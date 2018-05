Sky Arte HD: Sette Meraviglie riparte il programma alla scoperta delle bellezze

Sullo sfondo di un tenue paesaggio del Massachusetts, il solitario e scorbutico Lee Chandler lavora come tuttofare a Boston. In un giorno di neve, riceve la tragica notizia della morte di suo fratello John e scopre di essere stato nominato, inaspettatamente, tutore del nipote adolescente rimasto orfano. Non sarà facile per Lee accettare questo nuovo incarico che farà riaffiorare in lui i drammatici ricordi del suo passato a Manchester. Il film, girato in 32 giorni, prende spunto da un’idea suggerita a Lonergan da John Krasinski e Matt Damon, che avrebbe dovuto essere il regista. A causa di problemi di sovrapposizioni con le riprese di Sopravvissuto - The Martian (2015), Damon non ebbe la possibilità né di girare il film né di recitare nella parte di Lee Chandler, per la quale era stato preso in considerazione. Il ruolo fu infine assegnato a Casey Affleck che, per questa parte, ha vinto il premio Oscar per il Miglior attore protagonista. “Manchester By The Sea” diretto da di Kenneth Lonergan. Nel cast: Casey Affleck (Lee Chandler), Michelle Williams (Randi Chandler), Kyle Chandler (Joseph "Joe" Chandler), Lucas Hedges (Patrick Chandler), C.J. Wilson (George), Ben O'Brien (Patrick bambino), Gretchen Mol (Elise Chandler), Tate Donovan (allenatore di hockey).

Visualizza scheda sul sito Mediaset Premium