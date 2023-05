Sky Sport, Serie A 2022/23 35a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (12 - 13 - 14 - 15 Maggio 2023)

Da venerdì 12, a lunedì 15 maggio, appuntamento con la trentacinquesima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A TIM.

Venerdi, dalle 20.45, appuntamento con Lazio-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato, alle 20.45, sarà il momento di Inter-Sassuolo su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica, alle 12.30, tocca a Verona-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Studi Sky Sport – la trentacinquesima giornata si apre venerdì con “La Casa dello Sport Night”, con Giorgia Cenni, Massimo Marianella e Stefano De Grandis a introdurre e commentare l’anticipo.Sabato, appuntamento con Alessandro Bonan e “Sky Calcio l’Originale”, con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Walter Zenga. Domenica, Giorgia Cenni guida “La Casa dello Sport Day” per approfondire i temi del match delle 12.30, insieme a Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi. Dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24, Sara Benci conduce “Goleador - L’ora dei gol”, la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la “Gol Collection” e gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti, le anticipazioni della serata e i talent di Sky Sport. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo. La domenica sera si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, Federica Frola. All’interno del programma, tutte le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del match della domenica sera già a partire dalle 22.50.

Accordo Sky-DAZN. Grazie al recente accordo con DAZN, dall’8 agosto l’app DAZN è disponibile su Sky Q, e per gli abbonati Sky c’è la possibilità di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN (al 214 del telecomando Sky, via satellite o via digitale terrestre), con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi. Gli abbonati Sky Q – via satellite o via internet – che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN direttamente dalla sezione App o con il controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. DAZN offrirà inoltre ai propri clienti, che sono anche abbonati a Sky, la possibilità di sottoscrivere un’opzione, per vedere una selezione di eventi dell’offerta DAZN anche attraverso il canale ZONA DAZN. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com. Chi non è abbonato a DAZN potrà aderire alle offerte DAZN Standard o Plus attraverso un sito dedicato ai clienti Sky e aggiungere l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming



F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro!

SKY SERIE A 2022/23 DIRETTA - 35a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

VENERDI 12 MAGGIO 2023

La Casa dello Sport Night dalle 20 e dalle 22:35

In studio: Giorgia Cenni, Massimo Marianella, Stefano De Grandis

Avvicinamento e commento alla giornata di Serie A senza perdere di vista l'attualita' con approfondimenti sul mondo dello sport.

Lazio vs Lecce ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini

Entrambe reduci da un ko con Milan e Verona. Lazio terza. Lecce a +4 dalla retrocessione, 2-1 all'andata. All'Olimpico ha vinto una sola volta in 15 sfide di A.

SABATO 13 MAGGIO 2023

Salernitana vs Atalanta ore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Spezia vs Milan ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Sky Calcio L'Originale dalle 20 e dalle 22:35

In studio: Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Paolo Condò, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Walter Zenga.

Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.

Inter vs Sassuolo ore 20:45 [anche in 4K HDR con Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi

Nerazzurri per la quinta vittoria di fila. 1-2 all'andata. Sassuolo per evitare il quarto ko consecutivo in trasferta. In vantaggio 4 a 3 a San Siro in 9 sfide di A.

DOMENICA 14 MAGGIO 2023

La Casa dello Sport Day dalle 11:30, dalle 14:30

In studio: Giorgia Cenni, Stefano de Grandis, Giancarlo Marocchi

Il meglio del grande sport, con il calcio internazionale, la Serie B e la Serie A. Anche motori, basket, tennis, atletica, rugby, baseball. Straordinari appuntamenti con i grandi campioni dello sport.

Hellas Verona vs Torino ore 12:30

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: diretta su NOW e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Marina Presello

Veneti reduci dal successo di Lecce. +3 dalla terzultima. Una sola vittoria al Bentegodi nelle ultime 12 sfide di A. Toro con 8 punti in 5 turni. 1-1 all'andata.

Monza vs Napoli ore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Fiorentina vs Udinese ore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN 2 (215)

Bologna vs Roma ore 18:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Juventus vs Cremonese ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

Sky Calcio Club dalle 22:40

In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini. Spazio news Federica Frola

Per concludere la serata di calcio di Sky Sport, Fabio Caressa e i suoi ospiti avranno l'ultima parola sul turno di campionato. Non solo il commento del posticipo, ma il racconto della giornata.

LUNEDI 15 MAGGIO 2023

Sampdoria vs Empoli ore 20:45 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)

TUTTA 35a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Sky ha raggiunto un accordo triennale con DAZN che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A TIM su Sky Sport Bar (ch. 215) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A TIM,commentate dalla squadra di Sky Sport.

Grazie a questo accordo, alle 3 partite di Serie A TIM già comprese nell’offerta Sky si aggiungono le rimanenti 7 partite sublicenziate a Sky da DAZN .I clienti Sky Business,che fruiscono dell’offerta Sky riservata ai locali pubblici, avranno quindi a disposizione tutta la Serie A TIM su Sky Sport Bar, (con i canali 215 e 216 che si accendono per gli eventi in contemporanea) oltre al meglio della programmazione di Sky Sport Uno. Inoltre, sempre grazie all’accordo con DAZN, sarà possibile vedere su Sky Sport Bar anche le migliori partite della Liga spagnola.

Questo accordo con DAZN si aggiunge a quello già raggiunto tra Sky e Amazon, volto ad ampliare l’offerta delle Coppe Europee riservata ai clienti Sky Business. Per il triennio 2021-2024, sarà visibile tutta la UEFA Champions League - con le 121 partite già presenti su Sky e le 16 migliori partite del mercoledì sera disponibili sul canale Prime Video Sportsbar - tutta la UEFA Europa League, la nuova UEFA Europa Conference League, grazie anche a Diretta Gol.

L’offerta dedicata ai clienti Sky Business include anche tutte le 380 partite di Serie BKT, oltre playoff e playout, ed il calcio europeo con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business

Nel weekend da segnalare anche le dirette (in sublicenza da DAZN) per la Liga Spagnola

Sabato 13 Maggio ore 21:00 Real Madrid vs Getafe (diretta Sky Sport Bar 2 - can. 216 - Telecronaca: Antonio Nucera)

(diretta Sky Sport Bar 2 - can. 216 - Telecronaca: Antonio Nucera) Domenica 14 Maggio ore 18:30 Valladolid vs Siviglia (diretta Sky Sport Bar 2 - can. 216 - Telecronaca: Alberto Pucci)

(diretta Sky Sport Bar 2 - can. 216 - Telecronaca: Alberto Pucci) Domenica 14 Maggio ore 21:00 Espanyol vs Barcellona (diretta Sky Sport Bar 2 - can. 216 - Telecronaca: Antonio Nucera)

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

Venerdi 12 Maggio ore 20:45 | Lazio vs Lecce

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Nando Orsi Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini Sabato 13 Maggio ore 15:00 | Salernitana vs Atalanta (in sublicenza da DAZN)

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Calogero Destro



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Calogero Destro Sabato 13 Maggio ore 18:00 | Spezia vs Milan (in sublicenza da DAZN)

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Paolo Ciarravano



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Paolo Ciarravano Sabato 13 Maggio ore 20:45 | Inter vs Sassuolo

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara - Commento: Beppe Bergomi Bordocampo ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi Domenica 14 Maggio ore 12:30 | Hellas Verona vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Marina Presello



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Daniele Barone - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Marina Presello Domenica 14 Maggio ore 15:00 | Monza vs Napoli (in sublicenza da DAZN)

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Andrea Marinozzi



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Andrea Marinozzi Domenica 14 Maggio ore 15:00 | Fiorentina vs Udinese (in sublicenza da DAZN)

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 2 (canale 216)

Telecronaca: Federico Botti



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 2 (canale 216) Telecronaca: Federico Botti Domenica 14 Maggio ore 18:00 | Bologna vs Roma (in sublicenza da DAZN)

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Riccardo Gentile Domenica 14 Maggio ore 20:45 | Juventus vs Cremonese (in sublicenza da DAZN)

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan



Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Zancan Lunedi 15 Maggio ore 20:45 | Sampdoria vs Empoli (in sublicenza da DAZN)

Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215)

Telecronaca: Davide Polizzi

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog