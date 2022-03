La nuova stagione di «Italie invisibili», su Sky Arte percorsi e territori nella bellezza

Ar­ri­va il 24 mar­zo su Sky Arte la nuo­va sta­gio­ne di Ita­lie in­vi­si­bi­li, la pro­du­zio­ne Sky Ori­gi­nal che con sei nuo­vi epi­so­di con­du­ce alla ri­sco­per­ta di at­mo­sfe­re solo ap­pa­ren­te­men­te sva­ni­te at­tra­ver­so il La­zio, le Mar­che, la Cam­pa­nia, la Val­la d’Ao­sta, il Pie­mon­te e la Ca­la­bria; per­cor­si che ri­vi­vo­no oggi, gra­zie al rac­con­to di ar­cheo­lo­gi, sto­ri­ci e stu­dio­si d’ar­te an­ti­ca che fan­no “par­la­re” il pae­sag­gio, ri­per­cor­ren­do per­cor­si al­ter­na­ti­vi e sor­pren­den­ti che sono la vera ric­chez­za del no­stra sto­ria.

Si co­min­cia con un dop­pio ap­pun­ta­men­to il 24 mar­zo alle 21.15 con i Ca­stel­li Ro­ma­ni, rac­con­ta­ti come “lo Sta­to del­l’o­tium”; l’am­pia zona ver­de alle por­te di Roma dove tra ‘500 e ‘600 fu scel­ta dal­le più gran­di fa­mi­glie ari­sto­cra­ti­che e dal­lo stes­so pon­te­fi­ce per co­struir­vi lus­suo­se re­si­den­ze esti­ve e pro­se­gui­re così l’an­ti­ca tra­di­zio­ne dell’otium – il ri­sto­ro del cor­po e il nu­tri­men­to del­la men­te – che Ci­ce­ro­ne pra­ti­ca­va in quel­le stes­se ter­re; a se­gui­re il se­con­do epi­so­dio, de­di­ca­to ad An­co­na, non solo un por­to, ma ful­cro del Ri­na­sci­men­to adria­ti­co.

Il 31 mar­zo sarà la vol­ta de Il Mon­fer­ra­to dei mar­che­si Pa­leo­lo­gi, men­tre il 7 apri­le il quar­to epi­so­dio rac­con­te­rà Be­ne­ven­to, l’u­ni­co dei ter­ri­to­ri lon­go­bar­di a man­te­ne­re de fac­to la pro­pria in­di­pen­den­za per qua­si tre­cen­to anni. Il 14 apri­le sto­ri­ci e ar­cheo­lo­gi rac­con­te­ran­no la Val­le d’Ao­sta sot­to il do­mi­nio dei si­gno­ri di Chal­lant; il 21 apri­le la se­rie si chiu­de con l’e­pi­so­dio de­di­ca­to a La Ca­la­bria e il ter­re­mo­to del 1783.

GLI EPI­SO­DI

I Ca­stel­li Ro­ma­ni e lo Sta­to del­l’O­zio | 24 mar­zo h 21.15

La de­no­mi­na­zio­ne at­tua­le di “Ca­stel­li Ro­ma­ni” ri­sa­le al­l’e­po­ca del­la cat­ti­vi­tà avi­gno­ne­se del Papa (XIV se­co­lo), quan­do mol­ti abi­tan­ti di Roma, per sfug­gi­re alle dif­fi­col­tà, si ri­fu­gia­ro­no nei feu­di del­le fa­mi­glie pa­tri­zie ro­ma­ne. In real­tà però è fin dal­l’e­tà re­pub­bli­ca­na ro­ma­na e an­cor di più in età im­pe­ria­le che la via Ap­pia si pun­teg­giò “Vil­le di de­li­zia” dove, in un’a­rea pri­vi­le­gia­ta per bel­lez­za e cli­ma, gli ari­sto­cra­ti­ci ro­ma­ni (con­so­li, se­na­to­ri, in­tel­let­tua­li) ri­sto­ra­va­no il cor­po e lo spi­ri­to, col­ti­van­do l’otium – cioè il ri­po­so at­ti­vo, nel­la na­tu­ra, ma col­ti­van­do let­tu­re e ami­ci­zie. Lo fece an­che Mar­co Tul­lio Ci­ce­ro­ne che pro­prio sul col­le del Tu­sco­lo – dove ave­va un am­pio pos­se­di­men­to – scris­se le ce­le­ber­ri­me Tu­scu­la­nae Di­spu­ta­tio­nes.§





La de­no­mi­na­zio­ne at­tua­le di “Ca­stel­li Ro­ma­ni” ri­sa­le al­l’e­po­ca del­la cat­ti­vi­tà avi­gno­ne­se del Papa (XIV se­co­lo), quan­do mol­ti abi­tan­ti di Roma, per sfug­gi­re alle dif­fi­col­tà, si ri­fu­gia­ro­no nei feu­di del­le fa­mi­glie pa­tri­zie ro­ma­ne. In real­tà però è fin dal­l’e­tà re­pub­bli­ca­na ro­ma­na e an­cor di più in età im­pe­ria­le che la via Ap­pia si pun­teg­giò “Vil­le di de­li­zia” dove, in un’a­rea pri­vi­le­gia­ta per bel­lez­za e cli­ma, gli ari­sto­cra­ti­ci ro­ma­ni (con­so­li, se­na­to­ri, in­tel­let­tua­li) ri­sto­ra­va­no il cor­po e lo spi­ri­to, col­ti­van­do l’otium – cioè il ri­po­so at­ti­vo, nel­la na­tu­ra, ma col­ti­van­do let­tu­re e ami­ci­zie. Lo fece an­che Mar­co Tul­lio Ci­ce­ro­ne che pro­prio sul col­le del Tu­sco­lo – dove ave­va un am­pio pos­se­di­men­to – scris­se le ce­le­ber­ri­me Tu­scu­la­nae Di­spu­ta­tio­nes.§ An­co­na, cit­tà del Ri­na­sci­men­to Adria­ti­co | 24 mar­zo h 21.45

La nar­ra­zio­ne pren­de for­ma in­tor­no al glo­rio­so pas­sa­to di An­co­na qua­le cro­ce­via com­mer­cia­le, “Por­ta d’O­rien­te” dal­la sua co­sta par­ti­va e si svi­lup­pa­va in­fat­ti una via com­mer­cia­le, al­ter­na­ti­va a quel­la ve­ne­zia­na, che dal Me­dio Orien­te con­du­ce­va in In­ghil­ter­ra. La pun­ta­ta ri­co­strui­sce i trat­ti di in­di­pen­den­za po­li­ti­ca e cul­tu­ra­le, spe­cie per la splen­di­da fase Quat­tro­cen­te­sca, che vide la cit­tà tra i gran­di pro­ta­go­ni­sti del co­sid­det­to “Ri­na­sci­men­to Adria­ti­co”





La nar­ra­zio­ne pren­de for­ma in­tor­no al glo­rio­so pas­sa­to di An­co­na qua­le cro­ce­via com­mer­cia­le, “Por­ta d’O­rien­te” dal­la sua co­sta par­ti­va e si svi­lup­pa­va in­fat­ti una via com­mer­cia­le, al­ter­na­ti­va a quel­la ve­ne­zia­na, che dal Me­dio Orien­te con­du­ce­va in In­ghil­ter­ra. La pun­ta­ta ri­co­strui­sce i trat­ti di in­di­pen­den­za po­li­ti­ca e cul­tu­ra­le, spe­cie per la splen­di­da fase Quat­tro­cen­te­sca, che vide la cit­tà tra i gran­di pro­ta­go­ni­sti del co­sid­det­to Il Mon­fer­ra­to dei mar­che­si Pa­leo­lo­gi | 31 mar­zo h 21.15

La pun­ta­ta ri­co­strui­sce, se­con­do tre prin­ci­pa­li li­nee nar­ra­ti­ve, la sto­ria del Mar­che­sa­to del Mon­fer­ra­to nel suo ul­ti­mo trat­to di splen­do­re, cor­ri­spon­den­te ai de­cen­ni con­clu­si­vi del­la di­na­stia dei Mar­che­si Pa­leo­lo­gi (1306-1533) , che ave­va ere­di­ta­to i do­mi­ni già ale­ra­mi­ci nel 1305, dopo la mor­te sen­za ere­di di Gio­van­ni I. Nel cor­so del Quat­tro­cen­to, i Mar­che­si e le gran­di fa­mi­glie del­la cor­te mar­chio­na­le, pur nel­le non sem­pli­ci vi­cen­de po­li­ti­che che li vi­de­ro co­stan­te­men­te pre­mu­ti tra le mire del Duca di Sa­vo­ia e il Du­ca­to di Mi­la­no dei Vi­scon­ti e poi de­gli Sfor­za, riu­sci­ro­no a crea­re, spe­cie ne­gli ul­ti­mi de­cen­ni del se­co­lo e nei pri­mi del Cin­que­cen­to, una col­ta e qua­li­fi­ca­ta cor­te ri­na­sci­men­ta­le, ag­gior­na­ta e aper­ta ver­so mol­te­pli­ci oriz­zon­ti na­zio­na­li ed an­che in­ter­na­zio­na­li.





La pun­ta­ta ri­co­strui­sce, se­con­do tre prin­ci­pa­li li­nee nar­ra­ti­ve, la sto­ria del nel suo ul­ti­mo trat­to di splen­do­re, cor­ri­spon­den­te ai , che ave­va ere­di­ta­to i do­mi­ni già ale­ra­mi­ci nel 1305, dopo la mor­te sen­za ere­di di Gio­van­ni I. Nel cor­so del Quat­tro­cen­to, i Mar­che­si e le gran­di fa­mi­glie del­la cor­te mar­chio­na­le, pur nel­le non sem­pli­ci vi­cen­de po­li­ti­che che li vi­de­ro co­stan­te­men­te pre­mu­ti tra le mire del Duca di Sa­vo­ia e il Du­ca­to di Mi­la­no dei Vi­scon­ti e poi de­gli Sfor­za, riu­sci­ro­no a crea­re, spe­cie ne­gli ul­ti­mi de­cen­ni del se­co­lo e nei pri­mi del Cin­que­cen­to, una col­ta e qua­li­fi­ca­ta cor­te ri­na­sci­men­ta­le, ag­gior­na­ta e aper­ta ver­so mol­te­pli­ci oriz­zon­ti na­zio­na­li ed an­che in­ter­na­zio­na­li. Be­ne­ven­to La Lon­go­bar­da | 7 apri­le h 21.15

Dopo la ca­du­ta del Re­gno, il do­mi­nio be­ne­ven­ta­no ri­ma­se l’u­ni­co dei ter­ri­to­ri lon­go­bar­di a man­te­ne­re de fac­to la pro­pria in­di­pen­den­za per qua­si tre­cen­to anni. Tale au­to­no­mia cul­tu­ra­le è il trat­to mag­gior­men­te af­fa­sci­na­te del­la lun­ga sto­ria di que­sto du­ca­to me­ri­dio­na­le che pro­dus­se for­me al­ta­men­te ori­gi­na­li, nel­l’ar­chi­tet­tu­ra, nel­la pit­tu­ra, nel­la mi­nia­tu­ra, nel­la mu­si­ca (‘Can­to be­ne­ven­ta­no’) come nel­la scrit­tu­ra (‘Scrit­tu­ra be­ne­ven­ta­na’). Alla fine del­l’ot­ta­vo se­co­lo, or­mai con­clu­so il Re­gno lon­go­bar­do d’I­ta­lia, sot­to­mes­so ai Fran­chi, ed ele­va­to il Du­ca­to a Prin­ci­pa­to (gra­zie al ruo­lo del duca Are­chi II, guer­rie­ro e me­ce­na­te, fon­da­to­re del­l’ab­ba­zia di San­ta So­fia), Be­ne­ven­to era in­di­ca­ta come ‘al­tra Pa­via’, a evi­den­ziar­ne il ruo­lo di cit­tà ca­pi­ta­le sia po­li­ti­ca sia cul­tu­ra­le che sarà oscu­ra­to solo nel XI se­co­lo, con la con­qui­sta nor­man­na e l’an­nes­sio­ne da par­te del Pa­pa­to (1081).





Dopo la ca­du­ta del Re­gno, il do­mi­nio be­ne­ven­ta­no ri­ma­se l’u­ni­co dei ter­ri­to­ri lon­go­bar­di a man­te­ne­re de fac­to la pro­pria in­di­pen­den­za per qua­si tre­cen­to anni. Tale au­to­no­mia cul­tu­ra­le è il trat­to mag­gior­men­te af­fa­sci­na­te del­la lun­ga sto­ria di que­sto du­ca­to me­ri­dio­na­le che pro­dus­se for­me al­ta­men­te ori­gi­na­li, nel­l’ar­chi­tet­tu­ra, nel­la pit­tu­ra, nel­la mi­nia­tu­ra, nel­la mu­si­ca (‘Can­to be­ne­ven­ta­no’) come nel­la scrit­tu­ra (‘Scrit­tu­ra be­ne­ven­ta­na’). Alla fine del­l’ot­ta­vo se­co­lo, or­mai con­clu­so il Re­gno lon­go­bar­do d’I­ta­lia, sot­to­mes­so ai Fran­chi, ed ele­va­to il Du­ca­to a Prin­ci­pa­to (gra­zie al ruo­lo del duca Are­chi II, guer­rie­ro e me­ce­na­te, fon­da­to­re del­l’ab­ba­zia di San­ta So­fia), Be­ne­ven­to era in­di­ca­ta come ‘al­tra Pa­via’, a evi­den­ziar­ne il ruo­lo di cit­tà ca­pi­ta­le sia po­li­ti­ca sia cul­tu­ra­le che sarà oscu­ra­to solo nel XI se­co­lo, con la con­qui­sta nor­man­na e l’an­nes­sio­ne da par­te del Pa­pa­to (1081). La Val­le d’Ao­sta e i no­bi­li Chal­lant | 14 apri­le h 21.15

Se la Val­le d’Ao­sta è, sin dal 1033, par­te dei pos­se­di­men­ti dei du­chi di Sa­vo­ia, essi de­le­ga­ro­no di fat­to il go­ver­no di quel­la Con­tea ai si­gno­ri di Chal­lant (ori­gi­na­ri del­la Val d’A­yas), ben ra­di­ca­ti nel ter­ri­to­rio e di­ve­nu­ti loro vi­scon­ti. La li­nea di let­tu­ra pri­vi­le­gia­ta sarà quel­la le­ga­ta al­l’at­ti­vi­tà de­gli Chal­lant come co­strut­to­ri di ca­stel­li: una vo­ca­zio­ne che, ge­ne­ra­zio­ne dopo ge­ne­ra­zio­ne, li col­lo­ca nel­la sto­ria del­l’ar­chi­tet­tu­ra mi­li­ta­re del­l’e­tà mo­der­na.





Se la Val­le d’Ao­sta è, sin dal 1033, par­te dei pos­se­di­men­ti dei du­chi di Sa­vo­ia, essi de­le­ga­ro­no di fat­to il go­ver­no di quel­la Con­tea ai si­gno­ri di Chal­lant (ori­gi­na­ri del­la Val d’A­yas), ben ra­di­ca­ti nel ter­ri­to­rio e di­ve­nu­ti loro vi­scon­ti. La li­nea di let­tu­ra pri­vi­le­gia­ta sarà quel­la le­ga­ta al­l’at­ti­vi­tà de­gli Chal­lant come co­strut­to­ri di ca­stel­li: una vo­ca­zio­ne che, ge­ne­ra­zio­ne dopo ge­ne­ra­zio­ne, li col­lo­ca nel­la sto­ria del­l’ar­chi­tet­tu­ra mi­li­ta­re del­l’e­tà mo­der­na. La Ca­la­bria e il ter­re­mo­to del 1783 | 21 apri­le h 21.15

Con tre de­va­stan­ti scos­se del 5 e 7 feb­bra­io e del 28 mar­zo 1783 il ter­re­mo­to, ri­cor­da­to dal­le fon­ti come ‘Ilia­de fu­ne­sta’, si tra­sfor­mò in un dram­ma­ti­co tor­nan­te del­la sto­ria che scon­vol­se geo­lo­gi­ca­men­te e rase al suo­lo buo­na par­te del­la Ca­la­bria Ul­tra (o Ul­te­rio­re). La pun­ta­ta, più che nar­ra­re le vi­cen­de del­la ri­co­stru­zio­ne e del­la rie­di­fi­ca­zio­ne ‘”si­mul­ta­nea” e “pia­ni­fi­ca­ta” del­le co­sid­det­te “Cit­tà nuo­ve di Ca­la­bria” che so­sti­tui­ro­no, tal­vol­ta an­che in siti di­ver­si da quel­li ori­gi­na­ri, i pre­ce­den­ti cen­tri abi­ta­ti. Si trat­ta di un fe­no­me­no poco co­no­sciu­to di cul­tu­ra ra­zio­na­le e il­lu­mi­ni­sta che ca­rat­te­riz­za e se­gna for­te­men­te que­st’a­rea del me­ri­dio­ne del­la pe­ni­so­la al­l’in­do­ma­ni del si­sma.

ITA­LIE IN­VI­SI­BI­LI | Da gio­ve­dì 24 mar­zo alle 21.15 è una pro­du­zio­ne Sky Orin­gi­nal in pri­ma vi­sio­ne su Sky Arte, di­spo­ni­bi­le on de­mand e in strea­ming su NOW