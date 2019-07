Serie A 2019/20 Sky, 7 partite in esclusiva ogni weekend (16 big-match su 20)

Per il secondo anno consecutivo, Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite di Serie A in diretta (oggi è stato svelato il calendario 2019/2020, nei prossimi giorni si sapranno gli esatti abbinamenti dei match). Tra queste ci sono 16 dei 20 incontri più importanti dell’intero torneo. Per ogni giornata, solo su Sky si potranno seguire 7 partite su 10, per un totale di oltre 530 ore live.

Il racconto della Serie A su Sky continuerà ad essere all’avanguardia, con la migliore squadra del commento, studi televisivi al top della tecnologia, rubriche ed approfondimenti, anche grazie a Sky Sport 24, al sito skysport.it, all’app Sky Sport e ai profili social ufficiali (Facebook, Twitter, Instagram).

Sky continua così ad essere la casa della Serie A. Negli ultimi 16 anni, infatti, ha sempre trasmesso e valorizzato il campionato italiano, stagione dopo stagione, per far crescere la bellezza del prodotto in innovazione, passione e spettacolarità dell’immagine.

Marzio Perrelli (Executive Vice Presidente Sky Sport):

“Siamo pronti a vivere questa nuova stagione di Serie A sui nostri canali. Lo faremo mettendo in campo tutta l’esperienza, la professionalità e la competenza che da sempre ci contraddistinguono, per offrire un prodotto di qualità editoriale e tecnologica ai tanti appassionati che scelgono il calcio su Sky, per esaltare il bello di questo sport e raccontare le emozioni che lo rendono unico al mondo”.