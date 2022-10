Sky Sport, Europa e Conference League 2022/23 5a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW

Giovedì 27 Ottobre, appuntamento con la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League 2022/2023.

Su Sky e in streaming su NOW tutte le partite, anche grazie a Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea, nei due diversi orari, alle 18.45 e alle 21.

Su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e anche su Sky Sport 4K, alle 18 e alle 23 studi pre e post-partita con Leo Di Bello alla conduzione; con lui, Beppe Bergomi, Matteo Marani e Andrea Marinozzi.

Su Sky Sport 24, studio in onda anche alle 20, che fungerà da post degli incontri delle 18.45 e da pre di quelli delle 21.

Tre le squadre italiane iscritte alle due manifestazioni, la Roma e la Lazio in Europa League, la Fiorentina in Conference League

A scendere in campo per prime, alle 18.45, saranno Lazio e Fiorentina, la prima allo Stadio Olimpico contro i danesi del Midtjylland (in diretta anche su Sky Sport 4K); la seconda al Franchi contro i turchi del Basaksehir. Alle 21 sarà la volta della Roma, che vola in Finlandia per affrontare l’Helsinki, con match anche in chiaro su TV8.

SKY SPORT EUROPA E CONFERENCE LEAGUE DIRETTA - 5a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite e coloro che cureranno i collegamenti per la trasmissione multi-campo Diretta Gol.

Giovedi 27 Ottobre 2022:

Studio - Europa League Show

Satellite e Fibra: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Digitale Terrestre: diretta sui canali Sky Sport dei match e Sky Sport 24

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Leo Di Bello - In studio: Beppe Bergomi, Matteo Marani, Andrea Marinozzi

ore 18 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 20 “Europa League Show” Sky Sport 24

Sky Sport 24 ore 23 “Europa League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Sky Sport Uno e Sky Sport 24 ore 24 “Terzo Tempo Europa” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

ore 18:45 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | AEK Larnaca vs Dinamo Kiev: Paolo Redi

Paolo Redi UEL | Fenerbahce vs Rennes: Filippo Benincampi

Filippo Benincampi UEL | LAZIO vs Midtjylland : Daniele Barone

: Daniele Barone UEL | Ludogorets vs Betis Siviglia: Antonio Nucera

Antonio Nucera UEL | Malmoe vs Union Saint Gilloise: Alessandro Sugoni

Alessandro Sugoni UEL | PSV Eindhoven vs Arsenal: Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano UEL | Union Berlino vs Braga: Nicolò Ramella

Nicolò Ramella UEL | Zurigo vs Bodoe Glimt: Dario Massara



Dario Massara UECL | Anderlecht vs Steaua Bucarest: Calogero Destro

Calogero Destro UECL | Austria Vienna vs Lech Poznan: Fabrizio Redaelli

Fabrizio Redaelli UECL | FIORENTINA vs Basaksehir : Federico Zancan

: Federico Zancan UECL | Nizza vs Patizan Belgrado: Elia Faggion

Elia Faggion UECL | Slovacko vs Colonia: Andrea Voria

Andrea Voria UECL | Vaduz vs AZ Alkmaar : Manuel Favia

: Manuel Favia UECL | Villareal vs Apoel Be’er Sheva: Cristiano Tognoli

ore 18:45 Uefa Europa League | Gruppo F 5a Giornata: Lazio vs Midtjylland

Stadio Olimpico - Roma

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

Entrambe le formazioni a quota 5 punti con una vittoria e due pareggi. Lazio per cancellare il 5 a 1 dell'andata nell'unico precedente europeo.

ore 18:45 Uefa Conference Europa League | Gruppo A 5a Giornata: Fiorentina vs Istanbul Basaksehir

Stadio Artemio Franchi - Firenze

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (253)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Massimo Marianella - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Sfida per la vetta del girone A. Viola a quota 7 punti, turchi a quota 10. Basaksehir vittorioso all'andata per 3 a 0 nell'unico precedente europeo.

ore 18:45 Uefa Europa League | Gruppo C 5a Giornata: Ludogorets vs Betis

Ludogorets Arena - Razgrad

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano

Bulgari secondi nel girone a -3 dal Real Betis ancora imbattuto con 3 vittorie e 1 pari. Spagnoli vittoriosi all'andata per 3 a 2 nell'unico precedente.



ore 18:45 ore 18:45 Uefa Europa League | Gruppo A 5a Giornata: PSV vs Arsenal

PSV Stadion - Eindhoven

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Action (206), Sky Sport (255)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Olandesi secondi nel girone a -5 dall'Arsenal e +3 sulla terza. Sconfitti all'andata 1 a 0. Gunners a punteggio pieno e gia' agli ottavi.

ore 21:00 Diretta Gol Europa e Conference League

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi:

UEL | Ferencvaros vs Monaco: Dario Massara

Dario Massara UEL | Friburgo vs Olympiacos: Nicolò Ramella

Nicolò Ramella UEL | Helsinki vs ROMA: Riccardo Gentile

Riccardo Gentile UEL | Manchester U. vs Sheriff: Paolo Ciarravano

Paolo Ciarravano UEL | Nantes vs Qarabag: Filippo Benincampi

Filippo Benincampi UEL | Omonia Nicosia vs Real Sociedad : Antonio Nucera

: Antonio Nucera UEL | Stella Rossa vs Trabzonspor: Paolo Redi

Paolo Redi UEL | Sturm Graz vs Feyenoord: Alessandro Sugoni



Alessandro Sugoni UECL | Ballkani vs Slavia Praga : Fabrizio Redaelli

: Fabrizio Redaelli UECL | Basilea vs Zalgiris: Elia Faggion

Elia Faggion UECL | Dnipro vs Apollon: Manuel Favia

Manuel Favia UECL | Hearts vs RFS: Cristiano Tognoli

Cristiano Tognoli UECL | Molde vs Djurgarden: Alberto Pucci

Alberto Pucci UECL | Shamrock Rovers vs Gent : Alberto Pucci

: Alberto Pucci UECL | Sivasspor vs Cluj: Calogero Destro

Calogero Destro UECL | Slovan Bratislava vs Pyunik: Andrea Voria

Andrea Voria UECL | West Ham vs Silkeborg: Federico Botti

ore 21:00 Uefa Europa League | Gruppo C 5a Giornata: HJK Helsinki vs Roma

Helsinki Football Stadium - Helsinki

IN CHIARO SU TV8 (can. 8 DTT, Sky 125 e Tivùsat 8)

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna

Finlandesi ancora senza vittorie con un solo punto, un solo gol fatto e 8 subiti. Giallorossi a -3 dalla seconda. Vittoriosi all'Olimpico per 3 a 0.

ore 21:00 Uefa Europa League | Gruppo E 5a Giornata: Manchester United vs Sheriff

Old Trafford - Manchester

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Football (203), Sky Sport (253), Sky Sport 4K (213)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero

Red Devils con 9 punti, a -3 dalla capolista Real Sociedad. Vittoriosi all'andata per 2 a 0 nell'unico precedente. Moldavi con un solo successo e 3 ko.

ore 21:00 Uefa Europa League | Gruppo F 5a Giornata: Sturm Graz vs Feyenoord

Stadion Graz Liebenau - Graz

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (254)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Marco Frisoli

Austriaci per riscattare il 6 a 0 dell'andata in Olanda. Negli altri due precedenti di Champions League 2000/01 una vittoria austriaca e un pareggio.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog