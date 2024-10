Tech Talk LIVE Speciale Prominence Radio - Streaming in diretta su Digital-News.it alle ore 12

Guarda in Diretta Streaming il Live Tech Talk: Speciale Prominence Radio



Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

Il panorama dei media sta attraversando una trasformazione radicale, e il settore radiofonico si trova di fronte a una delle sue sfide più significative: la lotta per la "prominence". Questo concetto, emerso inizialmente nel contesto televisivo, sta rapidamente diventando un tema centrale anche per il futuro della radio. Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di spicco del settore, tra cui Massimiliano Montefusco (Direttore Generale di RDS - Radio Dimensione Suono e Presidente di Radioplayer Italia), Eugenio La Teana (Responsabile Ricerca e Sviluppo di RTL 102.5) e Rosario Donato di Confindustria Radio TV.

Ma cosa si intende esattamente per "prominence" nel contesto radiofonico? In sostanza, si tratta della capacità delle emittenti tradizionali di mantenere una posizione di rilievo e visibilità nell'ecosistema digitale in rapida evoluzione. Storicamente, la radio ha goduto di una visibilità quasi garantita, grazie a fattori come la robustezza del segnale e, nel caso della TV, la posizione privilegiata nelle numerazioni LCN. Tuttavia, l'avvento delle tecnologie digitali e delle piattaforme di streaming sta erodendo rapidamente questi vantaggi consolidati.

Il settore si trova ora a dover affrontare una frammentazione senza precedenti dell'offerta mediatica. La proliferazione di servizi digitali e piattaforme OTT sta mettendo in discussione l'accesso privilegiato di cui hanno goduto i broadcaster storici per decenni. La sfida, quindi, è quella di trasferire nell'ecosistema digitale quei vantaggi competitivi che hanno caratterizzato il settore per così lungo tempo.

Un aspetto particolarmente critico di questa evoluzione riguarda il settore automotive. L'auto è sempre stata un alleato naturale della radio, ma l'integrazione sempre più sofisticata di sistemi di infotainment digitali sta cambiando le regole del gioco. C'è il rischio concreto che i contenuti radiofonici tradizionali perdano la loro posizione di privilegio a favore di offerte on-demand e app di streaming musicale. Le decisioni che verranno prese in questo ambito potrebbero avere un impatto dirompente sull'intero settore, ridefinendo radicalmente le modalità di accesso e fruizione dei contenuti audio.

In questo contesto, il Tech Talk si propone come un'opportunità unica per approfondire un tema che è, a tutti gli effetti, centrale per il futuro non solo della radio, ma dell'intero ecosistema dei media tradizionali. Gli operatori del settore sono chiamati a confrontarsi con quella che può essere definita una sfida epocale: mantenere la propria rilevanza e visibilità in un mondo sempre più dominato da piattaforme digitali che stanno ridisegnando le regole del gioco. Le strategie che emergeranno da questo dibattito potrebbero definire il futuro della radio per gli anni a venire. Sarà fondamentale trovare un equilibrio tra l'innovazione tecnologica, necessaria per rimanere competitivi, e la preservazione di quell'unicità che ha reso la radio un medium così amato e longevo.

