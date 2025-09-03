ACE vince la causa contro Outer Limits IPTV: risarcimento e chiusura definitiva del servizio pirata

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

Satellite / Estero
mercoledì, 03 settembre 2025 | Ore: 19:29

Proseguendo nella sua azione legale globale volta a combattere le operazioni di streaming illegale, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha annunciato oggi che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California ha emesso una sentenza contro Zachary DeBarr, gestore del servizio di streaming illegale Outer Limits IPTV.

La sentenza, emessa dall'onorevole giudice Josephine Staton, assegna agli studi cinematografici ricorrenti un risarcimento danni di 15 milioni di dollari per violazione intenzionale del copyright e include un'ingiunzione permanente, che comporta la chiusura dei siti web pirata associati a Outer Limits IPTV. Il tribunale ha inoltre assegnato alle parti ricorrenti le spese legali.
Outer Limits IPTV forniva illegalmente agli abbonati l'accesso a oltre 13.000 titoli di film, più di 3.000 serie televisive e oltre 4.000 canali in diretta, compresi programmi internazionali ed eventi sportivi. DeBarr, recidivo con una lunga storia di pirateria, promuoveva frequentemente Outer Limits e altri servizi illeciti attraverso il suo canale YouTube.

Di seguito è riportata una dichiarazione di Karyn Temple, Vicepresidente esecutivo senior e Consulente legale globale della Motion Picture Association:

“La sentenza favorevole del tribunale contro l'operatore di un servizio di pirateria digitale su scala commerciale segna un significativo passo avanti nella nostra lotta contro la pirateria globale”, ha affermato Karyn Temple, Vicepresidente esecutivo senior e Consulente legale globale della Motion Picture Association. “Accogliamo con favore il risarcimento danni di 15 milioni di dollari e l'ordinanza del tribunale che vieta in modo permanente al convenuto di trasmettere in streaming film e serie TV senza autorizzazione”.

L'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) è la principale coalizione mondiale dedicata alla protezione del mercato creativo legale e alla riduzione della pirateria digitale. Guidata da un approccio globale alla lotta alla pirateria attraverso segnalazioni penali, contenziosi civili e operazioni di cessazione e desistenza, ACE ha portato a termine con successo numerose azioni di contrasto a livello internazionale contro servizi di streaming illegali, fonti di contenuti non autorizzati e i loro gestori.

Attingendo alle competenze e risorse collettive di oltre 50 aziende del settore dei media e dell'intrattenimento in tutto il mondo, compresi canali e associazioni sportive, e rafforzata dalle operazioni di protezione dei contenuti della Motion Picture Association, ACE protegge la creatività e l'innovazione che guidano la crescita globale delle industrie fondamentali del copyright e dell'intrattenimento.

Gli attuali membri del consiglio di amministrazione di ACE sono Amazon, Apple TV+, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures, Universal Studios, The Walt Disney Studios e Warner Bros. Discovery. Charles Rivkin è presidente e amministratore delegato della Motion Picture Association e presidente di ACE

