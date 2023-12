Francesca De Martini (Sky): «MasterChef Italia, tra successo, identità e gusto televisivo»

Il percorso di MasterChef all'interno di Sky Uno va ben oltre il suo status di programma televisivo; è diventato una pietra miliare, un'icona identitaria di Sky. Nato come format fondamentale per la nascita di Sky Uno, il programma ha catturato l'immaginazione del pubblico fin dalla sua prima edizione, trasformandosi in un fenomeno di successo che aspettiamo ansiosamente ogni Natale. Il successo di MasterChef non è solo quantificabile in numeri, ma si manifesta nella capacità di generare conversazioni, mantenere un alto livello di permanenza e consolidare il prestigio del brand, rendendolo una gemma preziosa nel palinsesto di Sky.

Ciò che rende MasterChef straordinario è la sua radicata aderenza alla cultura e alle abitudini italiane. Ne ha parlato durante l'evento che si svolto nell'Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Francesca De Martini, Original Productions Entertainment Pay & Free-To-Air Director Sky Italia alla presentazione dell'edizione 2023 di MasterChef Italia in onda da giovedì 14 Dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Come MasterChef ha contribuito alla storia di Sky e in che modo è cresciuto nel corso degli anni?

«MasterChef è stato uno dei format fondamentali per la nascita di Sky Uno ed è cresciuto insieme al canale, diventando un'icona identitaria di Sky. Penso che tutti noi, più o meno, aspettiamo con ansia la nuova edizione durante le festività natalizie. È diventato un fenomeno di successo fin dalla sua prima edizione. Credo che ciò sia dovuto alle molte storie che ha raccontato nel corso degli anni e anche perché, forse mi spingo un po', è uno dei formati più completi attualmente presenti in televisione.»

Quali caratteristiche rendono MasterChef speciale, e come il suo brand è stato unicamente legato a Sky?

«Ciò che rende MasterChef così speciale è la sua aderenza alla cultura e alle abitudini italiane. Il brand di MasterChef è stato legato in modo unico a Sky, conferendogli un carattere distintivo. Il logo di MasterChef, a mio avviso, è straordinario e uno dei più belli in televisione. Esso incarna una potenza, una sintesi e un'eleganza che ritrovo completamente nel formato del programma. Nel corso degli anni, abbiamo cercato di mantenere viva questa essenza, rimanendo fedeli a ciò che succede attorno a noi. La redazione di Endemol fa uno sforzo costante per rimanere al passo con le tendenze culinarie, le abitudini alimentari e la cultura del cibo, sia nei luoghi di ristorazione che nelle case delle persone.»

In che modo MasterChef ha esplorato diversi aspetti legati al cibo, e qual è la natura della relazione tra il programma e gli spettatori?

«MasterChef ha affrontato una vasta gamma di aspetti legati al cibo, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo culinario. Ritengo che la relazione tra il programma e gli spettatori sia unica e incredibilmente gratificante. Riceviamo dagli spettatori non solo l'interesse per il programma, ma anche contributi culinari che arricchiscono l'esperienza complessiva.»

Cosa rende significativo lavorare in un programma come MasterChef?

«A chiunque intraprenda questa professione, auguro di lavorare in un programma significativo come MasterChef, poiché offre non solo sfide professionali, ma anche un senso di appartenenza a una grande famiglia. Credo fermamente che MasterChef abbia un impatto emotivo elevato sul pubblico, su Sky, sulle persone coinvolte nella produzione e su Endemol. Spero che questa mia emozione vi arrivi nel modo giusto.»

Qual è l'importanza degli ascolti nella valutazione del successo di MasterChef, e in che modo questi dati influenzano la comprensione del comportamento del pubblico?

«MasterChef rappresenta un elemento distintivo per Sky ed è una delle produzioni più seguite in termini di ascolti. Quando si tratta di valutare il successo di un programma come MasterChef, la questione degli ascolti è sicuramente fondamentale. I dati di ascolto forniscono informazioni cruciali per interpretare il comportamento del pubblico, comprendere dove si trova l'interesse e determinare cosa offrire per mantenere un rapporto significativo con gli spettatori. Tuttavia, per un editore come Sky, il valore di un programma va oltre il semplice dato di ascolto. Il prestigio e l'importanza che un programma come MasterChef ha per gli abbonati sono elementi altrettanto significativi. La reputazione del brand e l'impatto sul pubblico contribuiscono a costruire una notorietà che va oltre la trasmissione stessa. La talkability generata sui social media e piattaforme digitali è un aspetto essenziale, poiché alimenta la discussione intorno al programma, contribuendo ulteriormente alla sua rilevanza.»

Oltre agli ascolti, quali altri elementi sono considerati importanti per valutare il valore di un programma come MasterChef per gli abbonati di Sky?

«Un altro aspetto cruciale è la permanenza, che su MasterChef assume un ruolo fondamentale. La straordinaria percentuale del 70% di permanenza sugli ascolti indica che il pubblico non solo guarda il programma, ma resta coinvolto per l'intera durata. Questo dato, particolarmente alto anche in confronto con la televisione gratuita, evidenzia l'eccezionalità del programma anche sul canale a pagamento. La capacità di trattenere l'attenzione degli spettatori è un segno di qualità e contribuisce in modo significativo al successo complessivo di MasterChef. In sintesi, il successo del programma non si misura solo in numeri di ascolto, ma anche nella sua capacità di generare conversazioni, mantenere elevati livelli di permanenza e consolidare il prestigio del brand, elementi che conferiscono a MasterChef un valore straordinario all'interno del palinsesto di Sky.»

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

