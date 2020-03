Continua Sky Sport Classic con palinsesto dedicato a Torino, Ferrari e ItalBasket

Continua la programmazione speciale di Sky Sport, in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (Sky #IoRestoACasa). Da domani a lunedì 30 marzo, da non perdere la serie di appuntamenti speciali di Sky Sport Classic in programma su Sky Sport Uno (e su Sky Sport Collection 24 ore dopo). E con l’iniziativa #SkySportYou, i clienti hanno sempre la possibilità di scegliere tramite il sito skysport.it la programmazione della prima serata di Sky Sport Classic sul canale 201.

Venerdì 27 marzo su Sky Sport Serie A sarà “Toro Day”, con le partite più emozionanti del Torino e alcuni speciali con protagonisti i giocatori granata. Da non perdere alle 13 (e alle 21.30) “Storie di Campioni, Il Grande Torino” e alle 13.45 (e alle 22.15) “L’uomo della Domenica, Gigi Radice”, oltre a “History Remix” dedicato allo Scudetto del 1976. Sempre domani, su Sky Sport Uno,spazio invece a “Sky Sport Quiz Reward Day”, un’intera giornata (dalle 6 del mattino) dedicata al game show sportivo condotto da Marco Cattaneo e Sara Brusco, per rivivere tutte le otto puntate andate in onda finora. E alle 21, da non perdere il primo passaggio della nona puntata, la prima delle due semifinali.

Sarà un weekend ricco anche per i motori. Sabato 28 marzo su Sky Sport Uno sarà “Ferrari Day”, tra sintesi di Gran Premi, speciali ed interviste per ripercorrere i più importanti momenti della storia del Cavallino Rampante. Dopo il weekend con Valentino Rossi, questo fine settimana di Sky Sport MotoGP sarà dedicato ad Andrea Dovizioso, con le immagini più belle della carriera del pilota forlivese e tutte le sue vittorie più belle con la Ducati. E alle 15, sul canale 208, i grandi della top class si sfidano al videogame ufficiale della MotoGP nel Mugello Virtual GP di eSport: tra i piloti che scenderanno virtualmente in pista Marc Marquez, Maverick Viñales, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Alex Rins. La telecronaca sarà di Guido Meda e Mauro Sanchini. La gara sarà preceduta da un turno di qualifiche e ogni pilota giocherà con la propria moto virtuale, in collegamento in diretta video dalla propria postazione di gioco.

Tanti gli appuntamenti speciali anche su Sky Sport F1: sabato 28 marzo, il meglio in pista degli anni 2000 per rivivere in particolar modo le imprese di Kimi Raikkonen alla guida della Rossa di Maranello. Domenica 29 marzo, invece, il racconto della stagione 2008 con il primo Mondiale vinto da Lewis Hamilton in McLaren.

Sabato 28 marzo alle 12 su Sky Sport Serie A, da non perdere lo speciale “CR7 tutti i gol in bianconero”, con tutti i gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Dai campioni di oggi a quelli di ieri: domenica 29 marzo, su Sky Sport Uno, “Serie A Operazione Nostalgia”, con gli speciali dedicati ai grandi campioni del passato che hanno fatto la storia del nostro campionato. Tra questi Gabriel Omar Batistuta, Ronaldo “Il Fenomeno”, Alvaro Recoba, Alessandro Del Piero, Francesco Totti e Roberto Baggio, solo per citarne alcuni.

E per tutti gli amanti dello sci, sabato 28 marzo alle 17.30 e alle 22.15 su Sky Sport Arena, lo speciale “Federica Brignone - Regina di Coppa”, per celebrare gli ultimi straordinari trionfi dell’atleta azzurra, prima donna italiana a conquistare la Coppa del Mondo generale.

Dalla Serie A alla Premier League, su Sky Sport Football, con i nuovi episodi de “Il Club dei 100”, la serie di nove speciali dedicati ad altrettanti ex campioni che hanno lasciato il segno nel campionato inglese con più di 100 gol o 100 clean sheet. Si comincia lunedì 30 marzo alle 20 e alle 24 con Robbie Fowler.

Lunedì 30 marzo, su Sky Sport Uno, sarà “Italbasket Day”, una giornata per rivivere le imprese della nazionale azzurra di basket e in particolare le partite che hanno portato allo storico trionfo del 1999, su tutte la finale contro la Spagna (alle ore 12 e alle 21), grazie anche al documentario “Parigi 1999 – 20 anni dopo”.

Sempre accesa l’informazione quotidiana di Sky Sport 24, con notizie e approfondimenti sul mondo dello sport. Sul canale 200, continua l’appuntamento con #CasaSkySport, con due spazi quotidiani alle 14 e alle 19, in live streaming anche sul sito skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport. Un filo diretto con il pubblico a cui è data la possibilità di interagire, attraverso domande via whatsapp e i canali social Sky Sport, con i giornalisti Sky, i nostri commentatori e alcuni personaggi del mondo dello sport, collegati da casa.

Venerdì 27 marzo, dalle 19, in studio Carlo Vanzini e in collegamento il Team Principal della Ferrari Mattia Binotto e l’ex pilota della rossa Felipe Massa. Sabato 28 marzo, dalle 14, a #CasaSkySport ci sarà Andrea Dovizioso, con Guido Meda e Mauro Sanchini. Sempre sabato, dalle 19, “ospiti” Alex Zanardi e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri. Domenica 29 marzo, dalle 14, interverranno l’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi e il calciatore dell’Udinese Rolando Mandragora, mentre dalle 19 sarà collegato Gianfranco Zola.

Di seguito la programmazione dei prossimi giorni del progetto "Sky Sport Classic"

VENERDI 27 MARZO 2020 (su Sky Sport Serie A)

ore 06:00 Serie A Story Atalanta - Torino 30/09/12

ore 07:45 Serie A Story Torino - Inter 20/10/13 (8a g.)

ore 09:30 Serie A Story Torino - Genoa 13/04/14

ore 11:15 Serie A Story Torino - Juventus 26/04/15 (32a g.)

ore 13:00 Storie di Campioni: Il Grande Torino

ore 13:45 L'uomo della Domenica: Gigi Radice

ore 14:15 Serie A Story Atalanta - Torino 01/09/19

ore 14:30 Serie A Story Inter - Torino 25/01/15 (Anticipo 20a giornata)

ore 16:15 Serie A Story Torino - Sampdoria 01/02/15

ore 18:00 Serie A Story Torino - Roma 25/09/16 (6a g)

ore 19:45 Serie A Torino - Milan (5a g.)

ore 21:35 Storie di Campioni: Il Grande Torino

ore 22:15 L'uomo della Domenica: Gigi Radice

ore 22:45 Serie A Atalanta - Torino (2a g.)

ore 23:05 Serie A Story Torino - Inter 20/10/13 (8a g.)

ore 23:30 Serie A Story Torino - Juventus 26/04/15 (32a g.)

ore 00:00 Serie A Story Inter - Torino 25/01/15 (Anticipo 20a giornata)

ore 00:30 Serie A Story Torino - Roma 25/09/16 (6a g)

ore 01:00 Serie A Torino - Milan (5a g.)

ore 01:30 Storie di Campioni: Il Grande Torino

ore 02:15 Serie A Atalanta - Torino (2a g.)

ore 02:30 Serie A Story Torino - Genoa 13/04/14

ore 04:15 Serie A Story Atalanta - Torino 30/09/12

SABATO 28 MARZO 2020 (su Sky Sport Uno)

ore 06:00 Storie di GP: Giappone 2000

ore 06:25 I Signori della F1 Todt

ore 07:00 Storie di GP: Brasile 2007

ore 08:00 #essereSeb

ore 08:20 Storie di GP: Italia 2019

ore 09:20 L'anno di Charles

ore 09:35 Storie di GP: Cina 2006

ore 10:00 Storie di GP: Cina 2007

ore 11:00 Storie di GP: Italia 1996

ore 11:30 Storie di GP: Spagna 1996

ore 12:00 I Signori della F1 Michael Schumacher

ore 12:30 Storie di GP: Italia 1988

ore 13:00 I Signori della F1 Berger

ore 13:30 Storie di GP: Brasile 2008

ore 14:30 I Signori della F1 Felipe Massa

ore 15:00 Storie di GP: Malesia 2015

ore 16:00 Vettel - Villeneuve: parlano i campioni

ore 16:30 Storie di GP: Monaco 1981

ore 17:00 I Signori della F1 Jacques Villeneuve. 1a parte

ore 17:30 Storie di GP: Giappone 2000

ore 17:55 I Signori della F1 Todt

ore 18:25 Storie di GP: Brasile 2007

ore 19:20 #essereSeb

ore 19:40 Storie di GP: Italia 2019

ore 20:45 L'anno di Charles

ore 21:00 Storie di GP: Cina 2006

ore 21:30 Storie di GP: Gran Bretagna 2018 da Silverstone

ore 22:30 Vettel - L'italiano

ore 23:00 Storie di GP: Belgio 2008

ore 00:00 90 anni di Emozioni

ore 03:00 I Signori della F1 Michael Schumacher

ore 03:30 Storie di GP: Malesia 2015

ore 04:30 Vettel - Villeneuve: parlano i campioni

ore 05:00 Storie di GP: Monaco 1981

ore 05:30 I Signori della F1 Jacques Villeneuve. 1a parte

DOMENICA 29 MARZO 2020 (su Sky Sport Uno)

ore 06:00 Storie di Matteo Marani, il caso Baggio

ore 07:00 L'uomo della Domenica: Trapattoni

ore 07:30 I Signori del Calcio: De Sisti - Viola '69

ore 08:00 History Remix BatiGol 50

ore 08:30 L'uomo della Domenica: Rivera sulla luna

ore 09:00 History Remix Buon Compleanno Alex

ore 09:30 History Remix Il Milan dei tre Tulipani

ore 10:00 History Remix Speciale Zico

ore 10:30 History Remix L'Inter dei Record

ore 11:00 Storie di Campioni: Dinastia Maldini

ore 12:00 History Remix Buon Compleanno Alex

ore 12:30 History Remix Speciale Zola

ore 13:00 History Remix Lo Scudetto della Lazio

ore 13:30 Buffa racconta: Diego Armando Maradona

ore 14:00 Kakà: 100 gol e oltre

ore 14:30 History Remix BatiGol 50

ore 15:00 History Remix Van Basten vs Baggio

ore 15:15 History Remix Maradona vs Platini

ore 15:30 History Remix Lo Scudetto del Verona

ore 16:00 Buffa racconta: Platini

ore 16:30 History Remix Roma Scudetto 1982-83

ore 17:00 #SkyBuffaRacconta Gaetano Scirea 1a parte

ore 18:00 #SkyBuffaRacconta Gaetano Scirea 2a parte

ore 19:00 History Remix Speciale Mihajlovic

ore 19:30 History Remix Lo Scudetto della Samp

ore 20:00 History Remix Speciale Van Basten

ore 20:15 History Remix Maradona vs Platini

ore 20:30 History Remix Speciale Zola

ore 21:00 History Remix Speciale Totti

ore 21:30 History Remix L'Inter dei Record

ore 22:00 History Remix Buon Compleanno Alex

ore 22:30 History Remix Il Milan dei tre Tulipani

ore 23:00 Buffa racconta: Diego Armando Maradona

ore 23:30 History Remix BatiGol 50

ore 00:00 History Remix Speciale Zico

ore 00:30 Kakà: 100 gol e oltre

ore 01:00 History Remix Lo Scudetto della Lazio

ore 01:30 History Remix Speciale Totti

ore 02:00 History Remix Van Basten vs Baggio

ore 02:15 History Remix Maradona vs Platini

ore 02:30 History Remix Speciale Zico

ore 03:00 Storie di Matteo Marani, il caso Baggio

ore 04:00 #SkyBuffaRacconta Gigi Riva Ep. 1

ore 05:00 #SkyBuffaRacconta Gigi Riva Ep. 2

LUNEDI 30 MARZO 2020 (su Sky Sport Uno)