definizione. Il 4K esalta la spettacolarità dei paesaggi e la fisicità delle scene d’azione, regalando allo spettatore un’esperienza di puro cinema domestico. Una grande storia d’avventura e libertà, pronta ad accompagnare il pubblico nelle serate di dicembre.
- Il Commissario Montalbano | Torna anche Il Commissario Montalbano in 4K, con alcune tra le puntate più amate della storica serie Rai tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Luca Zingaretti restituisce ancora una volta l’ironia e la complessità del celebre commissario siciliano, immerso nei paesaggi caldi e luminosi di Vigata. Rivivere Montalbano in 4K significa scoprire nuovi dettagli in ogni scena: la luce dorata di Marinella, i chiaroscuri della questura, la pietra chiara dei vicoli barocchi. Un’occasione per rivedere la serie cult come non l’avete mai vista: nella sua versione più nitida, vibrante e cinematografica.
Come vedere le fiction in 4K?
Le fiction in 4K saranno trasmesse su Rai in 4K, al canale 210 di tivùsat. Sarà necessario avere un TV 4K e collegarlo a un decoder 4K certificato tivùsat o a una CAM certificata tivùsat 4K Ultra HD. La smartcard tivùsat 4K è inserita nella confezione del decoder o della CAM e deve essere attivata.