23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia, la nuova produzione originale Sky Sport

A pochi giorni dall’ennesima impresa sportiva di Sofia Goggia, Sky Sport presenta in anteprima un’anticipazione della nuova produzione originale di Sky Sport in onda dal 30 dicembre su Sky e in streaming su NOW: 23 Giorni. Il miracolo di Sofia Goggia. Al centro del racconto l’indimenticabile impresa olimpica della sciatrice azzurra: in 23 giorni dallo sconforto di un infortunio che pareva averle tolto ogni chance, alla medaglia olimpica di Pechino.

La metafora della vita e della mentalità ineguagliabile di una regina dello sport mondiale. Gennaio 2022, quasi un anno fa. 23 giorni di dolore fisico ma ancora di più dell’anima. 23 giorni dove la sfida è stata solo con se stessa. Sofia contro il tempo, Sofia con se stessa.

Il tempo scorre inesorabile e l’appuntamento di Pechino si avvicina sempre di più. Pechino 2022 significa vedere da vicino IL luogo nel quale Sofia desidera essere. Un percorso intimo e profondo, focalizzato sulla persona, sul proprio carattere, accompagnata dalle persone che più le sono state vicino: allenatori, medici, amici. Una straordinaria storia di sport, dal valore fortemente motivazionale, come le imprese dei grandi atleti sanno essere.

Sofia si prende per mano, guida la bambina che è in lei, quella bambina che a 6 anni sogna già, con le idee molto chiare, di trionfare alle Olimpiadi. Cresce in questo modo, tra un allenamento e un altro, cadendo e rialzandosi costantemente più forte, più solida e resiliente, imparando ad ascoltare prima di tutto il suo cuore. 23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia è un dialogo sincero con Sofia, un regalo per i tanti sostenitori che raduna gara dopo gara. Una lunga intervista in cui emerge la donna e l’atleta, verso l’impresa che l’ha vista protagonista dall’infortunio nel supergigante di Cortina d’Ampezzo e le tappe che l’hanno condotta a vincere l’argento Olimpico a Pechino 2022. Un percorso lungo 23 giorni, fatto di lacrime, impegno, e costanza.

Un percorso anche verso Milano-Cortina 2026:

«Credo che il mio sguardo sia molto focalizzato sul presente. Perché questo che andrò ad affrontare e che sto affrontando già, sarà per tanti aspetti e può essere sicuramente il quadriennio più interessante, il quadriennio più importante della mia vita da sciatrice, perché, non dimentichiamocelo, io ho 30 anni e riuscire già ad arrivare a Milano-Cortina 2026 sarebbe qualcosa di estremamente importante. È un sogno, ma è chiaramente un obiettivo».

23 giorni. Il miracolo di Sofia Goggia - Appuntamento con la nuova Produzione Originale di Sky Sport, ideata dal direttore di Sky Sport, Federico Ferri, curata da Sara Cometti, con la regia di Leopoldo Muti e le interviste di Dody Nicolussi, venerdì 30 dicembre alle 22.45 su Sky Sport Uno e sabato 31 alle 10 anche su Sky Documentaries, in streaming su NOW, disponibile on demand.

Sofia Goggia arriva negli studi Sky. L'incontro diventa un momento di grande emozione. Sofia vede per la prima volta il documentario e nei momenti più intensi, il suo infortunio a meno di un mese dall'Olimpiade, non trattiene la commozione.

«Chiaramente quando vivi un’esperienza simile e hai un obiettivo come un’Olimpiade quasi non ti rendi conto di tutto ciò che fai per rendere l’impresa possibile. Quando mi sono seduta sulla sedia di casa mia davanti alla telecamera e ho ripercorso tutto, mi sono anche quasi ricordata di alcuni momenti, di alcuni attimi che erano già nel dimenticatoio. È stato bello riscoprire determinati dettagli, determinati momenti che veramente mi ero già dimenticata. A fine stagione mi sono sentita sfinita e ho capito quasi di più l’entità del mio infortunio. Mi sono trovata a fare un percorso fisioterapico vero e mi sentivo impedita anche a fare due saltelli normalissimi e gli ho detto ‘Come ho fatto a fare un’Olimpiade?'. Nessuno può capire la mia difficoltà in quella camera a Pechino dove ero da sola, il fatto di non riuscire neanche ad andare a trovare il mio skiman nella skiroom perché per me era difficile fare quel tragitto. Devo veramente ringraziare alcune persone che mi sono state particolarmente vicino, che mi sono state accanto: un posto bellissimo, ma un posto per pochi. Sono veramente grata di aver avuto delle persone che sono state lì. C’è questa sensazione che ho tutte le volte che vado forte, soprattutto in discesa libera: quando lo sci è piatto e sento che come se quasi non toccasse la neve. So che sto andando forte - mi è capitato anche questo weekend mi sento nella discesa di Saint Moritz - e quando ce l’ho, so che sono davanti. Ho vinto tante gare in Coppa del Mondo sulle stesse tante piste. Ci sono ancora delle piste che invece non ho ancora conquistato. Per me lo sci è il gioco più bello del mondo e lo vivo con quella parte mia fanciullesca, da bambina, che alla fine mi ha fatto innamorare di questo sport. Anzi, credo anche di viverlo con questa consapevolezza e con questa felicità perché mi sono ricollegata a quella parte di me primordiale che mi ha fatto iniziare.»

23 Giorni. Il miracolo di Sofia Goggia

Di seguito la programmazione su Sky e in streaming su NOW

Sky Sport Uno

Venerdì 30 dicembre alle 22.45

Sabato 31 dicembre alle 12.15 e mezzanotte

Domenica 1° gennaio alle 13.45, alle 19.30 e alle 22.45

Sky Documentaries

Sabato 31 dicembre alle 11

Lunedì 2 gennaio alle 13

Giovedì 5 gennaio alle 10

