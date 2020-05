Il mondo delle startup in tv con B Heroes su Sky e NOW TV

Il mondo delle startup e dell’innovazione made in Italy sarà protagonista in tv con B Heroes, la terza edizione della docu-serie in 14 puntate, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che andrà in onda su Sky Uno e NOW TV dal 25 maggio.

B Heroes racconta, in un viaggio da nord a sud, il mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana, i sogni e le aspirazioni degli startupper talentuosi: 35 tappe in giro per l’Italia, da maggio a ottobre 2019, per conoscere le migliori giovani aziende del Paese. Sono state ricevute 1.112 richieste di partecipazione, incontrate 501 startup e coinvolti 473 mentor per la selezione. Alla fine del roadshow 87 aziende hanno gareggiato a suon di progetti e numeri per entrare nella fase conclusiva: 16 startup si sfideranno in tv al cospetto dei selezionatori Fabio Cannavale, imprenditore, promotore di B Heroes e fondatore di decine di aziende, Lisa di Sevo, presidente SheTech e partner e investor manager di PranaVentures, e Laurent Foata, responsabile del fondo di venture capital Adrian Growth.

Le prime otto puntante si terranno dal 25 maggio alle 19.40, dal lunedì al venerdì fino al 3 giugno, dove le 16 startup selezionate si sfideranno per approdare prima alla fase dell’accelerazione (4 puntate dal 4 al 9 giugno) e poi alla finale del 10 giugno. Giovedì 11 andrà in onda The Movie, la puntata riepilogativa. B Heroes andrà in onda su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.

Dalle calzature componibili a piattaforme private di car sharing; dall’app di social reading all’intelligenza artificiale applicata in soccorso per le gravi disabilità; dalle agevolazioni per i viaggiatori – tra app e piattaforme web - a dispositivi di monitoraggio per l’ambiente fino a e-commerce ecologici e soluzioni green per la casa. Sono alcune dei temi delle 16 startup finaliste che si sfideranno tra pitching e valutazioni degli investitori nell’unica trasmissione tv italiana che si occupa di innovazione e promozione di nuovi business.

Le imprese selezionate saranno divise in 4 categorie di business: Green-Tech, Med-Tech, Mobility e Education. Dimostreranno il loro valore (ad ogni puntata si scoprirà chi andrà avanti) per accedere alle fasi finali (il percorso di accelerazione) che le aiuterà ad accedere a investimenti complessivi per un milione di euro messi a disposizione da Boost Heroes e da altri investitori. Le aziende di riferimento di questa edizione sono A2A per la categoria Green-Tech; Ospedale San Raffaele l’area Med-Tech, Telepass per il Mobility e Zanichelli per l’area Education. Le start-up finaliste entreranno a far parte di ELITE, il private market di servizi integrati, parte del Gruppo London Stock Exchange. Tramite la ELITE Intesa Sanpaolo Lounge, infatti avranno a disposizione un network multi-stakeholder e saranno al centro della finanza globale per una loro ulteriore crescita strategica con la possibilità di raccolta capitali.

B Heroes è realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Radio Partner dell’evento è RDS 100% Grandi Successi. B Heroes è prodotto, come nelle precedenti edizioni, da YAM112003. Borsa Italiana, partner dell’iniziativa, metterà a disposizione la sua iconica sede di Palazzo Mezzanotte per la finale. Borsa italiana è infatti da sempre molto vicina alle imprese del nostro Paese con un focus importante sul mondo delle start up e delle scale up. Sono partner, mentor e forniscono servizi di accelerazione per le startup: AWS Activate, Back to work, BonelliErede, Cariplo Factory, CiaoTech (Gruppo PNO), Dentsu, Energy in Organization, Galgano & Associati, Google, Gummy Industries, McKinsey & Company, Nativa, Pirola, TMF Group e Tree. Knowledge partner del progetto è McKinsey & Company.

“L’edizione di quest’anno di B Heroes è naturalmente molto condizionata dall’emergenza sanitaria – sono i pensieri di Fabio Cannavale, promotore di B Heroes, alla vigilia della messa in onda del programma – e ci conferma quanto sia indispensabile per il Paese puntare decisamente sull’innovazione, la creatività e la freschezza imprenditoriale che queste aziende sono in grado di mettere in campo. Ci sono aziende che ci portano nel futuro con idee, grandi e piccole, che rispondono a esigenze concrete, risolvono problemi reali, contribuiscono in modo positivo e concreto alla crescita della società – prosegue Cannavale. Spiace per tutte le startup che non sono passate alla fase finale, ma sono certo che ci saranno presto altre occasioni. Ringrazio ancora una volta Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center per il rinnovato impegno a collaborare al progetto e mettersi in prima linea per aiutare le nuove imprese e ringrazio i nostri partner – A2A, Ospedale San Raffaele, Telepass e Zanichelli – sui vertical per la competenza con la quale affiancano noi e le startup in questo progetto”.

Guido de Vecchi, Direttore Generale Intesa Sanpaolo Innovation Center:

“Per la terza edizione consecutiva, Intesa Sanpaolo Innovation Center sostiene B-Heroes a supporto dello sviluppo delle startup, mettendo a loro disposizione il network domestico e internazionale per accelerare la loro crescita e creare opportunità di business. In questo momento storico di discontinuità vogliamo essere ancora di più a fianco di chi offre soluzioni innovative per il next normal”.

“Se fare impresa richiede il sapersi adattare con flessibilità ai cambiamenti improvvisi, ciò è ancor più vero in momenti come quelli attuali – evidenzia Anna Roscio, responsabile della direzione Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo –. Ecco, quindi, che le start-up possono rappresentare, per loro stessa natura un modello vincente e da cui prendere ispirazione per migliorare ed evolvere molte delle prassi operative consolidate nelle aziende tradizionali. Come banca, infatti, seguiamo da sempre le start-up innovative, sulle quali abbiamo una quota di mercato del 25%. Innovazione e digitalizzazione devono diventare prioritarie in qualsiasi settore, compreso quello bancario, e tra le aziende finaliste di questa edizione ce ne sono alcune che sono state veramente in grado di innovare e stravolgere alcuni business model consolidati. Intesa Sanpaolo crede fermamente nei giovani e nelle loro capacità, per questo ci apprestiamo a festeggiare questa terza edizione di B Heroes che vede la luce in uno dei momenti più difficili per la nostra economia e il nostro Paese. Nella speranza che queste storie siano di ispirazione per molti imprenditori, non solo giovani”.

Le 16 startup selezionate sono:

ACBC (calzature componibili, che permettono di intercambiare tutte le suole e tutte le tomaie, personalizzando le scarpe e riducendo l’impatto ambientale) – acbc.com;

(calzature componibili, che permettono di intercambiare tutte le suole e tutte le tomaie, personalizzando le scarpe e riducendo l’impatto ambientale) – acbc.com; Auting (piattaforma di car sharing tra privati in Italia) – auting.it;

(piattaforma di car sharing tra privati in Italia) – auting.it; Betwyll (app di social reading per leggere e commentare libri e contenuti culturali) – betwyll.com;

(app di social reading per leggere e commentare libri e contenuti culturali) – betwyll.com; Boolean Careers (trasforma appassionati di informatica in web developer professionisti con un bootcamp online) – boolean.careers;

(trasforma appassionati di informatica in web developer professionisti con un bootcamp online) – boolean.careers; Brain Control (intelligenza artificiale applicata all’interazione uomo macchina con un device per pazienti con gravi disabilità) – braincontrol.com;

(intelligenza artificiale applicata all’interazione uomo macchina con un device per pazienti con gravi disabilità) – braincontrol.com; Busforfun (mobility company che viaggia in modo sostenibile, sicuro ed economico attraverso l’Europa) – busforfun.com;

(mobility company che viaggia in modo sostenibile, sicuro ed economico attraverso l’Europa) – busforfun.com; Computational Life (piattaforma di studio di dispositivi medici attraverso un avatar del corpo umano) – computational-life.com;

(piattaforma di studio di dispositivi medici attraverso un avatar del corpo umano) – computational-life.com; iDelivery (prodotto per il trattamento topico per le placche della psoriasi) – idelivery.it;

(prodotto per il trattamento topico per le placche della psoriasi) – idelivery.it; Link@ut (creazione di un network di luoghi autism-friendly) – linkaut.it;

(creazione di un network di luoghi autism-friendly) – linkaut.it; Moveo (sviluppo di un esoscheletro connesso per accompagnare la riabilitazione di persone affette da patologie motorie) – moveowalks.com;

(sviluppo di un esoscheletro connesso per accompagnare la riabilitazione di persone affette da patologie motorie) – moveowalks.com; Radoff (dispositivi per il monitoraggio e la bonifica del gas Radon) – radoff.life;

(dispositivi per il monitoraggio e la bonifica del gas Radon) – radoff.life; RiceHouse (produzione biocompositi per l’edilizia derivanti dagli scarti della risicoltura) – ricehouse.it;

(produzione biocompositi per l’edilizia derivanti dagli scarti della risicoltura) – ricehouse.it; Snowit (piattaforma digitale per pianificare la perfetta vacanza in montagna) – snowitexperience.com;

(piattaforma digitale per pianificare la perfetta vacanza in montagna) – snowitexperience.com; Tree Original (e-commerce di prodotti ecologici per la pulizia della casa) – treeoriginal.com;

(e-commerce di prodotti ecologici per la pulizia della casa) – treeoriginal.com; Vitesy (soluzioni green e connesse per il monitoraggio e la purificazione dell’aria) – vitesy.com;

(soluzioni green e connesse per il monitoraggio e la purificazione dell’aria) – vitesy.com; Wid Academy (academy online per imparare a usare i social media da importanti influencer italiani) – wid.academy.

Partner principale del progetto

Intesa Sanpaolo è una delle più solide e profittevoli banche europee. Offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, di gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i suoi canali digitali e tradizionali. Le banche estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo creare valore significa essere motore di crescita per la società e l’economia. In campo ambientale, ha creato un fondo di € 5 miliardi destinato all’economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione economica e riduzione della povertà, tra cui un fondo di impatto per € 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà di accesso al credito. Intesa Sanpaolo è fortemente impegnata in attività culturali proprie e in collaborazione con altri soggetti in Italia e all’estero, incluse esposizioni permanenti e temporanee del suo vasto patrimonio artistico presso le Gallerie d’Italia, i musei del Gruppo a Milano, Napoli e Vicenza.

Intesa Sanpaolo Innovation Center ha come obiettivo quello di esplorare e analizzare nuovi modelli di business per favorire la competitività del Gruppo e dei suoi clienti. Nato nel 2014 presidia processi e piani di sviluppo dell’innovazione per i clienti del Gruppo. Con una sede centrale al 31° piano del grattacielo di Torino e un network nazionale e internazionale, l’Innovation Center, anche per il tramite della controllata Neva Finventures – veicolo di Corporate Venture Capital dedicato agli investimenti strategici di Gruppo – vuole rappresentare un motore abilitatore di relazioni con gli altri stakeholder dell’ecosistema dell’innovazione come imprese, startup, incubatori, centri di ricerca e università. Promuove inoltre nuove forme di imprenditorialità nell’accesso ai capitali di rischio. L’innovazione è alla base dell’evoluzione della società e per il Gruppo Intesa Sanpaolo rappresenta una leva per competere in mercati sempre più complessi e globalizzati.

Partner della selezione e investimenti

Boost Heroes è una holding di partecipazioni, con capitale sociale superiore ai 10 milioni di euro e che ha investito in più di 100 startup negli ultimi 4 anni. Promossa da Fabio Cannavale insieme ad altri 60 soci, la società è uno dei principali attori del mercato del Venture Capital italiano, con particolare riferimento alle startup digitali e di prodotto nelle prime fasi di sviluppo. Sono già state realizzate 3 exit e alcune startup partecipate hanno completato o sono in fase di filing per operazioni di quotazione su mercati regolamentati. Boost Heroes offre anche servizi di advisory alle società partecipate e a startup esterne valutate come interessanti per un possibile investimento successivo. Come Partner della Selezione di B Heroes, Boost Heroes organizza la fase di selezione attraverso un roadshow di 30 Investor Day nei migliori centri di innovazione che si conclude con 4 eventi finali in cui vengono selezionate le startup ammesse a B Heroes. Come Partner degli Investimenti, Boost Heroes mette a disposizione investimenti in equity o strumenti convertibili nelle startup selezionate: tutti i co-investitori del network di B Heroes potranno investire alle medesime condizioni di Boost Heroes.

Fabio Cannavale, laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria, master in Business Administration alla INSEAD Business School in Francia, ha iniziato la propria carriera lavorativa da consulente, lavorando prima in ATKearney e poi in McKinsey & Company. Negli ultimi anni 15 anni, a partire dalla sua passione per i viaggi e dal suo grande interesse per il mondo online, co-fonda prima eDreams Italia e poi volagratis.com, il cui successo porta a un rapido processo di crescita, internazionalizzazione e acquisizioni, fino a costruire l’attuale lastminute.com group, che oggi offre servizi a oltre 10 milioni di viaggiatori ogni anno ed è quotato alla borsa di Zurigo. Nel 2017, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Fabio Cannavale, anche attraverso il suo ente non profit Lastminute foundation, promuove la prima edizione di B Heroes con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali e portare l’attenzione sull’impatto sociale dei nuovi business. Fabio Cannavale è, inoltre, co-fondatore di Boost Heroes e socio dei maggiori seed capital italiani Dpixel, H-farm, Club Italia e Digital Magic.

***

B Heroes è un ecosistema di iniziative a supporto della crescita delle startup italiane più innovative per aiutarle ad affrontare con successo il mercato e per creare un nuovo tessuto imprenditoriale in Italia anche grazie alla collaborazione di aziende mature. È rivolto in particolare a giovani imprese per fornire sostegno finanziario, cultura imprenditoriale e visibilità, oltre ad aprire il mondo delle imprese tradizionali alla open innovation, favorendo l’interscambio tra “nuovi” e “vecchi” imprenditori. Questa è la terza edizione del programma.

***