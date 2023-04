Miglior risultato stagionale per Pechino Express su Sky e streaming NOW

Un nuovo Paese, un’amica speciale che ritorna e tante nuove sfide per i viaggiatori: l’avventura di Pechino Express riparte e lo fa nel Borneo Malese, secondo Paese della rotta di quest’anno sulla via delle Indie, dove ritrova Victoria Cabello, vincitrice della scorsa edizione insieme al fidatissimo Paride Vitale. Ieri, nella quinta tappa, le coppie in gara - guidate da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio - hanno percorso 494 chilometri, partendo dal villaggio di Kampung Giam fino a Sibu, traguardo di puntata.

Qui si è consumato il colpo di scena finale: la coppia vincitrice della tappa, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ha potuto scegliere di eliminare una qualsiasi delle altre coppie essendo stati gli unici a superare la neonata coppia dei Segugi, formata proprio da Victoria ed Enzo, e la regola prevedeva che tutte le coppie alle spalle dei due nuovi specialissimi e spietatissimi “concorrenti” erano a rischio di eliminazione; la loro scelta è dunque ricaduta sugli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ma questa possibilità è stata sventata dalla busta nera di puntata, che ha svelato la natura non eliminatoria della tappa.

Episodio carico di tensione e sorprese, a cui corrisponde un record di ascolti. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 458mila spettatori medi con una share del 2,1% e oltre 924mila contatti, miglior risultato stagionale: un dato che cresce del +7% rispetto alla scorsa settimana e +6% rispetto all’omologo episodio della precedente stagione. Sui social, con quasi 106mila interazioni social e le oltre 134mila interazioni totali (rispettivamente +8% e +17% rispetto alla scorsa edizione), è stato il contenuto più commentato del prime-time e l’hashtag ufficiale #PechinoExpress è stato, durante tutta la messa in onda, al primo posto della classifica dei Trending Topic italiani, rimanendo poi sul podio per tutta la notte fino alla mattinata di venerdì (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in).

La settimana si conferma da incorniciare anche con il dato dell’episodio precedente nei sette giorni: gli spettatori medi sono 1 milione 267mila (con 2,1 milioni di contatti unici), in salita del +22% rispetto alla precedente edizione, segnando un nuovo primato assoluto per lo show Sky.

Il Borneo malese accoglie i viaggiatori con 35 gradi e un’umidità pari all’89%, non esattamente il clima ideale per correre. Eppure, zaini in spalla, la gara è iniziata subito: il via era nel villaggio di Kampung Giam dove le coppie si sono imbattute nella prima missione, la ricerca dei conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio nell’insidiosa foresta malese. Gli Italo Americani, vincitori della scorsa puntata, hanno deciso di svantaggiare sin dalla partenza le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), che hanno dovuto mettere gli zaini in spalla e partire dopo tutti gli altri. A seguire, i concorrenti hanno prima dovuto imparare alcune parole in lingua malese, sulle quali sono stati interrogati nella casa del capo villaggio; quindi, ripartenza a bordo di una canoa navigando per dieci chilometri fino al traguardo, dove ad aspettarli c’era proprio Costantino Della Gherardesca. La navigazione è stata a dir poco turbolenta soprattutto per le coppie Mamma e Figlio Martina Colombari e Achille Costacurta, per i Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo e per le Attiviste, tra malesseri fisici, esasperazione e qualche litigio. Primi in questa missione i Novelli Sposi che, ancora una volta, hanno conquistato il bonus di puntata, la possibilità di fare una visita nella giungla per vedere da vicino gli oranghi e una notte in una tipica abitazione locale, la “longhouse”, in cui convivono decine di famiglie, dove i Novelli Sposi hanno trascorso diverse ore all’insegna del divertimento tra l’affetto delle famiglie che la abitano.

Zaini in spalla, per tutte le altre coppie la corsa è continuata in direzione del Libro rosso a Lubok Antu: qui i primi ad arrivare sono stati gli Italo Americani, le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia e Mamma e Figlio. Solo le prime due coppie, insieme ai Novelli Sposi, si sono classificate per la prima Prova Vantaggio della stagione (una sfida che, d’ora in avanti, non darà più alcuna immunità ma farà guadagnare un posto in classifica): un’esperienza degna di Sandokan, la saga di Emilio Salgari, con l’obiettivo di salvare la “Perla di Labuan” dai suoi rapitori. Le coppie hanno dovuto affrontare un percorso sia via acqua, che via terra: prima, a bordo di un’imbarcazione (con uno dei due, l’addetto alle remate, bendato) hanno dovuto raggiungere tre boe, recuperando un cappello di paglia, un turbante e la sciabola di Sandokan; quindi hanno dovuto raggiungere, correndo tra i boschi, la Perla di Labuan, che altri non era se non Victoria Cabello, legata su una barca da sola tra i canali del Borneo malese. A salvarla sono stati, ancora una volta, i Novelli Sposi, che a fine tappa hanno guadagnato così una posizione in classifica.

Risate e gioia tra tutte le coppie per l’arrivo di Vicky, ma ben presto è arrivata la dolorosa notizia: la vincitrice in carica di Pechino Express si sarebbe unita ad Enzo Miccio, che da concorrente già si era dimostrato scatenato e iper competitivo, entrando ufficialmente in gara come la coppia dei Segugi. Tra le loro mani, due malus: 10 minuti di stop per ogni coppia eventualmente incontrata lungo la corsa e la possibilità di mandare direttamente a rischio eliminazione tutti quelli arrivati alle loro spalle al traguardo finale. Per tutti i viaggiatori di questa edizione, la corsa è andata ben oltre la più nera delle previsioni: Vicky ed Enzo insieme si sono rivelati spietatissimi, le “punizioni” si sono succedute con un ritmo incessante e alcuni di loro sono stati bloccati più volte (i più bersagliati sono stati gli Italo Americani). A pochi metri dal tappeto rosso presidiato da Costantino, per tutti altre missioni: dapprima, nel Bazaar di Sarikey, hanno dovuto pulire 5 ananas “moris” da vendere alla gente del luogo; quindi, a Sibu, hanno dovuto assaggiare una pietanza tipica locale, “occhi di pesce”. Dopodiché, finalmente il traguardo: primi i Novelli Sposi, secondi i Segugi, a seguire tutti gli altri a rischio eliminazione. Federica e Matteo hanno scelto Joe e Andrea, ma la busta nera nascondeva al suo interno il verdetto di puntata non eliminatoria e quindi gli Italo Americani possono tornare regolarmente in corsa.

La prossima settimana, giovedì 13 aprile, sempre su Sky e in streaming su NOW, le sei coppie rimaste in gara affronteranno una nuova tappa nel Borneo malese, con nuove insidiosissime e straordinarie sfide. L’esperienza di Pechino Express compirà il giro di boa, e a questo punto ogni ostacolo può rivelarsi fatale.