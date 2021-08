Weekend con 7 amichevoli su Sky e NOW (Real Madrid-Milan e Barcellona-Juventus)

Tra sabato 7, e domenica 8 agosto, saranno 7 le partite amichevoli che Sky trasmetterà in diretta, con protagoniste diverse formazioni di Serie A, che proseguono la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione. Sabato in campo l’Atalanta, a Londra in casa del West Ham, la Lazio, a Enschede, contro gli olandesi del Twente, e la Roma, ospite a Siviglia degli spagnoli del Betis. Domenica, invece, ecco il Milan, a Klagenfurt, in Austria, contro il Real Madrid, l’Inter, in casa del Parma, e la Juventus, in Spagna, per affrontare il Barcellona nel Trofeo Gamper.

A proposito di Barcellona-Juventus, la sfida sarà anche a livello femminile, in programma sempre domenica.

Di seguito la programma live di Sky Sport delle amichevoli estive (anche in streaming su NOW)

SABATO 7 AGOSTO 2021

ore 16:00 Amichevole: West Ham vs Atalanta

Quarta amichevole prestagionale per l'Atalanta, che a Londra affronta il West Ham United, sesto nella scorsa Premier League e ammesso ai gironi di Europa League.



Sky Sport Calcio (canale 483) ore 19:30 Amichevole: Twente vs Lazio

Per la Lazio di Sarri amichevole contro gli olandesi del Twente, squadra piu' avanti nella preparazione con l'Eredivisie che inizia gia' nel weekend di Ferragosto.



ore 22:00 Amichevole: Betis Siviglia vs Roma

Continua la serie di amichevoli internazionali della Roma di Mourinho: dopo il Siviglia, stavolta tocca al Betis.

DOMENICA 8 AGOSTO 2021