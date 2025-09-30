Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieHiTech › Decoder TELE System UP1: arriva Android TV 14 e la nuova app Canali TV
Immagine di Decoder TELE System UP1: arriva Android TV 14 e la nuova app Canali TV - Scopri di più su HiTech

Decoder TELE System UP1: arriva Android TV 14 e la nuova app Canali TV

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

H
HiTech
martedì, 30 settembre 2025 | Ore: 18:46

Per il decoder Android TV digitale terrestre UP1 è già tempo di upgrade! A partire dal 1 ottobre 2025 sarà disponibile il nuovo aggiornamento software V87911302.2011, per gli amici V2011. Quali sono le novità?

Note di versione

  • Sistema operativo aggiornato ad Android TV 14.
  • Nuova App “Canali TV” del digitale terrestre.

Attenzione

  • Al termine dell’aggiornamento sarà necessaria una nuova installazione dei canali del digitale terrestre.
  • Ecco cosa fare se, a decoder già installato, dopo il cambio da “Live TV” a “Canali TV”, la nuova app del digitale terrestre non dovesse più trovarsi tra le “App preferite” della schermata Home:
  1. Seleziona l’icona “+” (Aggiungi app ai preferiti) della Home e premi OK per visualizzare lista delle App disponibili.
  2. Seleziona l’app “Canali TV”.
  3. Premendo a lungo il tasto OK sull’icona dell’app, è possibile spostarla nella posizione desiderata selezionando l’opzione “Sposta”.

Come si aggiorna UP1 alla nuova versione?

Se opportunamente connessi in rete, tutti i decoder si aggiorneranno automaticamente via Internet tramite il servizio OTA di Google (GOTA). Tuttavia l’installazione non avviene per tutti i decoder nello stesso momento, ma a rilascio graduale nell’arco dei prossimi dieci giorni.

Dal 1 ottobre puoi comunque avviare l’aggiornamento manuale quando vuoi, indipendentemente dalla programmazione, dall’apposito menu Impostazioni > Preferenze del dispositivo > Informazioni > Aggiornamento di sistema.

** TELE System UP T24K AndroidTV™ DVB-T/T2 Smartbox **Per commentare le vicende legate a questo progetto, fare domande, e chiedere - ove possibile - assistenza tecnica, è già attiva una discussione dedicata del nostro Digital-Forum; per parteciparvi e scrivere un commento  è necessaria solamente un'iscrizione gratuita a questo indirizzo: www.digital-forum.it.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Ascolti 5a Giornata Serie A 2025/26 DAZN, prosegue il trend positivo della stagione in corso

    La quinta giornata sfiora i 5,6 milioni di ascoltatori e porta la media dei primi cinque turni a 5,1 milioni di individui, in crescita dell’ 11,8% rispetto alla stagione precedente. I due big match di giornata hanno restituito ottimi ascolti: Milan-Napoli ha superato 1,7 milioni di audience media, mentre Juventus-Atalanta sabato alle 18.00 ha raggiunto 1,1 milioni di spettatori. Nel prossimo turno, che anticipa la sosta per le nazionali, si disputerà il big match...
    D
    DAZN
    martedì, 30 settembre 2025

  • Decoder TELE System UP1: arriva Android TV 14 e la nuova app Canali TV

    Per il decoder Android TV digitale terrestre UP1 è già tempo di upgrade! A partire dal 1 ottobre 2025 sarà disponibile il nuovo aggiornamento software V87911302.2011, per gli amici V2011. Quali sono le novità? Note di versione Sistema operativo aggiornato ad Android TV 14. Nuova App “Canali TV” del digitale terrestre. Attenzione Al termine dell’aggiornamento sarà necessaria una nuova installazione...
    H
    HiTech
    martedì, 30 settembre 2025

  • Petra 3 su Sky e NOW: Paola Cortellesi torna con nuove indagini tra Genova e Palermo

    Presentata la terza stagione della serie SkyPetra Delicato, ruvida e ironica con indagini a Genovae in una "pericolosa trasferta professionale" a Palermo. Al fianco di Paola Cortellesi ritroviamo il viceispettore Antonio Monte (Andrea Pennacchi)  Petra cerca di gestire la convivenza con il compagno Marco (Francesco Colella) e i suoi figli.   Il grande ritorno di Paola Cortellesi sullo schermo dopo lo straordinario successo del suo debutto alla...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Champions 2025/26 🏆 Diretta Esclusiva Sky e NOW 2a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Martedi 30 Settembre e Mercoledi 1 Ottobre UEFA CHAMPIONS LEAGUE LA SECONDA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”SU SKY E IN STREAMING SU NOW17 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLMartedì alle 18:45 ATALANTA - CLUB BRUGGE alle 21 INTER - SLAVIA PRAGAMercoledì alle 21 è il turno di NAPOLI - SPORTING LISBONAStudi pre e postpartita affidati aCHAMPIONS LEAGUE SHOWcon i giornalisti e i top talent di...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

     Questi sono solo alcuni temi che introducono la 6a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta gli altri 7 incontri del turno di campionato attraverso il pagamento di un...
    S
    Sport
    martedì, 30 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Lo Stadio dei Marmi sarà teatro del turno infrasettimanale di Serie BKT, valido per la 6ª giornata, quando mercoledì 1° ottobre alle 20:30 la Carrarese ospiterà il Modena in una sfida trasmessa in diretta su DAZN e disponibile anche in modalità gratuita. Il Modena di mister Andrea Sottil arriva all’appuntamento in vetta alla classifica, forte di tre vittorie consecutive che hanno confermato l’ottimo avvio...
    D
    DAZN
    martedì, 30 settembre 2025

  • EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste

    Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con le stelle della...
    S
    Sky Italia
    martedì, 30 settembre 2025

  • Serie A Unipol 2025/26: al via con LBATV e il ritorno su Sky Sport per rilanciare basket italiano

    È stata presentata oggi a Bologna, presso la Torre Unipol, la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest'anno targato Unipol, che prenderà ufficialmente il via sabato 4 ottobre 2025 con l'anticipo Pallacanestro Trieste – Trapani Shark. La conferenza è stata aperta da Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image di Unipol: "Siamo molto contenti di essere ancora al fianco di Lega Basket Serie A...
    S
    Sport
    lunedì, 29 settembre 2025

  • Sky Cinema e NOW - Le Assaggiatrici in prima TV dramma intenso nella Germania 1943

    Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV “LE ASSAGGIATRICI”, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, LE ASSAGGIATRICI racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 29 settembre 2025

  • Le conferme di TV8 GialappaShow, Foodish con Joe Bastianich e Celebrity Chef con Alessandro Borghese

    Su TV8 riparte la stagione dei MOTORI e torna il GRANDE CALCIO EUROPEOTornano GIALAPPASHOW, FOODISH, CELEBRITY CHEFe da novembre la novità LOVE BUGSSu CIELO SKY SPORT 24 NIGHT Riparte la stagione televisiva di TV8, basata sull'intrattenimento di qualità e per tutta la famiglia, e il grande sport. In autunno, per la prima volta in chiaro, i big show di Sky come X Factor e Pechino Express, in onda in queste settimane, e una delle serie Sky Original di...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Sherlock Holmes, Martedi 30 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Sherlock Holmes, la spettacolare rilettura firmata Guy Ritchie del leggendario detective, con Robert Downey Jr. e Jude Law impegnati in un'indagine tra magia nera e misteriosi delitti che minacciano Londra. Sempre alle 21:15,...
     martedì, 30 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 28 Settembre - 4 Ottobre: X Factor Bootcamp, Ocean’s, Suits LA

    GUIDA TV SKY / NOW | 28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimanai apre domenica 28 settembre c...
     lunedì, 29 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15/canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Drama HD (ore 21.45/canale 308) arriva Le assaggiatrici, il dramma di Silvio Soldini con Elisa Schlott, che racconta la vicenda di Rosa, una giovane tedesca del 1943 costretta a diventare assaggiatrice dei...
     lunedì, 29 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 28 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo FINALE, Ciclismo, Calcio Under 20

    In vista del weekend, Domenica 28 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è ...
     domenica, 28 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Domenica 28 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) esplode l’azione con The Beekeeper, il nuovo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Jason Statham è un ex agente segreto che, dopo la tragica morte della sua vicina vittima di una truffa, scatena una...
     domenica, 28 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨