Atletica, al via su Sky Sport edizione 2019 della Diamond League

Venerdì 3 maggio, parte l’edizione 2019 della Diamond League, la più importante manifestazione di atletica leggera, organizzata dalla IAAF, l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, in esclusiva su Sky, tranne il meeting di Roma. Una grande occasione per vedere all’opera molte delle stelle dell’atletica mondiale, e anche italiana, impegnate nelle 14 tappe del circuito, comprese le due finali, in programma il 29 agosto a Zurigo e il 6 settembre a Bruxelles.

Il via dal Qatar, più precisamente dal Khalifa International Stadium di Doha, lo stesso impianto che a fine settembre ospiterà i mondiali. In primo piano non ci saranno solo i top atleti che parteciperanno alle gare, ma anche l'International Khalifa Stadium, il nuovo gioiello da 48.000 posti che oggi farà le prove generali in vista dei Mondiali in programma dal 28 settembre al 6 ottobre. La Diamond League di Doha è al suo decimo anno, ma finora è stata sempre ospitata al Qatar Sports Club, mentre quest'anno viene spostata al Khalifa, completamente ristrutturato anche in vista dei Mondiali 2022 di calcio.

I campioni partono quindi da Doha per dare l'assalto al montepremi da 8 milioni di dollari messo in palio nella stagione delle gare top della Iaaf (la federazione internazionale di atletica leggera) che farà tappa anche a Roma per il tradizionale Golden Gala del 6 giugno, e si concluderà a Bruxelles il 6 settembre. In pista oggi ci saranno sei campioni del mondo in carica, otto campioni olimpici. Tra loro spiccano Caterine Ibarguen, la triplista colombiana attleta dell'anno 2018, e la campionessa mondiale dei 5000m Hellen Obiri che proprio a Doha nel 2014 stabilì il record africano dei 3000 siepi. A sfidarla ci sarà l'etiope Genzebe Dibaba, in una sfida che per ora vede la Obiri in vantaggio per 10 vittorie a 8 nei testa a testa tra le due. Tra gli uomini, molto attesa la sfida nel salto con l'asta tra l'americano Sam Kendricks e il brasiliano Thiago Braz,oro a Rio 2016, mentre nel lancio del peso la stella è Ryan Crouser, l'olimpionico annunciato in grande forma dopo il lancio dello scorso 20 aprile in California a 22.74 metri, il migliore mai realizzato dal 1990 a oggi nella disciplina. Nei 200 metri la sfida di tutti è all'azero Ramil Guliyev che dovrà guardarsi da Jereem Richards di Trinidad & Tobago e dall'ecuadoregno Alex Quinonez.

Il meeting di Doha potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Uno (canae 201 SAT/FIBRA e 472+482 sul digitale terrestre) a partire dalle ore 18, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento tecnico di Stefano Baldini.