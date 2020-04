«Idee per il dopo», una tavola rotonda con esperti su Sky TG24

Come saremo dopo la crisi del Covid-19? Come potrebbe cambiare il nostro stile di vita, il nostro lavoro, la scuola dei nostri figli, la nostra socialità, le nostre abitudini? Prova a rispondere a queste domande “Idee per il dopo”, su Sky TG24 a partire dal 28 aprile ogni martedì alle 20.30 per quattro appuntamenti, due dedicati agli scenari internazionali e due più concentrati sulla situazione italiana. L’approfondimento sarà anche sul sito SkyTg24.it e disponibile On Demand.

Curato e realizzato dal direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis, “Idee per il dopo” è una tavola rotonda virtuale per riflettere e immaginare insieme che cosa accadrà al mondo dopo il Coronavirus. Coloro che da sempre hanno immaginato il futuro - pensatori, filosofi, scienziati, sociologi, antropologi, architetti, economisti, imprenditori - saranno collegati insieme, in uno studio dalla scenografia spettacolare e immersiva, per aiutarci a comprendere come sarà la “nuova normalità”.

Superato il picco dell’emergenza sanitaria, si dovrà ripartire e fronteggiare l’emergenza economica causata dal virus. Serviranno idee per ripensare la società, per capire come tutto questo impatterà su economia, potere e politica, per comprendere l’impatto che il Covid-19 avrà su di noi, come collettività e come individui. Futuro, società, leadership, lavoro, mobilità sono le parole chiave da cui partire, per ragionare su come potremo vivere, e convivere, con il coronavirus.

Il primo degli appuntamenti vedrà ospiti Alec Ross, scrittore e consulente per l’innovazione, lo scrittore e saggista Paul Berman, Gideon Lichfield, Direttore di MIT Technology Review, Gianpiero Petriglieri, professore associato di Comportamento Organizzativo della business school INSEAD e Carlo Ratti, direttore del Massachusetts Institute of Technology - - Senseable City Lab.

Il tema della ripartenza sarà al centro anche di “Come saremo” un nuovo approfondimento di Sky TG24 in onda lunedì 27 aprile, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.30. In questo spazio saranno trattati gli aspetti più pratici della “nuova normalità”, per capire come cambieranno i vari aspetti della vita quotidiana e i modelli di business di quei settori particolarmente penalizzati dalle limitazioni dovute al virus: dai trasporti al tempo libero, dalla cura della persona ai viaggi.

IDEE PER IL DOPO, DA MARTEDÌ 28 APRILE PER QUATTRO APPUNTAMENTI IN ONDA ALLE 20.30 SU SKY TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del DTT) E DISPONIBILE ON DEMAND.