F1 Spagna 2020, Prove Libere - Diretta esclusiva Sky Sport

«Ora il mare non è calmo, anzi è agitato. Ma non direi che mi sento frustrato, né che c'è tensione col team. A Silverstone potevamo avere una strategia diversa, ne abbiamo parlato col team e ora cerchiamo di estrarre tutto il potenziale della macchina». Così Sebastian Vettel, nella conferenza al circuito di Montmelò dopo le tensioni con il team Ferrari domenica scorsa. «Se si giudicano solo le emozioni del fine gara, o addirittura durante la gara, non si ottiene un quadro autentico», ha aggiunto il ferrarista, riferendosi al botta e risposta con tecnici e Binotto.

«Non sono qui per perdere, e so che il pacchetto che abbiamo non ci consente di vincere: ma lavorando e migliorando, si può puntare al podio». Vettel, all'ultimo anno di contratto e già sostituito da Sainz per la prossima stagione, ha anche risposto a una domanda su un possibile divorzio a campionato in corso se il campionato della Ferrari non dovesse decollare. «Non saprei, non penso, ma non è una domanda per me, semmai per chi ha detto queste cose...Non è il mio miglior inizio di stagione, ma di qui a dire che è il peggior anno della mia carriera ce ne vuole, visto che la stagione è ancora lunga».

Poi, una parola per il compagno di scuderia: «I risultati di Leclerc dimostrano che con questa Ferrari si può fare meglio di quel che ho fatto domenica scorsa. Ho fiducia nel lavoro di chi mi sta attorno e di chi lavora alla monoposto, ma non sempre è detto che dai test arrivino le risposte che attendi, o anche solo che arrivino delle risposte...Sono però certo che nel week end del Montmelò andrà meglio». Intanto la Mercedes si avvicina al Gran Premio di Spagna da super favorita grazie ad un super Lewis Hamilton e nonostante gli exploit di Verstappen, ma la storia del copygate targato Racing Point continua a far parlare il paddock con la Red Bull ultima in ordine di tempo ad alzare la voce. A tenere alta l'attenzione sul caso che vede protagonista la Racing Point accusata d'aver copiato la Mercedes 2019 è questa volta la scuderia austriaca con il suo boss Christian Horner che chiede chiarezza da parte della Federazione automobilistica internazionale sul ruolo ricoperto dalla Stella d'argento nella vicenda.

Evidentemente dopo il successo a Silverstone di Verstappen la scuderia di Milton Keynes è alla finestra in attesa di capire se la situazione possa evolvere a proprio favore in chiave campionato: «Conta la chiarezza su cosa è o non è consentito - le parole di Horner - Red Bull possiede il 100% dei due team e abbiamo sempre rispettato le normative poiché le regole del Costruttore nell'ultimo Patto della Concordia erano molto chiare. Non è un problema di condotti dei freni, ma più filosoficamente di ciò che è regolamentare e cosa non lo è. Se Racing Point è colpevole di aver ricevuto informazioni, anche il team che ha fornito i progetti ha violato quelle regole, no? La Fia chiarisca».

La cinquantesima edizione del Gran Premio di Spagna si appresta intanto a essere molto dura per la Ferrari visto che, ancora una volta in stagione, il grande favorito sarà Hamilton. Per il campione del mondo della Mercedes sarebbe il quarto successo consecutivo, il quinto totale, in Catalogna, impresa riuscita finora a un solo binomio nella storia: Michael Schumacher e la Ferrari. E da un punto di vista tecnico il Gp di Spagna per la scuderia del Cavallino non sarà troppo dissimile dalle doppie apparizioni consecutive che sono fin qui andate in scena a Spielberg e Silverstone. La squadra può infatti contare su tutti i dati raccolti nei test pre-stagionali con la SF1000, anche se con temperature decisamente differenti, e potrà dunque portare avanti anche a Montmelò il proprio lavoro di valutazione della SF1000 in diverse configurazioni.

Tra le tante polemiche che la coinvolgono ultimamente anche una buona notizia per la Racing Point che ha annunciato il ritorno di Sergio Perez in pista: il pilota messicano, che era risultato positivo al Covid-19 nelle scorse settimane, torna a correre per il weekend del GP di Spagna dopo aver saltato le due precedenti gare a Silverstone. In quelle due occasioni era stato sostituito dal tedesco Nico Hulkenberg. «Siamo lieti di condividere la notizia che Checo Perez - annuncia sui social il team canadese - è risultato negativo al Covid-19. La FIA ha confermato che Checo può tornare a gareggiare».

Sesta tappa del Mondiale 2020 di F1: giovedì 13 agosto, al via il Gran Premio di Spagna, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 16 agosto, con la gara in programma alle 15.10. In pista nel fine settimana anche F2e F3.

CALENDARIO 2020 F1 - Per la stagione di Formula 1 2020, FOM ha annunciato fino a 18 GP (con il GP d'Italia, il GP dell'Emilia Romagna e il GP di Toscana Mugello Ferrari 1000 in diretta anche su TV8).

Articolo di Simone Rossi - Digital-News.it

GIOVEDI 13 AGOSTO 2020

Ore 17:45: Paddock Live Pit Walk (diretta esclusiva)

Paddock Live Pit Walk (diretta esclusiva) in replica alle ore 20:00, 22:00, 23:45, 02:00, 04:00, 05:45, 07:00, 09:00 Ore 19:30: Conferenza Stampa Piloti

VENERDI 14 AGOSTO 2020

Ore 09:30: F3 Prove Libere (diretta esclusiva)

F3 Prove Libere (diretta esclusiva) Ore 10:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 11:00: F1 Prove Libere #1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

F1 Prove Libere #1 (diretta esclusiva) in replica alle ore 02:15, 06:00 in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 11:00 (diretta), 06:00 (replica) Ore 12:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 12:55: F2 Prove Libere (diretta esclusiva)

F2 Prove Libere (diretta esclusiva) Ore 14:00: F3 Qualifiche (diretta esclusiva)

F3 Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 14:45: Paddock Live (diretta esclusiva)

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 15:00: F1 Prove Libere #2 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

F1 Prove Libere #2 (diretta esclusiva) in replica alle ore 20:30, 00:00, 04:00, 07:45 in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:00 (diretta), 07:45 (replica) Ore 16:30: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:00: F2 Qualifiche (diretta esclusiva)

F2 Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 17:50: Porsche SuperCup Prove Libere (diretta esclusiva)

Porsche SuperCup Prove Libere (diretta esclusiva) Ore 18:45: Conferenza Stampa Team Principal (differita)

Conferenza Stampa Team Principal (differita) in replica alle 22:15 Ore 19:30: Paddock Live Show (diretta esclusiva)

SABATO 15 AGOSTO 2020

Ore 10:20 : F3 Gara #1 (diretta esclusiva)

: F3 Gara #1 (diretta esclusiva) Ore 11:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 12:00: F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 12:00 (diretta), Ore 13:00: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 13:40: Porsche SuperCup Qualifiche (diretta esclusiva)

Porsche SuperCup Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 14:30: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva)

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 15:00: F1 Qualifiche ( diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

F1 Qualifiche diretta esclusiva) in replica alle ore 18:15, 20:30, 00:00, 02:15, 04:45, 06:00, 08:15 in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:00 (diretta), ore 18:15 (replica), 06:00 (replica), ore 08:15 (replica) Ore 16:15: Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live Qualifiche (diretta esclusiva) Ore 16:45 : F2 Gara (diretta esclusiva)

: F2 Gara (diretta esclusiva) in replica alle ore 22:15, 03:30 Ore 19:30: Paddock Live Show (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

DOMENICA 16 AGOSTO 2020

Ore 09:40 : F3 Gara #2 (diretta esclusiva)

: F3 Gara #2 (diretta esclusiva) Ore 11:05 : F2 Gara Sprint (diretta esclusiva)

: F2 Gara Sprint (diretta esclusiva) Ore 12:20 : Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva)

: Porsche SuperCup Gara (diretta esclusiva) Ore 13:30: Paddock Live Gara (diretta esclusiva)

Paddock Live Gara (diretta esclusiva) Ore 15:10: F1 Gara (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

F1 Gara (diretta esclusiva) in replica alle ore 03:00 in sintesi di 60 minuti alle 18:00, 20:00, 22:30, 01:00 in 4K HDR per i clienti Sky Q Satellite: ore 15:10 (diretta), ore 14:30 del 17/8 (replica) Ore 17:10: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live (diretta esclusiva) Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

Paddock Live #SkyMotori (diretta esclusiva) in replica alle ore 23:30 Ore 19:00 Race Anatomy F1 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno]

