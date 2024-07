Sky Sport: Boom di ascolti per la finale femminile di Wimbledon 2024 tra Paolini e Krejcikova

Ottimi ascolti per la finale del singolo femminile di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova, in diretta ieri, sabato 13 luglio, dalle 15.09 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, Sky Sport 252. Il match con la telecronaca di Elana Pero e Paolo Bertolucci ha raggiunto 1 milione 54 mila spettatori medi complessivi in total audience* e 1 milione 675 mila contatti unici**, con il 9,7% di share tv. Si tratta del miglior risultato in termini di ascolto per una partita di tennis femminile nel 2024.

Sudio pre partita in Sky Tennis Show affidato a Eleonora Cottarelli insieme a Barbara Rossi e al tre volte campione di Wimbledon Boris Becker. In collegamento da Londra, approfondimenti e analisi di gioco con Stefano Meloccaro e Ivan Ljubicic. ha mediato 124 mila spettatori**, il post 150 mila spettatori medi**. Sugli account social ufficiali di Sky Sport e Sky Sport Tennis, 209 mila interazioni e oltre 3 milioni di video views.

Oggi pomeriggio di nuovo gande tennis dal centrale dell' All England Lawn Tennis & Croquet Clubper con la sfida per il titolo tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.La partita sarà in diretta esclusiva dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go

