XF2020, Live Show #4 Sky Uno e NOW TV | Ospiti Elodie, Carl Brave, Leo Gassmann

Giro di boa per X Factor 2020 che giovedì 19 novembre, su Sky e NOW, arriva al quarto appuntamento con la gara Live di questa stagione dello show di Sky, prodotto da Fremantle.

Situazione abbastanza bilanciata tra le squadre dei 4 giudici: EMMA ha dovuto salutare uno dei tre membri della squadra degli Under Uomini, Santi, eliminato la scorsa settimana, MIKA e MANUEL AGNELLI gareggiano con due concorrenti ciascuno rispettivamente tra gli Over e i Gruppi, mentre soltanto HELL RATON porta intatta al quarto Live le sue Under Donne.

La gara, nel nuovo appuntamento, si fa sempre più spietata: dopo la prima manche, infatti, il meno votato tra i 9 artisti in gara sarà automaticamente eliminato e dovrà subito lasciare la Sky Wifi Arena. Nessuno potrà però sentirsi al sicuro: gli otto interpreti rimasti si sfideranno nuovamente in una manche interamente dedicata alle cover, il televoto manderà due di loro al ballottaggio e a quel punto toccherà ai giudici decidere chi eliminare.

La prima manche, all’insegna delle composizioni originali, vedrà nella categoria Gruppi iLittle Pieces of Marmelade interpretare One Cup of Happiness e i Melancholia proporre Leon. Per gli Over, N.A.I.P. torna con il suo Attenti al Loop e Vergo con Bomba. Gli Under Uomini vedranno Blind eseguire Cuore Nero e Blue Phelix la sua South Dakota. Le Under Donne, infine, schiereranno Casadilego con Vittoria, cmqmartina con Sparami e MYDRAMA con Vieni con me.

La seconda manche mette in gioco le assegnazioni dei giudici: Mika sceglie Amandoti dei CCCP per N.A.I.P., per Vergo invece un mashup di Oro di Mango, Pienso en tu mirá e Malamente di Rosalía.

Manuel Agnelli assegnaBullet With Butterfly Wings dei The Smashing Pumpkins ai Little Pieces of Marmelade e Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics ai Melancholia.

Emma opta per Bambino per Blind, un brano con strofe e ritornello scritte da lui stesso sulla base diPer me è importantedeiTiromancino, mentre aBlue Phelix assegna Falling di Harry Styles.

Infine, Hell Raton affida a Casadilego Rapide di Mahmood, a cmqmartina Albero di Calcutta e a MYDRAMA Notti di Sfera Ebbasta.

Sul palco del quarto Live di X Factor 2020 arriva ELODIE che si esibirà in una performance unica, canterà un medley di suoi successi e con CARL BRAVE, special guest del set, interpreteranno "Parli Parli” duetto contenuto in "Coraggio", secondo album d’inediti dell’artista e produttore romano, che ha debuttato ai vertici della classifica e ha conquistato subito pubblico e critica. L’ultimo progetto discografico di ELODIE, "THIS IS ELODIE", certificato disco d’oro, è l’album di un’artista donna più venduto nel 2020; tra le tracce presenti al suo interno ci sono le hit multiplatino “Nero Bali”, “Pensare Male”, “Margarita”, “Andromeda” e “Guaranà". CARL BRAVE in appena due anni, ha già conquistato 12 Dischi di Platino, superato i 2.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e il suo canale YouTube ha totalizzato oltre 100 milioni di visualizzazioni.

E inoltre, tornerà in famiglia LEO GASSMANN: a due anni dalla sua partecipazione a X Factor e dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte”, porta sul palco dello show di Sky - che ha segnato il suo debutto nel mondo musicale - il brano Mr. Fonda, terzo estratto dal suo primo album in studio “Strike” che ha raggiunto gli oltre 10 milioni di stream, di cui uscirà il singolo ed un nuovo video domani.

Al termine della puntata, tornerà DANIELA COLLU per dare il via ai consueti commenti a caldo, con i giudici e i concorrenti eliminati, nel suo spazio dell’Hot Factor.



X FACTOR MIXTAPE 2020:

l’album con i brani originali dei 12 concorrenti

Dalla mezzanotte di venerdì 13 novembre X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy) si arricchirà degli 8 nuovi pezzi originali presentati nell’arco della serata, brani che vanno ad aggiungersi ai 12 che sono stati proposti durante il primo live. Un progetto alla scoperta di nuovi orizzonti musicali, già disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/xfactor-mixtape/.

LACCIO E SHAKE:

il nuovo team creativo dei Live Show

Novità nel team creativo dei Live Show: per costruire uno spettacolo musicale e televisivo unico, quest’anno arrivano Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, un duo creativo trasversale, due esploratori costantemente alla prova, spiriti creativi versatili in cui si uniscono talento artistico e competenza tecnica, che nel 2009 hanno fondato la “Modulo Academy” della quale sono ancora oggi direttori.

Dall’ideazione, alla progettazione, fino alla messa in scena, Laccio e Shake curano, stimano e realizzano prodotti che strizzano l’occhio all’avanguardia visual, in continua tensione verso una nuova e sofisticata estetica, fortificata dalla raffinatezza del dettaglio tecnico.

Al secolo Emanuele Cristofoli e Fabio Bernardini, il primo ha lavorato prima come ballerino, poi coreografo e direttore artistico, quindi a progetti legati al cinema, alla musica, alla pubblicità e alla moda, al fianco di Paolo Sorrentino e Gabriele Muccino e di grandi brand della moda e non solo, quindi ha intrapreso un percorso di ricerca coreografica legata a danzatori uomini dove sperimenta e crea con l’obiettivo di portare in scena un linguaggio nuovo ed esclusivo più vicino al mondo del teatro, ambito dove trova la sua massima espressione artistica; il secondo, dopo una carriera nel mondo della danza ballando al fianco di grandi personaggi della musica e dello spettacolo come Tiziano Ferro, Wll.i.am, David Guetta, Bob Sinclair, Coolio, ha fondato una sua casa di produzione, la “Plastik Dreamer Urban Filmmaking Crew”: il suo talento e la sua passione si uniscono negli sport estremi legati agli action movie creando così contenuti per grandissimi brand internazionali.

L’APP X FACTOR 2020

L'App comprenderà le seguenti sezioni: HOME: sezione con i contenuti editoriali; XF CLAP con l’applausometro; PROTAGONISTI: dedicata a giudici e concorrenti; VOTA: per votare il proprio preferito.

I 5 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente GRATUITO:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter "@XFactor_Italia" App XF 2020: scaricando gratis l’App X Factor 2020 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter Smartwatch: per accedere al voto è necessario fare login dall'App X Factor 2020 con Sky ID o Facebook o Twitter Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q

DAILY E HOT FACTOR

Tornano i due appuntamenti che come sempre accompagnano i Live:

Hot Factor , sarà condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata;





, sarà condotto da che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata; Daily, già in onda da dopo la puntata delle Last Call, che racconta gli eventi che scandiscono la vita dei ragazzi tra un giovedì e l'altro. Le loro storie saranno al centro di tutto, sfruttando sempre più i contenuti prodotti attraverso i loro smartphone. Il Loft sarà un ambiente del programma dove si fa musica, si lavora e si incontrano i giudici. Il racconto sarà verticale e approfondito sulla preparazione delle puntate live e andrà in profondità sul punto di vista dei ragazzi, anche grazie all'utilizzo di auto-racconti in modalità video-diario e/o mobile. Gli appuntamenti ricorrenti saranno il brief e le prove in sala, quando ogni giudice incontrerà i propri ragazzi e dopo aver fatto il punto sulla puntata precedente e su come lavorare al nuovo brano, insieme si recheranno direttamente in sala prova per iniziare a costruire, attraverso un lavoro ‘vero’, il brano del giovedì. Nella puntata del giovedì vedremo le prove in studio delle categorie e il venerdì sarà in onda la consueta riduzione della puntata live del giorno precedente.

PARTNER - In occasione dell’edizione 2020, Sky e Fremantle si avvarranno della partnership di brand che hanno deciso di collaborare al progetto X Factor attraverso attività innovative e multipiattaforma, ciascuna differente dall'altra.

AXA Italia – MAIN PARTNER

AXA Italia è il nuovo Main Partner di X Factor 2020. In una fase di cambiamento epocale, il Gruppo ha scelto ancora una volta la strada del sostegno al talento e alle ambizioni dei giovani, affinché nonostante le difficoltà non si arrendano e continuino a coltivare i loro sogni, le loro ispirazioni e passioni. Una scelta in linea con la brand promise “Know You Can”, che spinge a credere in se stessi come motore di ogni percorso e con l’impegno ad essere partner delle persone e a sostenere la ripresa del Paese. Dopo essere stata protagonista delle puntate di selezioni, AXA Italia continuerà a essere presente al fianco dei concorrenti nella fase Live del programma e in tutti i momenti chiave di X Factor 2020. La partnership vedrà AXA Italia protagonista dei posati di presentazione dei concorrenti, di uno spazio dedicato all’interno di uno dei Live show in cui verrà affrontato un tema di carattere sociale che sta particolarmente a cuore al Gruppo e di una “AXA Zone” all’interno del loft di X Factor dedicata ai concorrenti. Sarà questo uno spazio dedicato ai concorrenti e al loro talento, dove avverranno momenti musicali come l’AXA Unplugged: una digital jam session targata AXA dal meccanismo fortemente engaging per la community del programma. Inoltre dal 1° Ottobre, per i clienti AXA Italia è partito il contest «Vinci X Factor con AXA», attivo fino al 18 novembre, a cui si potrà accedere tramite l’app My AXA, per vincere tanti premi targati X Factor.





AXA Italia è il nuovo Main Partner di X Factor 2020. In una fase di cambiamento epocale, il Gruppo ha scelto ancora una volta la strada del sostegno al talento e alle ambizioni dei giovani, affinché nonostante le difficoltà non si arrendano e continuino a coltivare i loro sogni, le loro ispirazioni e passioni. Una scelta in linea con la brand promise “Know You Can”, che spinge a credere in se stessi come motore di ogni percorso e con l’impegno ad essere partner delle persone e a sostenere la ripresa del Paese. Dopo essere stata protagonista delle puntate di selezioni, AXA Italia continuerà a essere presente al fianco dei concorrenti nella fase Live del programma e in tutti i momenti chiave di X Factor 2020. La partnership vedrà AXA Italia protagonista dei posati di presentazione dei concorrenti, di uno spazio dedicato all’interno di uno dei Live show in cui verrà affrontato un tema di carattere sociale che sta particolarmente a cuore al Gruppo e di una “AXA Zone” all’interno del loft di X Factor dedicata ai concorrenti. Sarà questo uno spazio dedicato ai concorrenti e al loro talento, dove avverranno momenti musicali come l’AXA Unplugged: una digital jam session targata AXA dal meccanismo fortemente engaging per la community del programma. Inoltre dal 1° Ottobre, per i clienti AXA Italia è partito il contest «Vinci X Factor con AXA», attivo fino al 18 novembre, a cui si potrà accedere tramite l’app My AXA, per vincere tanti premi targati X Factor. Connecting Partner: Sky Wifi





Official partner: Opel , Ferrero , Samsung , Mac Cosmetics, Yoga, Helbiz , Dyson, ActionAid Italia .





, , , , . Technical Partner: Yamaha e OPI.

MEDIA PARTNER

Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.





è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Spotify è Official Streaming Music Partner dello show. X Factor ha così il suo canale ufficiale con le playlist con i brani preferiti dai giudici e da Alessandro Cattelan, oltre alla playlist con i brani più indimenticabili delle precedenti edizioni. Al termine di ogni puntata Live, sarà poi possibile ascoltare le cover e i brani originali dei concorrenti in gara.





è Official Streaming Music Partner dello show. X Factor ha così il suo canale ufficiale con le playlist con i brani preferiti dai giudici e da Alessandro Cattelan, oltre alla playlist con i brani più indimenticabili delle precedenti edizioni. Al termine di ogni puntata Live, sarà poi possibile ascoltare le cover e i brani originali dei concorrenti in gara. Vanity Fair Italia , settimanale di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, racconta le storie dei personaggi del cinema, della musica, dell’entertainment e dello star system attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Vanity Fair Italia, Stories Partner di X Factor, svelerà in anteprima le storie dei protagonisti dello show musicale.





, settimanale di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, racconta le storie dei personaggi del cinema, della musica, dell’entertainment e dello star system attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato. Vanity Fair Italia, Stories Partner di X Factor, svelerà in anteprima le storie dei protagonisti dello show musicale. NOISEY è l’anima musicale di VICE e della musica racconta tutto, parlando del suono in ogni sua declinazione. Insieme a X Factor per questa edizione, racconteremo giudici, audizioni, partecipanti e ovviamente le canzoni, offrendo contenuti speciali e playlist inedite.

CREDITI - X Factor è un programma a cura di Eliana Guerra. Supervisore di produzione: Vincenzo Molluso. Produttore esecutivo: Marica Casalinuovo, Barnaby Boccoli. Creative producer: Alessandro Cattelan. Autori: Lorenzo Campagnari, Chiara Guerra, Giacomo Carrera, Federico Giunta. Direttore Musicale: Fabrizio Ferraguzzo. Regia: Luigi Antonini. Fotografia: Ivan Pierri. Scenografia: Luigi Maresca. Organizzatore generale: Paolo Scarbaci.

X FACTOR 2020 – I LIVE: OGNI GIOVEDÌ ALLE 21.15 SU SKY UNO (CANALE 108, DIGITALE TERRESTRE CANALE 455),

SEMPRE DISPONIBILE ON DEMAND, VISIBILE SU SKY GO, SU SMARTPHONE, TABLET E PC,

ANCHE IN VIAGGIO NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA, E IN STREAMING SU NOW TV.

X FACTOR 2020 – I LIVE: IL MERCOLEDÌ, IN PRIMA SERATA, SU TV8.