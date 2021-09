Andrea Duilio: «Nuovi ed ambiziosi traguardi attendono Sky Italia»

«E’ iniziata lo scorso lunedi 6 Settembre 2021 la mia avventura in Sky Italia. Una realtà che ho sempre osservato con ammirazione e grande interesse e della quale sono orgoglioso di entrare a far parte. Ho iniziato a scoprire una realtà davvero all’avanguardia, tra studi televisivi e sale di produzione con tecnologie innovative fatta da persone che uniscono alla competenza un’energia straordinaria.



Nel mio primo giorno ho voluto presentarmi e incontrare virtualmente tutti i dipendenti in una chiacchierata con Sarah Varetto. La loro passione e professionalità hanno fatto di Sky un punto di riferimento per il Paese sia come grande azienda italiana sia come forza culturale e non vedo l’ora di conoscere tanti nuovi colleghi.



Grazie a tutti per il caloroso benvenuto, pronti a lavorare fianco a fianco per raggiungere insieme nuovi e ambiziosi traguardi.»

Andrea Duilio

amministratore delegato Sky Italia

LA SCHEDA - Andrea Duilio ha maturato un’esperienza ventennale in Vodafone Italia dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella Business Unit Consumer fino ad assumere il ruolo di Marketing Director Consumer e Head of Customer Value Management Consumer.

Da aprile 2018 ha ricoperto il ruolo di Digital Director guidando il percorso di trasformazione digitale di Vodafone Italia e da aprile 2020 il ruolo di Direttore Commercial Operations dove ha accelerato l’evoluzione delle operations siglando inoltre, sul mondo wholesale, una importante partnership con Postepay, il primo operatore virtuale in Italia. Dallo scorso dicembre fino al suo ingresso in Sky Italia, Duilio è stato Direttore Business Unit Consumer di Vodafone. Duilio, 47 anni, è laureato in Economia all’Università Bocconi di Milano, è sposato e ha tre figli.