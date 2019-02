Green Leader, Minoli incontra su National Geographic i leader delle aziende

Sviluppo sostenibile. Attenzione per il pianeta e per le sue risorse. Parole che oggi non sembrano più così lontane dal mondo aziendale ma che anzi diventano in molti casi un vero e proprio obiettivo, con una crescita degli investimenti in eco-sostenibilità.

Giovanni Minoli incontra i leader delle più importanti aziende presenti nel nostro Paese per raccontare come la prospettiva di un’economia sostenibile sia diventata ormai un tema imprescindibile.

Ospiti di GREEN LEADER - LE AZIENDE E IL PIANETA, in onda su National Geographic (Sky 403) dal 4 febbraio ogni lunedì alle 20:40, sono alcuni tra i più importanti rappresentanti del mondo industriale italiano: Paolo Barilla, Vice Presidente di Barilla; Sergio Solero Presidente e AD di BMW Italia; Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato di Brunello Cucinelli; Maria Patrizia Grieco Presidente del consiglio di amministrazione di Enel; Carlo Pontecorvo, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrarelle; Gianmaria Gros-Pietro, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo; Roberto Colaninno Presidente e Amministratore Delegato di Piaggio; Marco Tronchetti Provera CEO di Pirelli e Nerio Alessandri Fondatore e Presidente di Technogym.

Ritmo incalzante e domande serrate, in un faccia a faccia da dieci minuti in cui Minoli ripercorre con i suoi ospiti gli attuali progetti di eco-sostenibilità, le ultime innovazioni e le prospettive future senza tralasciare richiami a temi di grande attualità che fanno discutere l’opinione pubblica. “Non c’è più tempo per salvare il Pianeta.” Afferma Minoli. “Molte imprese lo hanno capito e riorientano i loro bilanci verso un’economia sostenibile. Come? Glielo abbiamo chiesto e ci hanno risposto.”