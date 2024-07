Serie A Enilive 2024/25, migliora la qualità dei match in onda su Sky Sport (e NOW)

Sky Sport ha annunciato un ambizioso piano per i prossimi cinque anni, che punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza e l'attrattiva della Serie A nel panorama televisivo italiano. Tutti gli eventi saranno disponibili anche in streaming su NOW. Questa strategia non solo conferma la trasmissione di tre partite per ogni turno di campionato fino al 2029, ma introduce anche significativi cambiamenti progettati per arricchire l'esperienza calcistica degli spettatori e consolidare la posizione di Sky Sport come destinazione per i fan del calcio italiano.

Uno degli aspetti centrali di questa nuova offerta è il ritorno dei big match. Sky Sport ha garantito che almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato saranno trasmesse sul proprio canale, con un focus particolare su quattro scontri diretti tra le squadre di vertice. Questi match non saranno solo disponibili in diretta, ma anche in 4K, promettendo un'esperienza visiva eccezionale per gli spettatori che vogliono vivere il calcio al massimo. Un altro punto di rilievo è il miglioramento della scelta delle partite trasmesse. Sky Sport avrà la seconda scelta di giornata per ben 30 delle 38 giornate di campionato, assicurando così che la seconda miglior partita della settimana sia sempre in primo piano sulla piattaforma. Questo rappresenta un passo avanti significativo rispetto alle stagioni precedenti, rendendo l'offerta di Sky Sport più competitiva e attraente per gli appassionati di calcio che desiderano seguire i momenti più emozionanti della Serie A.

Gli slot orari per le partite sono stati accuratamente selezionati per massimizzare l'interesse del pubblico. Il sabato sera alle 20.45 continuerà ad essere il momento delle squadre che anticipano le partite europee, mantenendo viva una tradizione consolidata. La vera novità è la partita della domenica alle 18, un orario strategico che permetterà di coprire con attenzione match di alto profilo che potrebbero influenzare la classifica. Inoltre, il lunedì sera alle 20.45 chiuderà il turno di campionato con un'altra partita di rilievo, offrendo agli spettatori un finale d'azione alla fine della settimana calcistica.

Non solo la Serie A EniLive, Sky si conferma la casa dello sport per i prossimi anni, trasmettendo in esclusiva le competizioni europee come la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League per i prossimi tre anni. Inoltre, Sky la Premier League e una vasta gamma di eventi sportivi internazionali, tra cui tennis, Formula 1®, MotoGP™ e i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Dal luglio 2024 al giugno 2027,

Sky Sport sarà sempre più la casa delle Coppe Europee, trasmettendo 185 partite su 203 a stagione della UEFA Champions League, che avrà un nuovo formato con un unico girone da 36 squadre. Dalla stagione 2024/2025, con l’introduzione del nuovo format Uefa, si giocherà 11 mesi su 12, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. In totale Sky trasmetterà per il prossimo triennio, in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di Champions League (185 partite su 203, compresi i Playoff), Europa League (189 partite) e Conference League (153 partite), anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla Uefa Super Cup e alla Uefa Europa Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. Il prologo della nuova UEFA Champions League sarà la Supercoppa UEFA, che tornerà in esclusiva su Sky il 14 agosto con la sfida tra l’Atalanta trionfatrice in UEFA Europa League e la e Real Madrid.

Dal 2024/25, come detto, le squadre qualificate salgono da 32 a 36 e saranno tutte inserite in un unico girone, come una sorta di campionato in cui ogni squadra giocherà un minimo di 8 partite (2 in più del vecchio formato), 4 in casa e 4 in trasferta. Le 144 partite di questa prima fase forniranno una classifica finale, con le prime 8 classificate che andranno direttamente agli ottavi di finale. Quelle classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in spareggi a eliminazione diretta (con gare d'andata e ritorno) per riempire la griglia degli ottavi. Le ultime 12 (dal 25° al 36° posto) saranno invece eliminate, senza ‘retrocedere’ in Europa League. Da qui, inizia il cammino verso la finale, con la fase a eliminazione diretta: le 8 vincitrici dei playoff, unite alle prime 8 della classifica, saranno inserite in un tabellone tennistico che terrà conto della classifica del girone unico (in modo che tutte le partite della prima fase diventino potenzialmente determinanti per la composizione degli ottavi). A partire dagli ottavi di finale, la competizione ricalca il vecchio formato, con turni di andata e ritorno a eliminazione diretta fino alla finale in campo neutro

Dal 2024, Sky offrirà in esclusiva per cinque anni gli eventi del tennis internazionale, inclusi i tornei ATP e WTA, Wimbledon, gli Internazionali d'Italia, le ATP Finals e la Davis Cup. Per quanto riguarda i motori, Sky trasmetterà in esclusiva 24 GP di Formula 1® e 21 GP di MotoGP™. L'estate 2024 sarà arricchita dalla copertura completa di UEFA Euro 2024 e dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con 10 canali Eurosport dedicati, di cui 8 nuovi, per non perdere neanche una medaglia.

