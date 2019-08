Champions ed Europa League, solo su Sky tutte le 36 partite della fase a gironi

La due giorni di MonteCarlo ha designato i 36 impegni della fase a gironi delle sei squadre italiane partecipanti alla nuova Champions League ed Europa League.

La Juventus se la vedrà (di nuovo, dopo la rimonta dello scorso anno) con l'Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca, mentre il Napoli affronterà ancora una volta il Liverpool oltre al Salisburgo e Genk. È andata male all'Inter, finita nel gruppo F con Barcellona e Borussia Dortmund, e a quello Slavia Praga che, come i nerazzurri, ha una proprietà cinese. L'Atalanta partendo dalla quarta fascia rischiava un girone di ferro, e invece dovrà vedersela con il Manchester City di Pep Guardiola ma anche con lo Shakthar e la Dinamo Zagabria. La finale della 65esima edizione della Uefa Champions League avrà luogo il 30 maggio 2020 alle 21 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

In Europa League fortuna in maniera un pò diversa per le due romane, tra avversarie di grande tradizione e squadre emergenti nel panorama europeo. I biancocelesti dovranno affrontare il glorioso Celtic, l'insidiosissimo Rennes, attuale capoclassifica in Ligue 1, e i romeni del Cluj, mentre alla squadra di Fonseca sono capitati il Borussia Moenchengladbach, il Basaksehir che è l'ex squadra di Under ma soprattutto una creatura del presidente Erdogan, e i modesti austriaci del Wolfsberg. Centrare uno dei primi due posti non sarà una passeggiata ma da teste di serie entrambe le italiane hanno tutte le carte per riuscirci e cercare poi di puntare alla finale, in programma il 27 maggio 2020 a Danzica (Polonia).

Sky continua ad essere la tv ufficiale in Italia della UEFA Champions League e della Uefa Europa League (per il triennio 2018/2021), con nuovamente 4 squadre italiane al via della fase a gironi per la massima competizione (Juventus, Napoli, Atalanta ed Inter) con match nel doppio orario alle 18.55 e alle 21 (oltre a Diretta Gol) per un totale di 138 partite (di cui 12 di playoff e la SuperCoppa Europea) e oltre 250 ore di eventi live. Dopo il successo della scorsa stagione torna nelle grandi notti di Champions Ilaria D’Amico con il suo “Champions League Show”, al suo fianco dei compagni di avventura che compongono un vero dream team, a cominciare da Alessandro Costacurta, mister Champions League (5 trionfi in carriera). Accanto a loro, Andrea Pirlo, che si altenerà nella squadra dei talent di Sky Sport con altri super campioni: Esteban Cambiasso,e il numero dieci della squadra di Sky Sport, Alessandro Del Piero. In panchina un allenatore straordinario: Fabio Capello, altro grande protagonista dello studio. Non poteva mancare la più internazionale delle grandi firme del giornalismo italiano: Paolo Condò, giurato italiano del Pallone d’Oro. E per non perdersi proprio nulla, Champions League ed Europa League saranno visibili anche sul digitale terrestre e via fibra.

Per la UEFA Europa League, con due italiane al via (Roma e Lazio) padrona di casa del giovedì sera nuovamente Anna Billò, con la sua eleganza e competenza, nell’appuntamento che schiererà in studio anche Daniele Adani e Riccardo Trevisani e altri ospiti.

Come sempre, anche Sky Sport 24 e skysport.it raccontano tutti gli sport e le esclusive Sky. Sul sito spazio a news, live blog, fotogallery, infografiche, statistiche, match center, i più moderni tool multimediali, i video in streaming e on demand, con l’esclusiva assoluta degli highlights digital di UEFA Champions League, UEFA Europa League e Premier League, oltre a quelli della Serie A. Dopo un 2018/2019 da record, anche i 12 profili social ufficiali si apprestano a confermarsi la più grande community sportiva editoriale italiana e a raccontare la nuova stagione di sport. Notizie e contenuti anche su Sky Sport WhatsApp, il servizio che permette di ricevere gratis direttamente sul proprio smartphone le ultime notizie sportive di Sky, oltre che sull’App Sky Sport, disponibile per iPhone e Android, dove è anche possibile ricevere le “push notification” con gli aggiornamenti dell’ultimo minuto, e su Fluid, il network che consegna pillole dei contenuti di Sky su una rete di 200 siti che coprono ogni area tematica.

Una stagione da vivere su Sky Q, ma anche su Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio per i Paesi dell’Unione Europea. E On Demand su Sky, nella sezione Sport, gli approfondimenti saranno sempre a portata di telecomando. Una programmazione sportiva che sarà disponibile anche in diretta su NOW TV, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. L’offerta di NOW TV permette di scegliere tra Pass giornaliero, settimanale o mensile andando incontro alle esigenze di tutti gli amanti dello sport. L’offerta sportiva di Sky è disponibile anche via fibra, mentre una selezione di eventi si potrà vedere anche nell’offerta sul digitale terrestre.

Inoltre, confermato l’impegno di Sky sul 4K HDR sullo sport anche per la prossima stagione. Saranno disponibili in 4K HDR una partita a giornata di Serie A, a partire da Juventus-Napoli, e della Premier League. In 4K HDR anche i GP 2019 di F1 e una selezione delle migliori partite di Champions League e Europa League.

Martedi 17 Settembre ore 18:55 Champions - FC Internazionale Milano vs SK Slavia Praha

Martedi 17 Settembre ore 21:00 Champions - SSC Napoli vs Liverpool FC





Mercoledi 18 Settembre ore 21:00 Champions - GNK Dinamo vs Atalanta BC

Mercoledi 18 Settembre ore 21:00 Champions - Club Atletico de Madrid vs Juventus





Giovedi 19 Settembre ore 18:55 Europa L. - CFR 1907 Cluj vs SS Lazio

Giovedi 19 Settembre ore 21:00 Europa L. - AS Roma vs Istanbul Basaksehir FC





Martedi 1 Ottobre ore 18:55 Champions - Atalanta BC vs FC Shakhtar Donetsk

Martedi 1 Ottobre ore 21:00 Champions - Juventus vs Bayer 04 Leverkusen





Mercoledi 2 Ottobre ore 18:55 Champions - KRC Genk vs SSC Napoli

Mercoledi 2 Ottobre ore 21:00 Champions - FC Barcelona vs FC Internazionale Milano





Giovedi 3 Ottobre ore 18:55 Europa L. - Wolfsberger AC vs AS Roma

Giovedi 3 Ottobre ore 21:00 Europa L. - SS Lazio vs Stade Rennais FC





Martedi 22 Ottobre ore 21:00 Champions - Manchester City vs Atalanta BC

Martedi 22 Ottobre ore 21:00 Champions - Juventus vs FC Lokomotiv Moskva





Mercoledi 23 Ottobre ore 21:00 Champions - FC Salzburg vs SSC Napoli

Mercoledi 23 Ottobre ore 21:00 Champions - FC Internazionale Milano vs Borussia Dortmund





Giovedi 24 Ottobre ore 18:55 Europa L. - AS Roma vs Vfl Borussia Monchengladbach

Giovedi 24 Ottobre ore 21:00 Europa L. - Celtic FC SS Lazio





Martedi 5 Novembre ore 21:00 Champions - SSC Napoli vs FC Salzburg

Martedi 5 Novembre ore 21:00 Champions - Borussia Dortmund vs FC Internazionale Milano





Mercoledi 6 Novembre ore 18:55 Champions - FC Lokomotiv Moskva vs Juventus

Mercoledi 6 Novembre ore 21:00 Champions - Atalanta BC vs Manchester City FC





Giovedi 7 Novembre ore 18:55 Europa L. - SS Lazio vs Celtic FC

Giovedi 7 Novembre ore 21:00 Europa L. - Vfl Borussia Monchengladbach VS AS Roma





Martedi 26 Novembre ore 21:00 Champions - Atalanta BC vs GNK Dinamo

Martedi 26 Novembre ore 21:00 Champions - Juventus vs Club Atletico de Madrid





Mercoledi 27 Novembre ore 21:00 Champions - Liverpool FC vs SSC Napoli

Mercoledi 27 Novembre ore 21:00 Champions - SK Slavia Praha vs FC Internazionale Milano





Giovedi 28 Novembre ore 18:55 Europa L. - Istanbul Basaksehir FC vs AS Roma

Giovedi 28 Novembre ore 21:00 Europa L. - SS Lazio vs CFR 1907 Cluj





Martedi 10 Dicembre ore 18:55 Champions - SSC Napoli vs KRC Genk

Martedi 10 Dicembre ore 21:00 Champions - FC Internazionale Milano vs FC Barcelona





Mercoledi 11 Dicembre ore 18:55 Champions - FC Shakhtar Donetsk vs Atalanta

Mercoledi 11 Dicembre ore 21:00 Champions - Bayer 04 Leverkusen vs Juventus





Giovedi 12 Dicembre ore 18:55 Europa L. - Stade Rennais FC vs SS Lazio

Giovedi 12 Dicembre ore 21:00 Champions - AS Roma vs Wolfsberger AC

