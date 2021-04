Su Sky Sport domenica ricca di eventi, con Split Screen non perdi niente!

Grazie alla nuova funzione di Sky Q i clienti Sky non devono scegliere cosa guardare in una domenica di eventi senza sosta e che si disputano anche in contemporanea. Ecco come funziona

Un’intera giornata a tenervi compagnia: dalle 13 fino a sera, sarà un susseguirsi di eventi live. Per non perderne neanche uno c’è lo Split Screen di Sky Q: i clienti via satellite possono seguire due eventi in diretta in contemporanea sullo stesso schermo, per essere sempre al centro dell’azione. Lo Split Screen è disponibile sul tasto verde del telecomando Sky.

Tocca alla Formula E accendere i motori della domenica: alle 13 su Sky Sport Collection il Round 4 fra le spettacolari strade di Roma. In contemporanea, su Sky Sport Arena, parte il Master 1000 di Monte-Carlo sui campi in terra rossa del Country Club del Principato. Passare dall’Eur a Montecarlo? Mai stato più semplice!

Primo pomeriggio “diviso” tra calcio e motori: Alle 15 il fischio d’inizio di Juventus-Genoa (live su Sky Sport Serie A), mentre alle 15.15 prende il via il Ferrari Challenge, il monomarca più prestigioso del mondo riservato ai clienti della Casa di Maranello. La Gara 2 del Trofeo Pirelli da Monza, è su Sky Sport F1.

Nel pomeriggio gioca anche la Premier: Tottenham-Manchester United, Mourinho contro il suo passato, dalle 17.30 su Sky Sport Uno. Ma alle 18 iniziano anche Roma-Bologna (live su Sky Sport Serie A) e Colonia-Mainz (su Sky Sport Collection). Siete indecisi? Nessun problema: potete scegliere voi quale partita seguire…. in contemporanea!

Tante le opzioni tra cui “districarsi” nella prima serata di domenica: si parte con Sheffield-Arsenal alle 20 (su Sky Sport Football) e poi lo schermo raddoppia quando inizia il posticipo della Serie A, Fiorentina-Atalanta (live su Sky Sport Uno dalle 20.45). E non finisce qui: perché dalle 20 sul prato, anzi il green, scendono anche i protagonisti della giornata conclusiva del Masters di golf (su Sky Sport Arena), mentre dalle 21 potrete ‘splittare’ lo schermo anche con l’NBA (Denver-Boston su Sky Sport NBA).

Difficile scegliere, possibile non farlo. Basta schiacciare sul tasto verde del telecomando e godervi lo Split Screen di Sky Q.