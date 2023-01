A Capodanno si riaccendono i motori di Sky Sport, tanti speciali da non perdere

A Capodanno tornano gli speciali dedicati ai motori su Sky, in streaming su NOW e disponibili on demand. È tempo di rivivere tutte le emozioni del 2022 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con Un Anno di Superbike, lo speciale dedicato alla stagione 2022 che ha portato al trionfo di Alvaro Bautista e della sua Ducati. Per la MotoGP, da non perdere Paddock Life – Best of 2022, un viaggio attraverso i migliori momenti vissuti nel 2022 del Motomondiale. La stagione appena conclusa sarà protagonista anche degli speciali dedicati alla Moto3, alla Moto2 e alla MotoGP. Fango e sterrato in Bryan, la corsa di una vita, il docufilm sulla vita dell’ex pilota sanmarinese di motocross Bryan Toccaceli. Le emozioni della vittoria mondiale di Pecco Bagnaia in due speciali dedicati all’impresa del pilota piemontese e alla Ducati: 50 sul Rosso - da Ago a Bagnaia, racconta il binomio vincente tutto italiano con le voci dei protagonisti. Si prosegue con Il Sogno di Pecco, un viaggio nella vita e nella carriera del pilota piemontese.

Per la Formula 1, appuntamento Sky Sport F1 e in streaming su NOW con 2022 – Il F1LM, documentario che ripercorre i momenti decisivi della stagione appena conclusa. Ha dominato il campionato conquistando il record di vittorie in una singola stagione: Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la seconda volta. La sua stagione perfetta è raccontata in Super Max Vol. 2 e nell’intervista Super Max colpisce ancora, in cui il campione del mondo parla della sua straordinaria corsa al titolo. Stesso canale per chi, in Formula 1, ha fatto la storia: lo speciale 50 volte Vettel e oltre celebra la carriera di Sebastian Vettel: dalle prime vittorie al commovente addio di Abu Dhabi. Tempo di bilancio e di strategie future per Charles Leclerc e Carlos Sainz che, insieme a Federica Masolin e Davide Valsecchi, analizzano in Charles&Carlos – Obiettivo Mondiale il 2022 della Ferrari con lo sguardo rivolto già al prossimo anno.

Appuntamento da non perdere con Villeneuve Pironi, un film documentario incentrato sull’avvincente storia di Gilles Villeneuve e Didier Pironi, piloti e rivali diventate leggende della Formula 1. Il documentario racconta, attraverso filmati d’epoca, la controversa stagione F1 del 1982, quando il Gran Premio di San Marino fu teatro di una sfida che trasformò l’amicizia tra i due in acerrima rivalità, prima che la carriera di Villeneuve si interrompesse fatalmente a Zolder.

Nella Casa dello Sport di Sky spazio anche alla Dakar 2023, con Sandro Donato Grosso inviato per Sky Sport a seguire il rally raid più conosciuto del mondo che parte il 31 dicembre in Arabia Saudita. Collegamenti in diretta tutte le sere dal bivacco per raccontare la corsa e far vivere da vicino le emozioni di una gara nel deserto. I partecipanti (più di 300 divisi tra moto auto e camion) dovranno affrontare 15 tappe che prevedono 8.500 chilometri di sabbia e dune. La 45esima edizione della Dakar partirà da Yanbu Al Bahar (Mar Rosso) per arrivare a Dammam (Golfo Arabico).

GLI SPECIALI MOTO E DAKAR SU SKY SPORT MOTOGP, IN STREAMING SU NOW E DISPONIBILI ON DEMAND:



GLI SPECIALI FORMULA 1 SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, IN STREAMING SU NOW E DISPONIBILI ON DEMAND:



