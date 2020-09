America's Cup: la 36esima edizione live su Sky Sport con un canale dedicato

La più famosa, importante, prestigiosa e antica regata di vela al mondo approda su Sky: la 36^edizione dell’America’s Cup sarà trasmessa in diretta su Sky, che seguirà tutta la manifestazione. Si partirà il prossimo 17 dicembre con l’unica tappa delle World Series, banco di prova per testare le imbarcazioni pronte alla sfida,a seguire poi la Christmas Cup.

Dopo le prime due regate, ecco la Prada Cup, dal 15 gennaio al 22 febbraio 2021, che determinerà il “Challenger”, ovvero lo sfidante alla Coppa America, che dal 6 al 21 marzo 2021 regaterà contro Team New Zelanda, per aggiudicarsi la “Auld Mug”, la “Vecchia Brocca”, nata nel lontano 1851.

Da metà gennaio 2021, Sky dedicherà un intero canale all’America’s Cup, per seguire dirette, studi e differite nel corso della giornata. Tutte le gare, le ultime notizie, speciali, interviste ai protagonisti, aggiornamenti, le immagini più belle e tanto altro. L’America’s Cup, il più antico trofeo della storia dello sport, nel 2021 festeggerà i 170 anni e sarà il primo grande evento di sport del prossimo anno.

In Nuova Zelanda ci sarà ancora una volta Luna Rossa Prada Pirelli, che avrà il guidone del Circolo della Vela Sicilia di Palermo, e a dirigere tutto il team ci sarà lo skipper Max Sirena, alla sua settima Coppa America, vincitore della 33^ e della 35^edizione dell’America’s Cup, rispettivamente con BMW Oracle Racing ed Emirates Team New Zealand, mentre nel 2000 ha vinto la Louis Vuitton Cup, proprio con il team di Luna Rossa. Le imbarcazioni si sfideranno nelle acque del golfo di Hauraki, a Auckland, in Nuova Zelanda, già teatro di regate nelle edizioni del 2000 e del 2003. Tutte le regate andranno in onda in diretta su Sky.



Marzio Perrelli, Executive Vice President Sky Sport, ha dichiarato:

“In una stagione con un palinsesto già ricchissimo di eventi di altissimo livello in tutte le discipline, all’offerta di Sky Sport si aggiunge l’America’s Cup. Siamo orgogliosi di inserire all’interno della nostra offerta anche questa prestigiosissima competizione, un vero evento mondiale di vela, che celebra quest’anno i 170 anni di storia. Racconteremo questa America's Cup con un canale dedicato che partirà a gennaio, con dirette e servizi ad hoc, con il classico Sky Touch che ci distingue. Per coloro che sono già appassionati e per chi la seguirà per la prima volta, sarà un’esperienza unica, con una tecnologia mai vista, sia in barca che a casa, grazie a delle immagini e ad una copertura eccezionali. Avere tra gli sfidanti anche una barca italiana non fa altro che aggiungere entusiasmo ad una competizione già di per sé fantastica”.

Max Sirena, skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli, ha dichiarato:

“È la prima volta che Sky trasmette le regate di Coppa America e siamo felici che ci sia un’altra rete televisiva italiana di grande levatura che copre l’evento in diretta, mettendo inoltre a disposizione dei suoi abbonati un canale dedicato all’America’s Cup. Questo contribuirà considerevolmente a coinvolgere nuovi telespettatori e a dare ai nostri tifosi e amici una piattaforma dedicata su cui ci potranno seguire durante tutto il calendario delle regate. Ringraziamo Sky per questa ulteriore opportunità offerta ai telespettatori e siamo determinati a essere protagonisti di tutte le trasmissioni, fino al Match finale”.

Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand, ha dichiarato:

“L’Italia è un Paese di appassionati, tra i più entusiasti dell’America’s Cup e ci fa quindi molto piacere che - per la prima volta - Sky trasmetta in diretta la 36^edizione della Coppa in Italia. Sarà un evento televisivo eccezionale, da metà dicembre a metà marzo, quando uno dei team solleverà al cielo l’America’s Cup.”

Queste le tappe previste dell’America’s Cup, in onda live su Sky: