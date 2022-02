MasterChef Italia Sky e streaming NOW | Prova in esterna sul set di Blocco 181

A MasterChef Italia la gara non rimane mai in superficie, si va sempre in profondità: sia nella creazione e nella spiegazione del piatto, sia nell’emozione che ogni ingrediente riesce a provocare a chi lo utilizza. Quello che, peraltro, bisognerebbe sempre fare nella vita. Con questo spirito, la Mystery Box dei nuovi episodi – attesi per giovedì 3 febbraio su Sky e in streaming su NOW – avrà come protagonisti i tuberi, tesori che nascono nella profondità del terreno ma che poi, nei piatti, riescono a diventare protagonisti assoluti: è quello che dovranno fare gli 11 cuochi amatoriali ancora in gara per conquistare i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Sulle loro postazioni gli aspiranti chef troveranno tuberi comuni e altri più particolari, e con loro dovranno preparare un piatto degno della cucina di MasterChef Italia.

A seguire durante l’Invention Test arriverà tra i fornelli Enrico Costanza, “giardiniere culinario stellato” i cui prodotti – grazie ai quali collabora con gli Chef – sconvolgeranno non poche certezze all’interno della Masterclass: al centro della prova ci saranno infatti le sue erbe, straordinarie ma talvolta difficilissime da inserire all’interno di un piatto. Solo i migliori potranno quindi accedere alla prova in esterna, che questa settimana farà vivere a tutti un’esperienza unica.

Giovedì 3 febbraio – alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW – i concorrenti di MasterChef Italia potranno infatti cucinare per la troupe di Blocco 181, la nuova serie Sky Original, la prima in-house Sky Studios, realizzata con TapelessFilm e Red Joint Film, ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia, in arrivo prossimamente su Sky e in streaming su NOW. I concorrenti dovranno cucinare per gli attori, tra cui i protagonisti Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero, Alessio Praticò, le comparse e tutto il cast tecnico e artistico sul set. Nella serie, diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, il pioniere del rap italiano Salmo avrà il ruolo di supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore.

Brigata rossa e brigata blu si fronteggeranno per una sfida speciale, e chi perderà dovrà affrontare il Pressure Test che stavolta più che mai metterà a dura prova i nervi saldi degli aspiranti MasterChef: per l’occasione, arriverà in studio la Chef Elide Mollo del ristorante “Il Centro” di Priocca (Cuneo). Chi tra i cuochi amatoriali saprà mantenere “calma e sangue freddo” per continuare a coltivare il sogno di diventare il nuovo MasterChef italiano?

MASTERCHEF MAGAZINE - Continua, inoltre, l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, dal lunedì al venerdì alle ore 19:45 sempre su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Proseguirà la conoscenza dei concorrenti di questa edizione di MasterChef Italia; lo chef Piergiorgio Siviero mostrerà come minimizzare lo scarto in cucina realizzando un piatto a base di seppia. Lo spazio #Instafood vedrà protagonista Giorgio Locatelli; gli ex concorrenti Alida e Maurizio – provenienti rispettivamente dalla stagione 2 e dalla 5, poi, assieme, in MasterChef All Star (e coppia nella vita) – riscopriranno l’emozione di scoperchiare una Mystery Box. La pastry chef Aurora Storari realizzerà una proposta di fine pasto a base di melanzana; la rubrica Cucina Green ospiterà Chef Mariangela Susigan che preparerà un piatto a base di radici, erbe selvatiche e gemme; nella rubrica Ritratti il giovane chef Jeremie Depruneaux racconterà il suo progetto culinario ispirato alla passione per i prodotti ittici; infine, in Due giudici una spesa, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli torneranno a condividere la cucina del Magazine.

Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars- Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni.

Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di essere – anche quest’anno –plastic freeedeco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini&Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. Lo scorso settembre, Banijay ha annunciato che MasterChef, uno dei suoi format di maggior successo, ha superato le500 edizioni, un risultato incredibile dal reboot nel 2005. Il pluripremiato e iconico cooking show creato da Franc Roddam appassiona il pubblico da più di 30 anni e nel 2017 è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”, MasterChef, ad oggi, conta 64 versioni locali e più di 10.000 episodi in onda in tutto il mondo, oltre al traguardo storico delle 500 stagioni appena raggiunto. Solo durante il 2020, nonostante le restrizioni per le riprese, ci sono state 43 produzioni in 30 mercati.

MasterChef Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky. Un programma scritto da Paola Papa e da Emiliano Ereddia, Sonia Soldera, Ilaria Barosi, Alessandra Tomaselli, e con Luca Colocucci, Silvia Bizzotto, Francesca Valenti, Francesca Mazzantini, Anna Ferrajoli, Francesco Stefanucci, Maria Chiara Salvi, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

