Decoder TELE System UP1: arriva Android TV 14 e la nuova app Canali TV

Per il decoder Android TV digitale terrestre UP1 è già tempo di upgrade! A partire dal 1 ottobre 2025 sarà disponibile il nuovo aggiornamento software V87911302.2011, per gli amici V2011. Quali sono le novità?

Note di versione

Sistema operativo aggiornato ad Android TV 14 .

. Nuova App “Canali TV” del digitale terrestre.

Attenzione

Al termine dell’aggiornamento sarà necessaria una nuova installazione dei canali del digitale terrestre.

del digitale terrestre. Ecco cosa fare se, a decoder già installato, dopo il cambio da “Live TV” a “Canali TV”, la nuova app del digitale terrestre non dovesse più trovarsi tra le “App preferite” della schermata Home:

Seleziona l’icona “+” (Aggiungi app ai preferiti) della Home e premi OK per visualizzare lista delle App disponibili. Seleziona l’app “Canali TV”. Premendo a lungo il tasto OK sull’icona dell’app, è possibile spostarla nella posizione desiderata selezionando l’opzione “Sposta”.

Come si aggiorna UP1 alla nuova versione?

Se opportunamente connessi in rete, tutti i decoder si aggiorneranno automaticamente via Internet tramite il servizio OTA di Google (GOTA). Tuttavia l’installazione non avviene per tutti i decoder nello stesso momento, ma a rilascio graduale nell’arco dei prossimi dieci giorni.

Dal 1 ottobre puoi comunque avviare l’aggiornamento manuale quando vuoi, indipendentemente dalla programmazione, dall’apposito menu Impostazioni > Preferenze del dispositivo > Informazioni > Aggiornamento di sistema.

Per commentare le vicende legate a questo progetto, fare domande, e chiedere - ove possibile - assistenza tecnica, è già attiva una discussione dedicata del nostro Digital-Forum; per parteciparvi e scrivere un commento è necessaria solamente un'iscrizione gratuita a questo indirizzo: www.digital-forum.it.