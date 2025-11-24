HbbTV Istanbul 2025 conferma l’espansione globale e accelera la rivoluzione della Connected TV

Il simposio internazionale mostra l’avanzata di HbbTV tra Europa e MENA,

evidenziando pubblicità personalizzata,

interoperabilità e nuovi modelli di distribuzione.

Il "13th HbbTV Symposium and Awards", svoltosi il 12 e 13 novembre 2025 a Istanbul, ha messo in luce l'accelerazione nell'adozione internazionale di HbbTV non solo in Europa; in particolare in Turchia, Medio Oriente e Nord Africa (MENA). L'evento, co-organizzato dalla Associazione HbbTV e da TVekstra, fornitore turco di soluzioni per la pubblicità personalizzata, ha dimostrato il ruolo di HbbTV come standard unificante nel panorama sempre più frammentato delle TV connesse (CTV).

Digital-News.it è media partner italiano dell'HBBTV Symposium 2025

Il programma, con keynote, presentazioni e tavole rotonde, ha riunito attorno a sé broadcaster, operatori di piattaforme, produttori di dispositivi di ricezione, fornitori di servizi tecnologici, pubblicitari e ricercatori. Tra gli importanti temi discussi segnaliamo la frammentazione dell'ambiente CTV, con oltre una dozzina di sistemi operativi, la rapida crescita della pubblicità personalizzata basata su HbbTV, la misurazione dell'audience, l'analisi e le soluzioni di gestione del consenso GDPR, le opportunità emergenti attraverso i canali FAST e il ruolo di HbbTV e del DVB-I negli ambienti ibridi e IP-only. L'ecosistema turco si è distinto come un polo in rapida evoluzione, con solide integrazioni, capacità tecnologiche pubblicitarie avanzate e una fiorente comunità di innovatori tecnologici.

L'ottava edizione degli HbbTV Awards, con la cerimonia di premiazione tenutasi la sera del 12 novembre, ha premiato l'eccellenza nell'innovazione pubblicitaria, nell'accessibilità, nella scoperta dei contenuti, nelle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e nelle esperienze utente di prossima generazione. I progetti dei vincitori sottolineano la portata e la maturità dell'innovazione all'interno della comunità HbbTV.

"Questo è stato probabilmente il nostro miglior simposio; eccezionale per l'ambientazione, per i contenuti, per il coinvolgimento e per i molti nuovi partecipanti che siamo riusciti ad attirare. Istanbul ha chiaramente dimostrato quanto HbbTV si sia espanso a livello internazionale, con 34 milioni di famiglie raggiungibili nell'area MENA che si aggiungono al traguardo dei 100 milioni raggiunto in Europa quest'anno", ha dichiarato Vincent Grivet, Presidente di HbbTV. "Lo standard, oggi, va ben oltre il 'tasto rosso', includendo pubblicità, misurazione, analisi e soluzioni di consenso. Nell'odierno ambiente CTV, altamente frammentato, HbbTV fornisce un framework unificante che consente a una singola applicazione di funzionare in modo affidabile su diversi sistemi operativi e molteplici dispositivi, riducendo la complessità, risparmiando tempo e costi e migliorando l'efficienza."

Merve Eraslanoğlu, CEO di TVekstra, ha aggiunto:

"Il simposio di Istanbul ha chiaramente dimostrato con quanta rapidità l'ecosistema CTV stia maturando nella regione MENA e quanto siano essenziali gli standard interoperabili per sbloccare il suo pieno potenziale. Per TVekstra, l'evento ha sottolineato la crescente domanda di soluzioni pubblicitarie trasparenti, scalabili e 'privacy-first' che funzionino in modo affidabile su diverse piattaforme e dispositivi. Con milioni di famiglie ora raggiungibili e un forte slancio da parte di emittenti e inserzionisti, il mercato è pronto per una trasformazione significativa. Siamo stati orgogliosi di co-ospitare un evento che ha favorito la collaborazione, allineato le aspettative del settore e gettato le basi per la prossima fase di crescita delle CTV nella regione."

Il "14th HbbTV Symposium and Awards" si svolgerà in Spagna nel 2026, proseguendo la rotazione dell'evento attraverso i principali mercati HbbTV, ispirando e incoraggiando un più ampio coinvolgimento internazionale.